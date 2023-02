Los detalles de la lesión de Lionel Messi en el PSG y el momento exacto en el que las molestias quedaron en evidencia

En el final del partido se ve al futbolista argentino con alguna dificultad para moverse

La derrota del PSG ante Olympique de Marsella en los octavos de final de la Copa de Francia significó un duro golpe para el líder de la Ligue 1. No sólo por la eliminación del certamen local, sino porque Lionel Messi se retiró con molestias físicas que encendieron las alarmas de cara a los próximos compromisos del equipo de la capital.

Según la información que circuló este jueves en los principales medios franceses como el diario deportivo L’Equipe, el crack rosarino presentaría una lesión que, de mínima, lo deja fuera del choque ante Mónaco del próximo sábado 11 de febrero por el campeonato doméstico y lo pone en duda para la ida de los octavos de final de la Champions League ante el Bayern Múnich el venidero martes 14 en Parque de los Príncipes.

Una de las imágenes que proporcionó la televisión en el final del encuentro ante Marsella muestra las últimas intervenciones de Messi, tocando el balón y enviando un centro al área con su pierna izquierda para buscar el empate. Tras el envío, el capitán de la selección argentina realizó un gesto que llamó la atención. Su mirada se clavó en el suelo con un dejo de resignación y dolor que podría estar vinculado con la molestia en la parte posterior de sus muslos.

“El argentino está afectado en los isquiotibiales”, señaló el artículo del matutino francés que no aclara el grado de la lesión, aunque si se analiza su presencia en el cotejo del martes, quiere decir que no sería un cuadro grave.

Lionel Messi se retiró con signos de dolor en sus isquiotibiales tras el choque ante Olympique Marsella por Copa de Francia

Si bien el club parisino no emitió ningún parte médico al respecto, se confirmó que el ex Barcelona se sometió a estudios médicos para descartar algún tipo de lesión. “Leo Messi sintió una sobrecarga en los isquiotibiales. Se hizo estudios y no salió que tenga rotura fibrilar”, informó el periodista Gastón Edul.

Por estas horas, lo que se sabe es que el entrenador del PSG, Christophe Galtier, no utilizará a La Pulga entre los convocados para el partido ante Mónaco para preservarlo. “En principio llegaría a jugar ante Bayern Múnich si evoluciona favorablemente. No está descartado para la Champions”, agregó Edul en su cuenta de Twitter.

