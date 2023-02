Difundieron los detalles del fracasado intento de reconciliación de Shakira y Piqué: la frase en la canción de la artista con Bizarrap que lo confirma

Piqué y Shakira, una ruptura que sigue ofreciendo capítulos

Antes del escándalo mediático, de la difusión de las aventuras del futbolista y de la contratación de un detectiva por parte de la artista, previo al anuncio de separación definitiva difundido en junio de 2022, Gerard Piqué y Shakira intentaron una reconciliación que naufragó. Según consignaron medios españoles, en realidad, la primera ruptura se había dado durante marzo, pero en abril volvieron a vivir bajo el mismo techo buscando salvar a una pareja que estuvo unida durante 12 años y tuvo dos hijos, Milan y Shasha.

Fue el periodista y paparazzi Jordi Martin quien había contado sobre este intento el 20 de enero pasado. Y en las últimas horas El Periódico ofreció nuevos detalles del plan que fracasó. Ambos coinciden en situar el mes de marzo como el punto de quiebre. Hasta entonces, según apuntan, la colombiana no sabía del affaire del futbolista, de 36 años, con Clara Chía Martí, ya su empleada en la empresa Kosmos.

La primera separación que duró un mes (y que no se filtró en los medios) se dio por las peleas constantes. Pero ambos no cerraron la puerta. Y volvieron a intentarlo. En abril volvieron a compartir lecho e incluso quedó un testimonio en las redes.

Shakira y su tía en el Camp Nou, en medio del intento de reconciliación

El 1° de mayo la cantante, de 46 años, estuvo en el Camp Nou junto a su tía, Patricia Ripoll, para apoyar al Barcelona y al histórico Piqué en la victoria por 2 a 1 ante el Mallorca. La familiar de Shaquira publicó una historia de Instagram que dejó rastro de aquella visita. Lo curioso: musicalizó la imagen con “Te felicito”, el tema que ya había ofrecido varios dardos para el defensor campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010, aunque todavía no se sabía que estaban destinados a él.

“Lo intentaron, pero no funcionó. La suya fue, y es, una relación muy pasional, para lo bueno y para lo malo. Él volvió, de nuevo, a su piso de la calle Muntaner y disfrutaba de su vida de soltero. Shakira, en ese momento, desconocía por completo la relación que su ex ya mantenía con Clara Chía y no fue hasta el mes de agosto cuando le puso nombre y cara a su sustituta”, le informó una fuente a El Periódico.

Incluso en España sostienen que de esa aventura fallida surgió un retazo de la incendiaria Session 53 con Bizarrap que a la artista le sirvió como catarsis por la ruptura y en la que, por ejemplo, comparó a Clara Chía con un reloj Casio y a ella con un Rólex. “Esto es pa’ que te mortifique’, mastique’ y trague’, trague’ y mastique’; yo, contigo, ya no regreso, ni que me llores ni me supliquе'”, reflejaría el reencuentro que fracasó.

Los detalles de la reconciliación fallida de Piqué y Shakira

A un mes de la salida de la canción, y con el divorcio consumado, todo indica que Shakira se mudaría con sus hijos a Miami a mitad de año. Mientras tanto, Piqué se muestra con Clara Chía Martí ya sin pruritos y matiza con el éxito de la Kins League (la liga de fútbol 7 con reglas excéntricas que es furor en redes) algunos tropiezos notables con su empresa kosmos, como la pérdida de la organización de la Copa Davis o de la representación del tenista Dominic Thiem.

