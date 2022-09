El momento de quiebre de Duilio Davino al decir adiós a Rayados

Duilio Davino dejó escapar algunas lágrimas en su despedida de Rayados (Foto: Twitter/ @LuchoIbarra690)

Concluyó un ciclo en el club Monterrey ya que, después de siete años en el cargo, Duilio Davino dejará la presidencia deportiva de Rayados. Con motivo de su despido de la institución, el ex futbolista ofreció una conferencia de prensa en la que externó el sentimiento que le generaba el despedirse del club en el que laboró desde el 2015.

Lo que más sobresalió de su discurso de despedida fue la emoción con la que se expresó pues evidenció la tristeza que le generó el desprenderse de su cargo. Poco antes de dar paso a la ronda de preguntas, Duilio Davino dejó escapar unas lágrimas y con un nudo en la garganta le deseó lo mejor al equipo.

Inició su discurso explicando cómo quedaba su relación con la directiva deportiva de Rayados pues los años en los que colaboró otorgó una serie de triunfos y logros, así que aseguró que tanto en la vida como en el fútbol los ciclos tienen que terminar.

Al borde de las lágrimas y con la voz entrecortada, Duilio Davino oficializó su salida de #Rayados mediante una conferencia de prensa. pic.twitter.com/Pt11pxni8X — Daniel Cavazos (@danielcavazosr) September 27, 2022

“Recuerdo cuando me invitaron que me dijeron al menos tres años, al final pudieron ser siete. Me voy en la mejor relación con el club, me parece que eso -siempre que terminan los ciclos porque el fútbol y la vida así es- de terminar ciclos lo más importante es terminar de la mejor manera y salir de la mejor manera”, externó al principio de la conferencia.

Hasta ese momento, Davino únicamente mostró un semblante triste pero conforme avanzó en su despedida mostró su lado más sensible pues dejó en claro que no tiene algún proyecto inmediato, así que solo dedicará tiempo a su familia y le deseó lo mejor a Rayados.

Fue ahí cuando el aún presidente deportivo de Monterrey se quebró y un nudo en la garganta impidió que siguiera hablando pues hasta pidió un perdón por su sentimentalismo, únicamente se limitó a decir lo siguiente:

“No me voy teniendo algo a corto plazo ya apalabrado, armado, decidido, sino me voy porque los ciclos se terminan, no hay mucha explicación y bueno, seguramente me tomaré unas semanas para mí, para mi familia -que hace mucho no la tengo- y nada, les deseo lo mejor”.

Cuál fue la última petición de Duilio Davino a Rayados

En la misma conferencia de prensa, el presidente deportivo explicó que él mismo se encargó de darle la noticia a los jugadores antes de la liguilla, esto con el objetivo de no afectar su rendimiento en los siguientes partidos que disputarán pues aseguró que varias personas dentro del equipo ya sabían de su salida.

En cuanto recibió diversos agradecimientos por parte de los jugadores, Davino se animó a lanzar una última petición pues aseguró que lo mejor que le podían dar los futbolistas era mostrar su mejor rendimiento en la cancha e incluso conseguir un título más este Apertura 2022.

Aseguró que la petición no era por conseguir un récord personal, sino que aseguró que es algo que merecen todos los seguidores de la La Pandilla y todos los que forman parte de la institución.

Duilio Davino renunciará a la presidencia deportiva de Rayados al término del Apertura 2022 (Foto: Twitter/ @SomosRayados)

“Hoy hablé con los jugadores, les comenté, ellos tampoco sabían obviamente. Muchos, sin duda, me agradecieron porque son muchos años, mucho convivio, es una familia y lo que yo les dije es que me agradezcan en los siete partidos que restan y que me encantaría irme con un título más; no por un récord personal, eso no me importa mucho, sino porque ellos se lo merecen, el club, la afición, la institución se la merecen”, aseguró.

También agregó que su salida de Monterrey fue un común acuerdo con el consejo de Rayados, incluso aseveró que la decisión se tomó hace semanas. “Es una decisión que tomamos junto con el consejo hace tres semanas de mutuo acuerdo y que esperamos hasta hoy decir viendo cuál era el mejor momento”, finalizó.

