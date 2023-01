Los secretos de la dieta de Enzo Fernández y su “permitido cábala” antes de los partidos

El chef Ricardo Ortiz brindó detalles de la dieta de Enzo Fernández (@ricardodelrojook)

Enzo Fernández atraviesa un presente inmejorable tras haber sido clave en la selección argentina para levantar la Copa del Mundo, ser nombrado como el mejor jugador joven de Qatar 2022 y brillar con la camiseta de Benfica, lo que le valió ser pretendido por gigantes de Europa como Chelsea, Real Madrid, Manchester United, Manchester City y Liverpool.

Sin embargo, el mediocampista tuvo que sortear varios obstáculos en divisiones inferiores. El oriundo de San Martín no encontraba su lugar en el Millonario hasta que se “estilizó” gracias a jornadas de doble turno y una estricta dieta. Su perseverancia y afán por triunfar lo llevaron a convertirse en uno de los mejores box to box del momento. En diálogo con Infobae, el chef Ricardo Ortiz contó detalles del régimen que sigue el futbolista y que fue clave para insertarse en la elite mundial.

El cocinero, que trabajó algunos años en la AFA durante la época de Diego Armando Maradona, conoció a Enzo mediante Esequiel Barco. “Cuando volvió del Atlanta United para jugar en River me llamó para cocinarle, que sea su chef personal. Empecé a cocinarle y le sacaba fotos y se las pasaba a Enzo, que son muy amigos. Él tenía una dieta, pero había cosas que no sabía cómo cocinarlas. Enzo me citó un día a la noche a su casa y ahí acordamos para empezar a trabajar. Esto fue a fines de febrero, principio de marzo”.

Los sorrentinos de jamón y queso, el permitido de Enzo Fernández (@ricardodelrojook)

Ricardo arregló pasar todas las noches por la casa del volante para cocinarle tanto a él como a su pareja Valentina y a su hija Olivia. Luego, aprovechando que su compañero de equipo vivía en el mismo barrio, partía rumbo al domicilio del ex Independiente.

Según Ortiz, la dieta, que fue confeccionada por un nutricionista español, “era muy estricta, pero variada”. Por comida podía consumir entre 250 ó 300 gramos de carne vacuna, cordero, pollo o pescado (salmón rosado, Lubina o corvina) como proteína. “Los hidratos de carbono debían ser pesados en la balanza, era una cantidad a rajatabla de 120 gramos de arroz basmati, yamaní, integral o de pasta sin gluten. Todo pesado y cocinado”, esbozó.

“La salsa era de tomate natural, no de lata. Se podía agregar morrones, por ejemplo, pero todo natural. Y Lo que era verdura tenía de todo. Espinaca, brócoli, lechuga morada, endivia, kale, que a él mucho no le gustaba pero lo comía igual. También champiñones fileteados”, añadió. “¡Hasta el aceite de oliva era medido”, remarcó.

Ricardo Ortiz junto a Diego Armando Maradona (@ricardodelrojook)

El cocinero también puntualizó sobre Enzo: “Es muy responsable, se cuida un montón. No toma ni una gota de alcohol”. Aunque le gusta el clásico asado argentino, “come muy poquito. Le daba mucho a la ensalada y comía un pedacito de entraña o uno de asado”.

Un ejemplo que describe a la perfección el compromiso y sacrificio de Enzo Fernández es su accionar fuera de las canchas, una vez finalizado los entrenamientos. “Él llegaba del club y se ponía a entrenar en la casa. Hacía doble turno allí. Venía un masajista, kinesiólogo o un preparador físico. Súper responsable. Él quería superarse y sentirse siempre bien. Eso lo vi en muy pocos chicos”, rememoró quien fuera su chef personal hasta ser transferido a Benfica de Portugal.

Aunque no figuraba dentro del régimen, el deportista tenía un permitido, el cual se convirtió en una “cábala” y que viene de su paso por el Halcón de Florencio Varela, donde hizo historia al conquistar una Copa Sudamericana y una Recopa Sudamericana. “No existía en la dieta. Pero sí comía sorrentinos de jamón y queso antes de ir a concentrar. Es una cábala que tenía de su época de Defensa y Justicia. El cocinero de Defensa les preparaba eso a los jugadores, con salsa mixta. Le encantaba y comía eso un día antes del partido. ¡Y mal no le fue!”, soltó entre risas.

Ricardo Ortiz junto a Lionel Messi y Ezequiel Lavezzi (@ricardodelrojook)

Antes de irse a dormir, además de una fruta de postre, se le recomendaba consumir alguna infusión relajante. “Lo tenía en su dieta. No lo llevaba mucho a la práctica, pero le hacía un té de hierbas. Un té rojo rooibos, que tiene frutos rojos y frutilla”, concluyó Ricardo Ortiz.

Todos estos cambios en su rutina diaria influyeron y contribuyeron para que Enzo Fernández se convierta en uno de los futbolistas más deseados de Europa.

