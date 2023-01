El Kun Agüero jugó un amistoso en Ecuador y luego tomó el control de la transmisión: la filosa respuesta a un fanático que intentó burlarse de él

La broma de Sergio Agüero durante el partido del Barcelona de Ecuador

Sergio Agüero fue el invitado estelar de la “Noche Amarilla”, el evento tradicional que el Barcelona de Guayaquil realiza desde 1991, pero que a partir de 2016 siempre contó con presencias internacionales y futbolistas retirados de primer nivel. Es un encuentro especial que organizó el club ecuatoriano y los hinchas le dieron la despedida a Matías Oyola, uno de sus máximos ídolos. El Kun tomó el micrófono de la transmisión durante unos minutos y mutó a su faceta de streamer para divertirse con el chat.

El goleador histórico del Manchester City jugó un total de 16 minutos y luego salió del campo de juego para tomar un micrófono donde conversó con los espectadores virtuales... Y elevó el tono de sus bromas con algunos exabruptos. “Sí, claro. ¿Qué querés que diga Elver Galarga? Dale, ese chiste ya fue. Si querés te digo ‘vení agarrame bien la verga’”, lanzó el argentino. Ya con mucho rodaje en los streams, a Agüero intentaron hacerle uno de los clásicos chistes de la plataforma pero Sergio aprovechó la ocasión para responderle al hincha que buscó burlarse de él.

Vale recordar que el Kun sufrió un pequeño desgarro en su aductor derecho en el último partido de su equipo en la Kings League. “Yo sentía que me iba a quedar alguna, pero el entrenador me sacó. Me voy a ir a las piñas. ¿Puedo volver a entrar?”, comentó con una sonrisa en el rostro. Con seis contactos con la pelota a lo largo del tercio del primer tiempo que le tocó disputar, admitió que podría haber conseguido un penal y así estampar su nombre en el marcador del amistoso frente al Mushuc Runa en el estadio Monumental Isidro Romero Carbo de Guayaquil.

* La presentación de Sergio Agüero en Ecuador

“El árbitro no entendió que la noche era mía, me dijo si se tiraba antes capaz lo cobraba. Yo lo pateaba fuerte al medio”, añadió al respecto de la jugada. Para cerrar, Agüero abrió la puerta a un regreso a las canchas de manera profesional: “Ojo, si me pongo bien físicamente, yo creo que estoy para seis meses”. Justamente una de las ideas de Sergio con KuniSports, su club de la liga organizada por Gerard Piqué, era utilizarlo como una prueba para ver si su físico y corazón aguantaba el roce del deporte.

En su debut, le anotó un gol a Porcinos FC en la derrota por penales y en la siguiente jornada se lesionó frente a PIO FC. Aunque se puso en duda su presencia en la Noche Amarilla, el argentino dijo presente de todos modos y cumplió con su palabra.

LO MEJOR DE LA NOCHE AMARILLA

