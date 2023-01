Cómo sería la amnistía que analiza AFA para el comienzo de la Liga Profesional

Boca y Racing, los principales implicados en la amnistía que evalúa la AFA (Luciano Bisbal)

En las últimas horas se instaló el rumor de que la Liga Profesional arrancará el próximo fin de semana luego de una amnistía para un grupo de futbolistas que arrastran sanciones por competencias anteriores. El tema tomó total repercusión ya que Boca Juniors y Racing Club, luego de lo que fue el bochorno en la final por el Trofeo de Campeones disputado en noviembre de 2022, registraran una importante cantidad de jugadores expulsados. ¿En qué consiste este indulto? ¿Qué organismo debe tomar la determinación?

La facultad de declarar la amnistía corresponde pura y estrictamente al Comité Ejecutivo de la AFA, que está compuesto por el presidente de la casa madre Claudio Tapia, el vicepresidente Jorge Amor Ameal (mandatario xeneize, entre varios) y el secretario general Víctor Blanco (pope de la Academia). Según pudo averiguar Infobae, desde la Liga Profesional se contactaron con el Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino por la chance de ejecutar el perdón de sanciones.

La LPF, como simple organizador de torneos, no cuenta con facultades para la declaración de amnistía como sí el Comité Ejecutivo. Y, en caso de llevarse a cabo, no solamente cabrá para la Primera División sino para todas las categorías del fútbol argentino de manera integral (incluidos el femenino, las divisiones inferiores e infantiles, el futsal, fútbol playa, etcétera). La consulta verbal de la Liga Profesional al Tribunal es un anticipo de lo que podría anunciarse mañana tras la reunión de Comité. Hoy Chiqui Tapia regresa al país tras haber presenciado el Argentina-Brasil por el Sudamericano Sub 20 y se pondrá al frente de la situación.

Darío Benedetto, el único jugador que quedaría excluido de la amnistía (REUTERS/Agustin Marcarian)

Es válido aclarar que, al igual que ocurrió en amnistías anteriores regidas en la órbita del fútbol argentino, las sanciones graves no serán contempladas. Por ejemplo, el Pitu Arnaldo González tuvo que cumplir completa su pena de 10 fechas por haber realizado ademanes antisemitas en un partido entre Nueva Chicago y Atlanta en 2020. El Tribunal de Disciplina es el que analizará cada sanción y determinará qué futbolistas quedarán habilitados para jugar o no el próximo fin de semana. Antes, el motivo de cada pena es elevado por el CE de la AFA.

En principio, los futbolistas que deben una o dos fechas de suspensión, quedarían liberados para jugar en las primeras jornadas de cada campeonato. Es decir que Boca contaría con Frank Fabra (2 fechas), Sebastián Villa, Alan Varela, Diego González, Luis Advíncula y Pol Fernández (1 fecha), más su entrenador Hugo Ibarra, que abonará la multa económica correspondiente, para los compromisos ante Atlético Tucumán y Central Córdoba de Santiago del Estero. En tanto que Racing podría alinear a Jonathan Galván (2 fechas) y Johan Carbonero (1 fecha) para los cotejos ante Belgrano de Córdoba y Argentinos Juniors. Vale recordar que Carlos Zambrano (1 fecha) y Carlos Alcaraz (3 fechas) ya no forman parte de los respectivos planteles.

Así las cosas, Darío Benedetto (multado con 4 fechas por su expulsión al final de la final contra Racing y los gestos posteriores) sería el único futbolista que tendrá que cumplir la sanción en la Liga Profesional. De confirmarse esto, el Pipa se perderá los duelos ante Atlético Tucumán, Central Córdoba, Talleres de Córdoba y Platense, volviendo recién en la quinta ante Vélez Sársfield.

