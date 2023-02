Marcelo Gallardo está en carpeta de un equipo de la Premier League

En Inglaterra vinculan a Marcelo Gallardo con el Leeds United

Desde que tomó la decisión de irse de River Plate, luego de ocho años y medio al mando, la vida de Marcelo Gallardo es muy discreta. Disfrutando sus primeras vacaciones libres de presión sin ser parte de una pretemporada, el Muñeco aguarda paciente una oportunidad en Europa para seguir agrandando su legado. Luego de ser vinculado al Ajax de Países Bajos en las últimas semanas, el entrenador apareció otra vez entre los candidatos para asumir un prestigioso club: el Leeds United.

Según informó el medio inglés The Times, el director técnico argentino fue incluido en la lista final de candidatos a asumir en el conjunto de la Premier League. El equipo que regresó a la máxima división de la mano de Marcelo Bielsa mantuvo reuniones con los posibles sucesores del estadounidense Jesse Marsch durante la noche del lunes y la mañana del martes para avanzar el proceso de selección. Junto a Gallardo figuran el español Andoni Iraola y el neerlandés Arne Slot.

El dueño de los Whites, Andrea Radriazzani, viajó a Inglaterra para estar en las instalaciones para seguir de cerca la búsqueda del nuevo entrenador. Durante la jornada del martes publicó un tweet que ilusionó a los fanáticos. “Estamos en ello... con suerte tendremos humo blanco para esta noche o mañana por la mañana”, comunicó inicialmente. Como el plazo de su comentario venció, los hinchas volvieron a consultarle en busca de detalles y el italiano volvió a responder: “Todavía no... necesito más tiempo. Apoyemos a los muchachos ahora. Los mantendré informados”.

El estadounidense Jesse March fue despedido luego de la derrota 1-0 frente al Nottingham Forest (Foto: Reuters)

La atención del Leeds United está concentrada en el choque de este miércoles frente al Manchester United en Old Trafford, correspondiente a la recuperación de la jornada 8 de la Premier League, y la dirección técnica estará a cargo de Michael Skubala. A diferencia de lo que sucedió con Marsch, no existen posibilidades que el entrenador interino quede a cargo del primer plantel en caso de encadenar buenos resultados. “Esto es temporal. Estoy feliz de cubrir el hueco mientras se busca un sucesor, pero una vez que mi rol se cumpla volveré a mi trabajo habitual”, detalló el encargado de la categoría Sub 21.

El conjunto blanco volverá a enfrentar contra los Red Devils el domingo 12 de febrero en Elland Road y para dicha fecha la dirigencia quiere tener oficializado al nuevo estratega. Al Leeds le quedan 17 partidos en la máxima categoría de Inglaterra y por ahora se mantiene apenas fuera de la zona de descenso por encima del Everton, Bournemouth y Southampton.

