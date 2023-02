La inesperada e incómoda discusión entre Gerard Piqué e Ibai Llanos en medio de una transmisión en vivo

Los anfitriones de la Kings League se cruzaron en un diálogo que generó rispidez entre ambos

Gerard Piqué e Ibai Llanos se han transformado en una dupla del entretenimiento ligada a la productora Kosmos, perteneciente al ex jugador, ya que ambos comparten espacio en un nuevo emprendimiento con la creación de la Kings League, un torneo que apunta a revolucionar las reglas del fútbol, pero en las últimas horas hubo un inesperado cruce entre las caras visibles de este proyecto.

El final de cada jornada concluye con un programa especial llamado After Kings, integrado por los presidentes de los diferentes clubes que componen esta competición. Uno de los invitados fue el mandamás del club El Barrio, presidido por Adri Contreras. Y la discusión televisada por las redes oficiales de este certamen concluyó en una frase que generó la chispa en Piqué.

El foco del debate estaba centrado en las medidas disciplinarias ante el cobro de un penal. El dirigente tomó la palabra para dejar asentado que, ante una pena máxima por mano, se debería implantar de que el posible gol tenga un valor doble en lugar de la sanción con tarjeta amarilla. “Venga, suerte, Adri, suerte”, deslegitimó el empresario en referencia al plan proyectado para cambiar el reglamento. Ante esa oración, llegó la respuesta de Ibai: “Basta ya”.

La frase entre risas enunciada por Piqué colmó la paciencia del streamer, quien lo interrumpió para lanzar una amenaza en vivo: “No, escúchame, Gerard, basta ya de faltarle el respeto a Adri Contreras. Si haces una sola falta de respeto más hacia Adri Contreras, yo el próximo domingo no voy a jugar. Una falta de respeto más y no me presento”. A pesar de que el español se tomó a modo de broma estas palabras, el anfitrión agregó que no teme las consecuencias de su decisión: “Me la pela tener una derrota más si no vengo. Me la pelará”.

Este incómodo momento incluyó un aplauso generalizado pedido por el propio Llanos y, a continuación, llegó una polémica afirmación de otro panelista sentado en el panel contra el ex hombre del Barcelona: “Algún día contarás que te ha hecho Contreras”. “¿Me lo estáis diciendo en serio? Escuchadme, ¿sabéis de quién es la apuesta de que Adri tenga un equipo? Porque a mí me hace mucha gracia todo esto y la broma, pero Adri es un nombre mío desde el primer día. Te lo puede decir Ibai, que está poniendo cara ahora de que no sabe nada, pero sí. Que diga la verdad. Que me diga a la cara que no. ¿Quién fue el que propuso el nombre?”, contraatacó exhaltado.

Arrinconado ante este pedido, el presentador debió salir al cruce: “Tengo que decir que fue Gerard Piqué”. Envalentonado por tener la razón, el productor hizo referencia a otras personas que orbitan el torneo y sentenció: “Así que, ¿qué me estáis contando? Yo estoy con Adri desde el primer día. Me hubiera dado igual que eso lo hubiera dicho Grefg, Juan o Perxita, da lo mismo”.

Este inesperado momento vivido al aire ocurrió al final de la quinta fecha de un evento iniciado el 1 de enero y compuesto de once jornadas que se disputan cada fin de semana. Iker Casillas, Sergio Agüero o hasta el propio Ibai son algunos de los 12 presidentes que posee la Kings League. Cada jornada tiene seis encuentros repartidos entre esta docena de equipos. Los conjuntos cuentan con siete futbolistas por lado en una cancha de sintético techada y se puede ver de forma totalmente gratuita en cualquier parte del planeta en la plataforma Twitch a través del canal oficial de la competición.

