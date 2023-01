Lionel Messi le ganó a Kylian Mbappé y fue elegido como el mejor futbolista del año por un diario inglés

FILE PHOTO: Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Final - Argentina v France - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - December 18, 2022 Argentina's Lionel Messi kisses the World Cup trophy after receiving the Golden Ball award as he celebrates after winning the World Cup REUTERS/Kai Pfaffenbach/File Photo

Mientras se aguarda por la primera gran gala de premiación que tendrá este 2023 con los FIFA The Best, Lionel Messi ya empieza a cosechar las distinciones por el gran año que tuvo durante el 2022: fue elegido por el diario inglés The Guardian como el mejor futbolista del último año y así lideró la lista de los 100 más destacados por sexta vez en su carrera. Kylian Mbappé quedó en la segunda colocación y Karim Benzema se ubicó en el tercer lugar.

El medio británico realiza esta elección desde el 2012: es la sexta vez en once votaciones que el argentino queda en lo más alto. En este caso, un panel de 206 miembros lo escogió por encima de los demás. “Después de una temporada 2021-22 discreta, la primera en el PSG, nadie sabía qué esperar de Messi en esta campaña interrumpida por la Copa del Mundo. Sin embargo, volvió tras el verano disparando a toda máquina. Hubo goles o asistencias en todos menos en cuatro partidos de la Ligue 1 que jugó antes de la Copa del Mundo y en Qatar, por supuesto, llevó a Argentina a la gloria por primera vez desde 1986″, explicó el periodista Marcus Christenson los motivos de la elección.

“Messi jugó con desenfreno mientras Argentina se recuperaba de su derrota inicial ante Arabia Saudita para llegar hasta el final. Messi anotó siete goles, incluidos dos en la final. Encabeza nuestra lista por sexta vez notable”, agregó.

Los 206 miembros del panel encargado de votar lo colocó entre sus destacados y 156 de ellos lo pusieron en el número 1 de sus preferencias, para trasladarlo a lo más alto de la lista.

