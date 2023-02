Fuertes declaraciones del analista que emocionó a los argentinos: “El Barcelona traicionó a Messi y la afición no estuvo a la altura”

Jorge D'Alessandro compara al equipo de Scaloni con Brasil del '70

El ex futbolista argentino Jorge D’Alessandro se convirtió en un personaje especial por su efusividad para declarar en el programa televisivo El Chiringuito. Fue viral en el último Mundial Qatar 2022 por su defensa a ultranza de la selección argentina y luego de su consagración le dijo a Infobae que sin Enzo Fernández y Alexis, Mac Allister, Lionel Messi no hubiese sido campeón del mundo. Hasta comparó a los volantes y Rodrigo de Paul con tres Ferrari por su velocidad.

Ahora volvió a disparar con nuevos elogios para el equipo dirigido por Lionel Scaloni. “Hubo mucho de espontaneidad porque Argentina desde el partido de México en adelante se transformó en uno de los mejores equipos que yo he visto, muy parecido al de Brasil ‘70. Argentina rompió todos los moldes e hizo un fútbol diferente y súper moderno. Esa metáfora que usé es expresar con hechos e imágenes lo que sentía con todo mi corazón que Argentina sea el mejor equipo del mundo”, sentenció en una entrevista con el programa radial Jogo Bonito (Late FM 93.1).

“Argentina jugó como un equipo europeo jugando con una camiseta sudamericana. Esto se viene arrastrando porque Bielsa hizo otro disparate en Corea-Japón, teniendo a los mejores delanteros del mundo. Bielsa fue el culpable. El señor Sabella no administró bien los recursos. El señor Sampaoli igual. En los últimos años hemos tenido a los mejores delanteros del mundo y la sala de máquinas no correspondía al fútbol europeo y nos hizo vulnerables y perdedores”, agregó.

Jorge D'Alessandro: con Papu y Lo Celso no éramos campeones del mundo

“La metáfora de las Ferrari de jugar como un equipo europeo nos hizo el mejor equipo de los últimos Mundiales con diferencias. Ahí están las estadísticas: todos los goles, salvo el primero de México, dentro del área, el mejor jugador del campeonato del mundo, mejor jugador juvenil, mejor arquero. Estas estadísticas no se daban desde Brasil del ‘70 en una selección nacional. Enzo Fernández, De Paul, que se recicló, y Mac Allister fueron claves. Y digo una frase con toda la pena del mundo, pero con toda la satisfacción: si todavía teníamos a Papu y Lo Celso, no hubiéramos sido campeones del mundo”, disparó.

Luego le preguntaron sobre las declaraciones de Matías Messi quien ante un posible retorno de su hermano al equipo culé afirmó que “no vamos a volver y si lo hacemos vamos a echar a Laporta”, pero luego se retractó. D’Alessandro aseveró que “es desproporcionado lo que dijo, pero estoy de acuerdo en un 80 por ciento. Hay una relación Barcelona-Messi que es irreconciliable porque el Barcelona lo traicionó a Messi. Siempre digo que un cuerpo herido se cura, pero un alma herida jamás. Messi tiene en el alma una puñalada trapera que le ha hecho el Barça y Laporta ha sido el gran responsable de todo esto. No veo el retorno de la relación Messi-Barcelona en poco tiempo o mientras Laporta esté en el poder”.

Aunque reparó que “no estoy de acuerdo en que porque sea el jugador que más títulos le ha dado sea más importante que el Barcelona. Nunca se le puede faltar el respeto a Boca Juniors, a River Plate ni al Barcelona. Ahí no estuvo atinado”. Pero subrayó que “no hay posibilidad de cauterizar esa puñalada en el alma que tiene Leo Messi. Lo han echado por la puerta de atrás al jugador más grande en la historia del Barcelona y como argentino me siento ofendido por lo que pasó con Leo Messi”.

Jorge D'Alessandro: el Barcelona traicionó a Messi

También arremetió contra el público azulgrana: “La afición no estuvo a la altura para respaldarlo (a Messi) porque en el minuto 10 de un partido cualquiera el estadio se iba a poner de pie para homenajear a Messi y el señor Laporta prohibió a toda la afición que se ejecutara ese acto litúrgico para demostrar lo que fue Messi en el Barcelona”.

“Ser agradecido es de buen nacido y la afición no estuvo a la altura. Es una afición con un componente teatral más que emocional y nosotros como argentinos no lo entendemos. Ya lo decía Diego Armando Maradona que le avisaba a Ronaldinho que el Barcelona con los jugadores extranjeros suele ser tremendamente desagradecido y los hace salir por la puerta de los cerdos y eso Messi no se lo merecía, si no por el arco del triunfo o la puerta grande. Messi va a seguir viniendo a Barcelona porque es feliz y tiene la residencia y la educación de sus hijos. Creo que volverá al Barcelona en otro tipo de funciones”, concluyó.

