El curioso robo que sufrió el Cai Aimar: “Estás caliente, te pasó algo insólito”

Al Cai Aimar le robaron el saco y contó la experiencia en vivo

El ex entrenador Carlos Aimar fue víctima durante las últimas horas de un hecho de inseguridad luego de olvidar su vehículo abierto mientras realizaba un trámite. El actual panelista del programa de ESPN F90, visiblemente enojado y tras ser aguijoneado por sus compañeros de programa, explicó que dejó una ventana abierta y le sustrajeron un saco que tenía en el auto.

El ex futbolista de Rosario Central y San Lorenzo, de 72 años, no ocultó su fastidio y parte del hecho lo debió relatar el conductor del programa Sebastián Vignolo. “Yo sé que estás caliente, que te pasó algo insólito”, buscó darle pie el animador y relator. El Cai dejó su auto durante un buen rato con una de las ventanillas traseras bajas mientras duraba su compromiso y en ese momento se llevaron la prenda que tenía a la vista.

El Pollo tomó el protagonismo y le pidió a su colega que hiciera público lo sucedido. “¿Podés contar lo que te pasó Cai?”, consultó para recibir la dura respuesta del entrenador. “No”, le respondió enojado Aimar. Ante la negativa, Vignolo tomó la batuta e inició la historia: “¿Puedo contar lo que te pasó? Esto es para que estemos atentos todos. Al señor Carlos Aimar... tenías que hacer un trámite, ¿no? Tenía que hacer un trámite el señor Carlos Aimar. Dejó el auto ventana media abierta... ¿Cuánto duró el trámite?”. El CAI ahí contestó: “40 minutos más o menos. Dejé abierto porque no me di cuenta, era el vidrio de atrás”.

“Cuando volvió, ¿qué te sacaron? Le chorearon el saco”, explicó Vignolo.

En ese momento, el Cai mostró que tuvo que pedirle vestimenta prestada a Damián Manusovich y se paró de la silla para enseñar que la prenda le quedaba chica para luego hacer un descargo. “Es increíble. No lo podía creer. Sólo el saco se llevaron. Ahí a 15 cuadras de mi casa. Hay que recuperarlo porque es un hijo de mil p... Sí, sí. Era uno negro, no el que traía siempre. No lo traía acá”, agregó enojado Carlos al recordar la pérdida, mientras sus compañeros explicaban que el hecho ocurrió en Villa Devoto. “¿Qué mal gusto el tipo, no?”, buscó arrancarle una sonrisa Vignolo, siempre en clave humorística.

Durante las últimas horas Aimar estuvo en el centro de la polémica por una dura crítica hacia Hugo Ibarra de cara al duelo frente a Platense por la Liga Profesional. “¿Cómo carajo va a ser normal ocho cambios? ¿Cómo pedís ocho cambios y luego pedís un buen funcionamiento? No es normal eso”, lanzó el ex futbolista enfurecido. Más allá de que sus colegas argumentaban que realizar esa cantidad de modificaciones representaban un acierto, el Cai nunca se mostró en la misma línea.

“Si tiene que hacer ocho cambios, se tiene que ir. Si con el tiempo que tiene encima como entrenador de Boca tiene que hacer esa cantidad de cambios, es inentendible. Está poniendo un equipo nuevo. Si no funciona, ¿ponés a otros ocho? ¿Qué te pensas que va a funcionar? Vos me hacés reír”, concluyó frente a la mirada de sus compañeros.

