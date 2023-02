Jorge Brito reveló la cifra exacta que cobrará River Plate por la venta de Enzo Fernández a Chelsea

Enzo Fernández luchará con Chelsea por alzarse con la Champions League (Reuters)

Enzo Fernández fue presentado como nuevo refuerzo de Chelsea este miércoles y se transformó en el fichaje más caro de la historia de la Premier League por los 121 millones de euros pagados por el cuadro londinense al Benfica. Por su parte, River Plate también cobrará una cifra suculenta por haber conservado el 25 por ciento de la ficha del futbolista de 22 años. Quien dio detalles sobre estas cifras fue el presidente del club de Núñez, Jorge Brito.

El dirigente se mostró muy conforme en diálogo con Radio Continental con lo que han sido las negociaciones entre el conjunto portugués y el inglés, de las cuales la institución argentina no tuvo potestad para intervenir, y además explicó cuál es la cifra exacta que percibirá: “El número final que le entra a River por la venta de Enzo es 24.748.141 de euros y se recibirá al dólar oficial. Parte en contado y otra en 5 cuotas. Terminamos de cobrar en 5 años”.

Al hacer la transformación al valor oficial (206 pesos en la actualidad), el dinero que recibirá River Plate será de 5.098.117.046 pesos, pero en realidad es imposible saber exactamente esta cifra ya que el precio de la moneda argentina varía cada día y les pesificaciones se hacen al momento del pago (es imposible determinar cuál será el valor en cinco años). Lo cierto es que es que el hecho de que el pago sea en cuotas puede resultar beneficioso para el Millonario, tal y como explicó Brito: “Hoy en día a nosotros nos entra el valor de un dólar oficial, no el blue. Confiamos que en los años siguientes esto pueda cambiar”.

Por otra parte, el máximo dirigente de la institución de Núñez remarcó que este gran negocio para el club no ha sido una casualidad: “Esto no cayó del cielo. Acá hay una cadena de aciertos. El primero fue el 18 de diciembre (de 2021) al renovarle el contrato a Enzo”. En este sentido, agradeció al futbolista y su entorno por haber extendido su vínculo en aquel momento, cuando otros futbolistas optaron por no hacerlo.

Más allá de las cuestiones contractuales y el valor de su transferencia, Enzo Fernández dejó una huella en la historia de River Plate: disputó 53 partidos en los que marcó 12 goles y repartió nueve asistencias; y ganó dos títulos (Liga Profesional 2021 y Trofeo de Campeones). El fútbol que desplegó en su regreso fue decisivo para la conquista del por entonces equipo que dirigía Marcelo Gallardo.

El mediocampista ganador del Mundial de Qatar con la selección argentina y elegido como el mejor jugador joven del torneo, fue presentado el miércoles como nuevo refuerzo del club londinense: “Estoy muy agradecido con el Chelsea y sus dueños por hacer todo lo posible para que yo fuera parte de este proyecto. Estoy feliz y emocionado de unirme al ‘Orgullo de Londres’”. Además, el jugador ha firmado un contrato hasta junio de 2031 y lucirá la camiseta número 5 que usó anteriormente Jorginho, quien partió al Arsenal el día de la fecha límite.

