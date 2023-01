La sentencia de Doman por Barreto: “Independiente no está de remate, Boca solo hizo una oferta hace 11 días y por WhatsApp”

El presidente de Independiente, Fabián Doman, afirma que la última oferta que Boca Juniors les hizo por Barreto fue por WhatsApp

Fue un martes de buenas noticias para los hinchas de Independiente ya que al rechazo de la FIFA al pedido de quita de puntos del América de México, se sumó que sentencia del presidente del Rojo, Fabián Doman, sobre el caso de Sergio Barreto, quien es pretendido por Boca Juniors. Según el máximo dirigente del club de Avellaneda, están frías las negociaciones por la posible venta del defensor.

En diálogo con TyC Sports, el periodista y conductor aseguró: “La última vez que alguien de Boca llamó a alguien de Independiente fue hace once días. No puedo inventar una oferta de Boca que no llegó”. Doman apuntó que “esto está destinado a que haya una operación. La operación se da si ambas partes se ponen de acuerdo. Caso contrario no se da una operación”.

“Hay que hablar más con los dirigentes de otro club, ¿sino cómo haces? Nunca pasó eso, lo que hubo fue una oferta por WhatsApp hace once días. Nada más. Yo veo los títulos y digo ¿será nuestro Barreto? Independiente le hizo un pedido a Boca en pesos”. Ante la consulta de una solicitud de Independiente para venderlo a valor dólar blue, respondió: “Nosotros les hicimos un pedido en pesos. ¿Cuál es nuestra moneda?”.

“Alguien creyó erróneamente que Independiente está de remate entonces ‘ofrecele cualquier cosa’, ‘Independiente te lo da por dos pesos’. Ahora Independiente trata de vender caro y compra barato. Capaz que a otro Independiente le podías ofrecer una cifra no tan importante y aceptaba. Es entendible que ahora el mundo del fútbol no nos conozca”, agregó.

Sergio Barreto jugando contra Boca Juniors en la última fecha de la Liga Profesional, el día que el Xeneize se coronó campeón

“Para vender a Sergio Barreto, que es un jugador muy importante para nosotros, tiene que haber una buena oferta. Nosotros no salimos al mercado a vender a Barreto, Boca llamó y seis equipos más. No hicimos un remate para que el mayor postor se lo lleve”, concluyó.

Por otro lado, se refirió a la salida de Lucas González quien se fue a préstamo al Santos Laguna de México: “Le recomendé que esperara hasta junio/julio y él sentía que quería tener más minutos y salió seis meses a préstamo con una opción a compra. Nosotros los jugadores que sacamos es porque se han querido ir o tuvieron una buena oferta económico. Lo de Saltita no fue un tema económico sino un tema de él que siente que es un crecimiento personal”.

Sobre el presente deportivo indicó: “Independiente está con un técnico muy bueno (Leandro Stillitano). Con un preparador excelente como Alejandro Tocalli y su padre Hugo como coordinador de las Inferiores”. En cuanto a lo institucional afirmó: “Estamos en una muy buena campaña de socios. Es un muy buen principio de temporada. Hoy cuando me fui me dijeron que 113.091 es el número de carnet que estamos dando. Logramos despertar al gigante”.

Respecto del levantamiento de la inhibición del América de México, sostuvo: “Levantamos seis o siete inhibiciones desde que estamos en el club y logramos inscribir a todos los jugadores que entraron. Confiaba mucho en el trabajo de nuestros abogados y el América fue por un camino que no era el mejor, que era el equivocado. Era muy raro que un club que nunca tuvo un mercado de pases inhibido que la FIFA le aplique una quita de puntos”. El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) y la FIFA rechazaron el pedido de pérdida de puntos al club por una deuda por la transferencia del delantero Cecilio Domínguez, cerca de seis millones de dólares, con la entidad azteca.

Por último, si bien chicaneó a Racing al decir que “ellos están preocupados por ser terceros, nosotros por ser primeros. Están peleando por ver quién es el tercero más grande”, luego elogió al presidente de la Academia: “Racing tiene un presidente al que admiro y respeto. Víctor Blanco hace las cosas bien”.

