La furia del presidente del Benfica contra Enzo Fernández por la venta al Chelsea: “No quiero que vuelva a vestir esta camiseta”

El presidente del cuadro luso atacó al volante argentino por su decisión de marcharse (Foto: Benfica)

El principal protagonista de la novela que finalizó con la venta de Enzo Fernández al Chelsea fue el presidente del Benfica, Rui Costa. El dirigente siempre mantuvo firme su postura de que el volante se quede en Portugal al menos hasta junio, pero la la millonaria oferta de los Blues hizo que fuera inevitable. En conferencia de prensa, el mandamás del cuadro luso expresó su enojo contra el surgido en River Plate.

En declaraciones a la cadena BTV, el líder de las Águilas admitió que dio su máximo esfuerzo para que la venta del joven centrocampista no se concretara. “Se hizo todo lo posible para que esta venta no tuviera lugar. Estoy triste de que se haya ido, pero con la conciencia tranquila por haber hecho lo mejor para el Benfica. Intentamos no venderlo hasta mitad de año. Pero mostró su deseo de no quedarse. Desde el principio temimos que alguien trajera el valor de la cláusula. Cada vez que el Chelsea se acercaba a él, demostraba que no quería quedarse. Se habló del aumento salarial, se hizo la oferta. La mitad de la propuesta del Chelsea era inviable para nosotros”, afirmó.

Además, reveló que la postura de Enzo fue imposible de mover: “Nunca pudimos convencerlo. Cada vez que el Chelsea se acercaba al valor de la cláusula, prácticamente no había posibilidad de cambiar de opinión. Fue muy incisivo al decir que quería dejar el Benfica. Se mostró inflexible. Pero respeto su decisión. Le mostramos todas las posibilidades, pero nunca se mostró abierto a continuar. Ideamos una solución para que se quedara hasta el junio sin perder un céntimo. Pero no hubo caso”.

Enzo ya es jugador del Chelsea y portará la camiseta número 5 (Foto: Chelsea)

Costa comentó que en las horas finales llegó a un acuerdo con los Blues para que la transacción se hiciera a mitad de 2023, pero Fernández volvió a plantarse. “El día 31, a la hora de comer, puse sobre la mesa la propuesta de que el Chelsea lo comprara ahora y se lo llevara en junio. Aun así, se mostró negativo a quedarse. Aquí las cosas cambiaron rotundamente”, añadió el presidente.

Sin poder dejar la bronca de lado, volvió a atacar la decisión del argentino: “Respeto el miedo a perder un gran contrato, otra es que no pierda un euro y no quiera quedarse. Y aquí es donde todo cambió. No mostró ningún compromiso con el Benfica. Ya no podía jugar en el Benfica. Como aficionado ya no quería a este jugador, como directivo tampoco era una solución. No podía entrar en el vestuario. No es golpearse el pecho cuando importa. Ahí tomé la decisión de venderlo”.

Por otro lado, el presidente hizo un balance de la estadía del mediocampista en Lisboa. “Todos trataron bien a Enzo desde que llegó hasta que se fue. Esperaba que le diera placer luchar por el título. Cuando quedó muy claro que no estaba comprometido, no quiero que vuelva a vestir la camiseta del Benfica. Queremos un equipo comprometido con los aficionados. Aunque los jugadores sabían lo que pasaba, en Arouca lo dieron todo. Ese es el compromiso que quiero en todos los ámbitos”, declaró frente a los micrófonos.

Para cerrar realizó una última reflexión ante las miradas de los periodistas: “Hemos perdido a un gran jugador, sí. Pero no vamos a llorar por un jugador que no quiere estar en el Benfica. Nuestro camino es hacia delante, no hacia atrás. Me crié en este club, que me enseñó a honrar la camiseta del Benfica. Respeto a Enzo, pero su elección no era quedarse. Sólo queremos jugadores que quieran respetar al Benfica. Sólo estarán aquí los jugadores que se sientan orgullosos de representar la camiseta”.

