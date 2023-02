La Roma quedó eliminada de la Copa Italia ante el colista del Calcio y explotó Mourinho: “No estoy orgulloso, hicimos un primer tiempo horrible”

La Copa Italia volvió a entregar un batacazo inesperado del peor club de la temporada en el Calcio. La Cremonese sorprendió en el Estadio Olímpico porque eliminó a Roma, uno de los favoritos a alzarse con la competencia. Con Paulo Dybala en el banco de suplentes, cayó 2-1 como local y quedó afuera de las semifinales del certamen ante un equipo que atraviesa un presente antagónico en el torneo doméstico.

Hay que resaltar que José Mourinho guardó a la Joya en uno de los tantos cambios que realizó para este partido, porque también contó entre sus alternativas con Tammy Abraham, Chris Smalling y Nicola Zalewski, habituales titulares. Mou enfrentó a un rival que aún no registra victorias en la actual Serie A y que ya venía de cargarse al Napoli de Gio Simeone en la instancia previa. Ese triunfo había sido el único de la temporada ante un par de Primera División.

Los errores defensivos marcaron el pulso del duelo en favor de los oriundos de Cremona, que comenzaron arriba en el marcador gracias a un penal. A los 25 minutos, un pésimo control de Marash Kumbulla en mitad de cancha dejó a Cyriel Dessers mano a mano ante Rui Patricio. El delantero esquivó al guardameta, pero recibió la falta del portugués cuando estaba a punto de definir con el arco vacío. Dos minutos más tarde, el nigeriano de 28 años convirtió su cuarto gol con esta camiseta.

La falla de Kumbulla no pasó inadvertida en la mirada de su director técnico. Fue uno de los cuatro cambios empleados para el comienzo de la segunda etapa. Las modificaciones incluyeron los ingresos de Dybala, Smalling, Nemanja Matic y Zalewski para remontar el trámite. No conforme con esto, agotó los cambios con el ingreso de Abraham a los 11 del complemento. Ocho minutos después, llegó la estocada final de la visita. Un resbalón de Roger Ibáñez posibilitó la corrida de David Okereke, quien desbordó y cedió un pase al medio para la llegada de Charles Pickel. El volante llegó a desviar una pelota que no tenía peligro, pero Mehmet Zeki Çelik facilitó la resolución porque intentó rechazar de pierna derecha para adentro, le pifió y la metió contra un palo en su propia valla.

La distancia de dos tantos provocó una reacción inmediata en la Roma, que intentó de varias maneras, pero el balón le sonrió al arquero Mouhamadou Sarr. El elenco de la capital italiana tuvo más de media docena de avances claros, pero la mala fortuna y las ejecuciones desviadas imposibilitaron el descuento a tiempo. Dos de los remates más claros fueron a parar en Paulo Dybala, pero otros futbolistas también tuvieron su oportunidad de estar a tiro en el resultado.

La asistencia de Abraham en el tercer minuto adicionado para el disparo de volea por parte de Andrea Belotti no dio tiempo a que la Roma forzara el tiempo suplementario. Cayó ante un equipo que aprovecha este certamen para olvidar, por unos instantes, la floja campaña local que lo tiene a un paso del descenso a la Segunda División. Su próximo rival en semifinales será Fiorentina, que venció a Torino por idéntico marcador.

Cyriel Dessers, del Cremonese, festeja en el partido ante la Roma

“Hicimos un primer tiempo horrible, a un nivel muy bajo. En el segundo nos castigaron con un error individual fuera de contexto, luego vi una buena reacción y nuestros rivales se defendieron con mucha gente”, declaró el orientador de 60 años en rueda de prensa y destacó a su contrincante: “Felicitaciones al Cremonese, que consiguió dos grandes victorias con el Napoli y contra nosotros. Y si tenemos en cuenta que el año pasado ellos estuvieron en la Serie B, los méritos son aún mayores”.

Luego de la derrota ante Napoli el último fin de semana, trazó un paralelismo con ambos duelos y fue muy crítico con sus jugadores: “Ahora veamos el próximo partido sin olvidar señalar, eso sí, que nuestra plantilla tiene problemas con las rotaciones y por tanto jugar tres partidos en una semana. En Nápoles merecíamos un resultado diferente, hicimos un gran partido y dije que estaba orgulloso a pesar de la derrota, no puedo decirlo hoy”.

Por último, focalizó en la parte médica y puntualizó en el estado físico de la principal figura de este equipo: “Antes del partido el cuerpo médico me dijo que algunos jugadores estaban en riesgo y también tenemos un partido el sábado (contra Empoli) y entonces lo pienso. Si dejo jugar a Dybala y luego se lesiona y está fuera por un mes, tal vez clasifiques pero luego se queda fuera. Desafortunadamente, si cambio jugadores y el equipo no está bien, es un problema, si no los cambio y se lastiman, siempre es un problema”.

Roma deberá apuntar todos los cañones a la Serie A porque está en la sexta colocación con 37 puntos, a uno del ingreso directo a la UEFA Champions League de la próxima temporada. Además, el 16 de febrero volverá a jugar en la UEFA Europa League por los 16avos de final ante Salzburgo en Austria. En la vereda opuesta, Cremonese está último en el torneo, en posición de descenso, cuenta con solo 8 puntos, aún no ha ganado en 20 presentaciones y perdió en 12 ocasiones. Además, encuadra en la segunda peor delantera del Calcio y la segunda peor defensa por detrás de Salernitana.

