Lo que no se vio del regreso de Daniel Passarella al Monumental: el detrás de escena de su llegada y la reacción de los hinchas

Daniel Passarella saluda a los simpatizantes de River en su vuelta al Monumental (Nicolas Stulberg)

Este domingo no fue uno más para los hinchas de River Plate, que al regresar al Monumental se encontraron con su casa prácticamente renovada en su totalidad. Se modificaron la ubicación de las populares, se estrenaron tres de las cuatro nuevas tribunas inferiores y el público ahora se encuentra mucho más cerca de la acción, cumpliendo un pedido de la gente que llevaba muchos años. El Antonio Vespucio Liberti se renovó, igualando los estándares de los estadios del primer mundo y convirtiéndose en el de mayor aforo en Sudamérica.

El equipo de Martín Demichelis venció a Argentinos Juniors; sin embargo, el foco también estuvo en otra persona, una de las que supo ser de las más amadas de la institución y hoy cuenta con varios detractores. Tras casi una década (su último día fue cuando perdió las elecciones en 2013), Daniel Alberto Passarella volvió a River Plate en el marco del homenaje a los campeones del mundo en Qatar.

El Kaiser brilló con la camiseta de River Plate (ganó 7 títulos locales) y luego realizó una excelente carrera en Fiorentina. Es el único futbolista que ganó en dos ocasiones la Copa del Mundo (capitán del 78 y formó parte del plantel del 86). Luego de colgar los botines también se destacó como entrenador. En el Millonario tuvo dos ciclos y conquistó tres campeonatos.

Eso lo ayudó a ser elegido como presidente en una reñida elección ante Rodolfo D’Onofrio, que luego encabezó un período de gran éxito. No obstante, la gestión de Daniel Alberto en la función dirigencial fue muy cuestionada y derivó en el inesperado descenso del Millonario a la Segunda División del fútbol argentino.

Al terminar su mandato nunca más se mostró públicamente dentro del Monumental, hasta ayer...

Daniel Passarella, presente en el homenaje a los campeones en Qatar (Nicolas Stulberg)

Aproximadamente una hora antes del partido, mientras el plantel conducido por Martín Demichelis salía al campo de juego para realizar los movimientos pre competitivos, el ex marcador central de la banda volvía a la que supo ser su casa. Con un cabestrillo, producto de una lesión en su brazo, ingresó en un vehículo por el estacionamiento de la calle Sáenz Valiente para luego pasar por los anillos del Monumental. Esos primeros metros, Daniel Alberto los hizo acompañado de su núcleo familiar, encabezado por su hijo Lucas, quien fue el nexo con la actual dirigencia para coordinar los detalles de su estadía en el homenaje a los campeones. Junto a ellos también figuraba una persona de seguridad.

“No sé cómo me tratará la gente, vine por me invitaron”, fue una de las escuetas respuestas que soltó el ex Fiorentina al ser consultado en su ingreso al estadio.

En simultáneo, en las Sívori Baja y Baja Inferior y Centenario Baja y Baja Inferior, los hinchas del club sacaban banderas de argentina con la leyenda “Gracias campeones” y del Millonario, con la frase “Cuna de campeones”.

Cerca de las 19, en la pantalla gigante del estadio se mostró un video en honor a los jugadores que pasaron por el conjunto de Núñez y que levantaron bordaron la tercera estrella en el escudo de la Selección. A su finalización, aparecieron en escena -a la distancia, aunque siempre cerca del club, cinco hombres surgidos de la cantera de la institución para agradecer el apoyo de la gente durante su travesía por tierras árabes: Guido Rodríguez, Germán Pezzella, Gonzalo Montiel, Julián Álvarez y Enzo Fernández.

Las banderas en honor a los campeones (Nicolas Stulberg)

Luego se produjo una de las primeras sorpresas de la tarde: desde la Sívori Alta se desplegaron unas banderas con gigantografías de varios de los campeones del mundo besando la copa o la medalla de oro. Las personalidades que aparecieron en la tribuna fueron Pablo Aimar (integrante del cuerpo técnico), Franco Armani, Guido Rodríguez, Germán Pezzella, Enzo Fernández, Julián Álvarez, Exequiel Palacios y Gonzalo Montiel. En el centro, el capitán Lionel Messi.

Durante la entrega de medallas y plaquetas a Armani, Aimar y Roberto Ayala, el público hizo honor al lema de River Plate de “vivir y jugar con grandeza”, ya que no hubo ni cánticos ni silbidos contra Daniel Passarella. Desde los cuatro costados del Antonio Vespucio Liberti primero bajó el clásico “Dale campeón”, para luego rematar con un “esta es la banda loca del millonario”. Vale destacar que la imagen del Kaiser, ni de la del resto de los agasajados (también dijeron presente el Negro Enrique, el Pato Fillol, el Beto Alonso y el Cabezón Ruggeri) se exhibieron por la pantalla gigante durante los minutos que duró el evento.

En el entretiempo también hubo fiesta. Mientras los bomberos tiraban agua para refrescar al público ante el agobiante calor en la ciudad, otro emotivo video hizo emocionar a los presentes. Junto a un juego de luces, la pantalla mostró imágenes de cuando comenzó a construirse la casa de River Plate en 1936. También repasó las grandes hazañas en el Monumental, su lazo inquebrantable con la selección argentina, emblemáticos recitales y la transformación que sufrió el estadio a lo largo de los años.

De yapa, la fiesta terminó de ser completa gracias a la reacción que mostró el equipo de Martín Demichellis (otro que regresó al Monumental -ahora como entrenador-) para dar vuelta el marcador gracias a los tantos de penal del colombiano Miguel Borja y Esequiel Barco.

