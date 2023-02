Habló el periodista que calificó con un 3 a Lionel Messi en la derrota del PSG ante el Bayern Múnich: su respuesta a la polémica

Habló el periodista de L'Equipe que le puso 3 a Lionel Messi en el partido que el PSG perdió con el Bayern Múnich por los 8vos de final de la Champions League

Este martes el París Saint-Germain (PSG) perdió 1-0 de local ante el Bayern Múnich en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League, parte de la prensa francesa estalló en contra de los jugadores locales y Lionel Messi fue uno de los apuntados. El diario L’Equipe le puso un 3 al argentino en su calificación y se generó una gran polémica. Este miércoles un periodista de ese medio explicó por qué le pusieron ese puntaje al crack argentino y cuál es el criterio que usan.

José Barroso trabaja en L’Equipe desde hace casi 20 años y es uno de los encargados de calificar a los jugadores. El redactor habló en ESPN F12 y aseguró que “somos 4 o 5 los que puntuamos y luego hacemos una media. No es una falta de respeto, es al día ‘D’, no lo hacemos para decir que un jugador es bueno o malo, es mostrar lo que percibimos de cierto jugador en cierto partido”.

“Entiendo que es difícil porque primero hay 22 jugadores y no sabemos lo que pasa en las charlas con los técnicos y eso es parte del debate. Cada uno tendrá su opinión y también depende del resultado final, porque cuando hay un 4-0 es una victoria colectiva, siempre es bueno el puntaje”, subrayó.

“Lo que pasó ayer es que es imposible imaginar un PSG con Neymar, Messi, Verratti, con Hakimi, jugar lo que hicieron durante una hora. Durante la primera hora no hubo un tiro a la portería por parte del PSG, solo un tiro libre de Leo. Eso es imposible para nosotros. Todos son parte. No es un desastre, pero no están al nivel de lo que se esperaba”, añadió y aclaró que “la puntuación es del 1 al 10. Un 3 es un mal partido”.

La calificación de la polémica

“Primero marcó diferencias en el uno contra uno. Con poco apoyo, siendo controlado por la marca de dos o tres hombres. Resultado: mínima influencia en el juego y ningún peligro hasta la entrada de Mbappé”, argumentó el portal, destacando por arriba lo que hizo el atacante francés.

“Hacemos lo mismo con todos los partidos. Pero somos humanos. No es una cuestión de nacionalidad sino de esperanza. ¿Qué se espera de Leo? No es lo mismo que lo que se espera de un Soler. Muchos me hablaron de lo mismo, ‘¿cómo es posible poner un 4 para Soler y un 3 para Leo?’ Soler desde que llegó al PSG tuvo tres buenos puntajes porque era horrible. Pero él hizo un trabajo defensivo, que no es su papel, pero que lo hizo bastante bien. A João Cancelo no lo vimos mucho y también le permitió a Nuno Mendes mandar muchos centros y tomar su lado”, justificó.

“No fue un partido horrible de Leo, pero cuando tú estás en octavos de final esperas otra acción en la ofensiva del PSG. Claro que es una responsabilidad colectiva, pero Verrati y Neymar también tienen 3″, agregó.

Sobre por qué el arquero Gianluigi Donnarumma le pusieron un 4 cuando fue responsable del gol que le costó la derrota al elenco galo, Barroso aseveró: “Si el PSG está vivo es en parte gracias a Donnarumma también. Podría haber sido un 4-0 del Bayern”.

“Tenemos un respeto inmenso (por Messi). Para mí es el más grande de la historia. Pero se califica en un determinado momento. Qué piensas en ese partido. El año pasado hubo otro debate con colegas argentinos por otro 3 para Leo. No es una falta de respeto, podemos equivocarnos sobre un puntaje, eso es seguro, pero las expectativas y el papel de Leo no puede ser el papel de Soler o Hakimi. Para nosotros es una estrella mayor y por eso esperamos tanto de él”, subrayó.

“Ayer con Messi yo estaba entre 3 o 4. La diferencia es que no hubo un tiro a la portería en la primera hora. Esa era su responsabilidad. Es verdad que no tuvo tantas pelotas y que fue difícil para él y para Neymar, pero eso hizo la diferencia”, aseguró.

Ante la supuesta preferencia por los jugadores franceses sobre de otras nacionalidades, esgrimió que “hay un debate con la nacionalidad. Los brasileños dicen ‘no quieren a Neymar, que es una locura’. Yo creo que es el jugador más bonito que hemos tenido en la liga francesa, que vimos cosas. Hasta la semana pasada Neymar era el primero en la media en la liga francesa en los puntajes de L’Equipe y Messi segundo y ahora es el mejor. ¿Cuánto está Mbappé? Está dentro de los 20 mejores”.

También dio cuenta de por qué no le pusieron puntaje a Mbappé: “Hay que jugar 45 minutos. Para mí es imprescindible y sin él no hay profundidad y es mucho más difícil, pero necesitas pelotas, pases y el rey es Leo para eso. Hoy el que no puede faltar es Mbappé porque lo vimos ayer, cuando entró cambió todo en el partido”.

Por último, sobre la continuidad de jugadores ante una eliminación en la Champions League, respondió: “Es difícil. Para nosotros este club es algo muy raro, casi único. El fútbol es algo aleatorio y este deporte mucho más. En la liga francesa todos esperan al PSG”.

