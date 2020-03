El el boletín también se expone la declaración de árbitro Ariel Gastón Suárez, quien confirma una fuerte agresión verbal del futbolista tras ser expulsado. "Al llegar al lugar y mostrarle la tarjeta roja, se vino sobre mi a proponer un cara a cara conmigo, apoyándome su frente en la mía, yo no iba a retroceder. Trato de agarrarme del cuello lo cual no permití. Además de insultarme en varias oportunidades, ‘Sos un hijo de mil puta’. Nadie lo podía retirar del campo de juego, creo que demoró unos 3 minutos en salir. Sin dejar de insultarme, ‘hijo de puta echa al 5 cagón’ Una vez en los vestuarios sin poder abstraernos del clima que se vivía en la zona, vimos en nuestros móviles, algo que ya era de público conocimiento, vimos de manera muy clara y nítida, la repeticiones de la empresa que transmitió el partido, donde se ve a González saliendo del terreno de juego, mirando a la platea local y llevando sus dedos índice y mayor en clara tijera hacia sus genitales en clara alusión a la circuncisión, alternando con otro movimiento provocador (dos veces por lo menos lo hizo) se llevaba su mano al techo de su cabeza haciendo referencia al Kipa que utiliza la comunidad judía. Quiero aclarar que esto en campo no lo vimos, ya que mi asistente N° 2 estaba cerca mío, esperábamos que terminaran de atender al N° 5 de Atlanta que una vez de pie también sería expulsado. Dejo constancia que el cuarteto arbitral repudia lo sucedido, teniendo muy en claro que eso no es lo que queremos para nuestro fútbol. Desde tantos 4 estamos a su disposición, ya sea para la AFA o cualquier entidad que haya intervenido en la confección del acta en el estadio”.-