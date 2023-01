Chelsea no se da por vencido y quiere llevarse a Enzo Fernández: la última oferta que le enviará a Benfica

Enzo Fernández podría irse del Benfica si Chelsea aumenta su oferta por el pase del mediocampista argentino (Reuters)

En Londres no se dan por vencido por la joya del mediocampo argentino y los directivos del Chelsea planean hacer una nueva y última oferta por obtener los derechos de Enzo Fernández, quien defiende los colores del Benfica de Portugal y tiene vínculo hasta el 30 de junio de 2027. Cuando parecía que las negociaciones por el hombre surgido de River Plate estaban caídas, desde Inglaterra apuestan a torcer la decisión del club luso.

El mayor problema que surgió cuando los Blues lanzaron su primera ofensiva para quedarse con el campeón del mundo fue el intento por abonar un valor mucho menor que la cláusula de rescisión del contrato del futbolista de 22 años que está fijada en 120 millones de euros. El presidente de las Águilas, Rui Costa, fue tajante al respecto y dijo que no aceptaría ni un centavo menos.

El tiempo corre y el mercado de pases entra en su semana decisiva. Chelsea sabe que tiene hasta el 31 de enero para negociar y utilizará esta semana para apuntar sus cañones en el futbolista que recibió el premio al mejor jugador joven del Mundial de Qatar 2022. Según lo publicado en el diario británico The Sun, la cúpula del club londinense ofrecerá 60 millones de libras esterlinas (unos 68 millones de euros) más complementos con la intención de que los directivos del Benfica aflojen sus pretensiones y decidan vender a Fernández.

El mediocampista tiene una enorme proyección y es la obsesión del club inglés que ya ha hecho una gran erogación de dinero para sumar a otros refuerzos como Joao Félix, Benoit Badiashile, David Datro Fofana, Mykhailo Mudryk, Andrey Santos y Noni Madueke. Su última gran compra fue la del ucraniano Mudryk por quien se pagó 70 millones de euros y se acordaron otros 30 como bonificaciones. El propietario del Chelsea, el estadounidense Todd Boehly, ya ha inyectado unos 400 millones de libras en refuerzos para los Blues, que por el momento no están clasificando a las competencias europeas.

El ucraniano Mykhailo Mudryk es el último refuerzo del Chelsea, que pagó unos 100 millones totales por su ficha (REUTERS/Phil Noble)

La insistencia del entrenador del equipo azulado, Graham Potter, por Enzo se justifica para refrescar el mediocampo. Actualmente cuenta con dos centros como Jorginho y N’Golo Kanté, pero ambos podrían emigrar por lo que el argentino asomaría como su reemplazo. El Plan B que tiene la institución de Londres en caso que se caiga la operación por Fernández es el ecuatoriano Moisés Caicedo, del Brighton & Hove Albion por quien ya ofertaron 55 millones de libras.

Pero Chelsea no deberá dormirse, ya que otro poderoso pretendería quedarse con ex River Plate. Los medios españoles afirman que el Real Madrid también tiene en la mira a Enzo: “Hay que ficharlo ya. No pierde ocasión en demostrar que está al nivel de los mejores”, aseguraron en el diario AS y sentenciaron que va a ser una “de las joyas del verano”. Incluso distintos portales partidarios del Merengue aseguran que la intención del argentino es la de recalar en la Casa Blanca. Si bien el “gran objetivo” para Carlo Ancelotti es el británico Jude Bellingham, el argentino está en la “recámara” por si ese plan falla.

Lo cierto es que hace seis meses el Benfica desembolsó diez millones de euros fijos por el mediocampista del Millonario y sumó ocho millones más en concepto de variables. Sin embargo, esa cifra ahora tuvo un crecimiento exponencial y esperan recibir los 120 millones que tiene como cláusula de salida.

El entrenador y la dirigencia pretenden que permanezca otro período más en Lisboa, por lo que están dando batalla ante cada interesado que aparece. El próximo 15 de febrero el Benfica disputará el partido de ida de los octavos de final de Champions League ante Brujas de Bélgica y además lidera el torneo local con cuatro puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor.

Enzo Fernández, jugador del Benfica, es seguido de cerca por Chelsea, que ya ofertó por su pase (EFE/EPA/HUGO DELGADO)

El argentino, elegido MVP del Mundial de Qatar, es uno de los máximos asistidores del torneo portugués con 5 pase gol, aunque también aportó un tanto en los 16 juegos que disputó en ese torneo. Sin embargo, sus estadísticas son inclusive más destacadas en Champions: 2 goles y 2 asistencias en los 9 partidos que jugó.

