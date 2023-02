Duilio Davino mencionó los motivos por los que se alejó del plano deportivo

Duilio Davino renunciará a la presidencia deportiva de Rayados al término del Apertura 2022 (Foto: Twitter/ @SomosRayados)

Después de un par de meses de ausencia en el mundo deportivo, el ex presidente deportivo de los Rayados de Monterrey, Duilio Davino reapareció a través de sus redes sociales y explicó el motivo por el cuál decidió alejarse durante algunas semanas de los reflectores. En el comunicado, el mexicano mencionó que quería un tiempo alejado del fútbol y dedicarse más a temas personales.

En septiembre del 2022, Duilio sorprendió a la nación “Rayada” tras anunciar su adiós de la dirección deportiva en el club después de 7 años en el cargo. Fue en plena temporada regular del Apertura 2022 cuando el ex defensa central del América convocó una conferencia de prensa en el “Barrial” para mencionar su marcha de la institución al término de aquel certamen.

En du discurso de despedida, mencionó que el principal motivo de su decisión era para pasar más tiempo con su familia y por el hecho de que consideraba que su ciclo con Monterrey había concluido. Tres meses después de su salida con “La Pandilla” y sin haber estado en la órbita deportiva, Duilio publicó en sus redes sociales una carta emotiva en la cual aclara más a fondo el motivo por el cual se hizo a un lado del fútbol por un tiempo.

"Buen día a tod@s"

“El año pasado fue de gran aprendizaje y cambios en mi vida: me agarró separándome de Fer (que amaré y adoraré siempre), sin trabajo (agradecido y con la mejor relación con Rayados) y con mis hijos estudiando fuera de México. No había parado actividades desde que inicié a jugar profesional a mis 14. Necesitaba un espacio. Pasar tiempo con mis papás, con mi hermano, con mi familia, con mis amig@s, pero sobre todo: pasar un tiempo conmigo mismo”, puntualizó el nacido en León, Guanajuato.

Posteriormente, agradeció a las instituciones que lo buscaron para ofrecerle trabajo durante los últimos meses. “Agradezco con el corazón a quienes me ofrecieron una nueva oportunidad de trabajo en estos meses, pero no estaba listo. Necesitaba este espacio que no se tiene, en medio de tanta concentración, viajes, entrenamientos y juntas, planeación, negociaciones, contratos, cursos, etcétera, como lo viví en los últimos años.”

De igual manera, señaló que su objetivo es seguirse preparando en el ámbito profesional. “Ahora toca seguir preparándome. Ver entrenamientos, partidos, tomar cursos, hacer preguntas, tener reuniones, conocer gente, crecer, vivir, aprender.

Duilio Davino, presidente de Monterrey

“¿Qué se viene en lo profesional, sentimental...personal? No lo sé, pero seguro será algo maravilloso en este fascinante camino lleno de momentos y de personas que te da la vida. Gracias fútbol y gracias a tod@s los que estuvieron al pendiente de mi y a los demás que hicieron que mi teléfono dejara de sonar en un 95%. También se los agradezco y no me lo tomo personal. ¡Saludos a tod@s! Duilio. Próximo destino: Londres”, culminó en su comunicado.

Su gestión como director deportivo de los Rayados

Desde su llegada en 2015 a los altos mandos del conjunto regiomontano, Davino mantuvo al equipo en los primeros planos del fútbol mexicano. Bajo su gestión, el club conquistó un título de liga, dos de Copa MX y dos de la Liga de Campeones de la Concacaf. De igual manera, sucumbieron en otras tres finales, siendo dos de Liga MX y uno de Copa.

Logros de @Rayados con Duilio Davino en la presidencia deportiva:



Campeón de Liga (1).

Campeón de Copa Mx (2).

Campeón de CONCACAF (2).

3er Lugar en el MDC del 2019.

En su conferencia de despedida, expresó cierta inconformidad que tenía por las finales perdidas. “Aunque fueron muchas Finales, tanto varonil como femenil, uno siempre quiere más. Hubiera querido ganar más, es parte de nuestra naturaleza”.