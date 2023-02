La curiosa historia detrás del cambio de camiseta de Messi en la derrota del PSG: “Ahora es mejor, porque es campeón del mundo”

Messi le cambió su camiseta a Alphonso Davies

Suele pasar que al finalizar cada partido que juega Lionel Messi varios de sus rivales le piden su camiseta. El crack argentino repite la seña que en el vestuario cumplirá con el ritual que se convierte en un hito para sus colegas que logran quedarse con el manto sagrado del mejor jugador del planeta. Este miércoles luego de la derrota del PSG 1-0 ante el Bayern Múnich por el partido de ida de los octavos de final de la Champions League, un futbolista del equipo alemán se llevó el preciado regalo y fue dentro del campo de juego.

Se trató del canadiense Alphonso Davies quien en su segundo intento logró quedarse con la casaca de La Pulga. Fue en la edición 2019/2020, en plena pandemia de COVID-19, cuando el defensor lo buscó a Leo, en esa época en el Barcelona, quien se la negó luego de una noche muy difícil ya que fue en la histórica goleada 8-2 del elenco alemán.

Davies le pide la casaca a Messi, que esta vez aceptó su pedido (@fcbayern)

“Le pedí la camiseta a Messi, pero creo que estaba un poco molesto, fastidiado, y me la negó. Está bien, quizá la próxima vez tenga más suerte”, reconoció el norteamericano luego de aquel encuentro que fue por los cuartos de final, en una instancia que al igual que las semifinales y final se jugó en Portugal por las restricciones de la pandemia.

Si bien no pudo quedarse con la camiseta azulgrana, el lateral izquierdo guardó una inolvidable anécdota ese día: “Messi me cometió una falta y luego me ayudó a levantarme. Esa imagen se quedará conmigo para siempre. Voy a enmarcar esa foto”.

La foto a la que hizo mención Alphonso Davies en el choque de 2020 (Manu Fernandez/Pool via REUTERS)

No obstante, el destino le tuvo una revancha a lo grande ya que si bien fue otra vez con victoria de su conjunto, ahora tiene un valor especial pues Messi viene de consagrarse con la selección argentina en el Mundial Qatar 2022 y eso lo hizo valer Davies.

“Por fin tengo la camiseta de Leo Messi”, contó Alphonso. “La última vez me la perdí, pero es aún mejor ya que ahora es campeón del mundo”, resaltó.

El intercambio de camisetas (@fcbayern)

Más allá de la bronca por la derrota, esta vez Leo aceptó el requerimiento del canadiense quien cumplió su sueño y la historia fue captada en fotos que publicó el Bayern Múnich en sus redes sociales y escribieron “respeto” con la secuencia del intercambio de camisetas.

Esta vez el mejor jugador del mundo correspondió al pedido de un colega dentro del campo de juego y todos pudieron ver quién fue el afortunado, en este caso Davies quien ingresó en el segundo tiempo por el portugués João Cancelo.

Luego Davies se sacó la foto con Messi (@fcbayern)

Este martes el Bayern Múnich venció por la mínima diferencia al PSG en el Estadio Parque de los Príncipes y se puso arriba en la serie de octavos de final. La revancha será el 8 de marzo en Alemania y allí irá el equipo francés con el objetivo de dar vuelta la historia y conseguir el pase a los cuartos de final del principal torneo de clubes del Viejo Mundo.

El PSG quiere ganar su primera Champions League y ser el segundo equipo de su país en conseguirla luego del hito del Olympique de Marsella hace 30 años. Mientras que Bayern Múnich va por su séptima Orejona.

