El noble gesto que tuvo Enzo Fernández con un fanático tras otra actuación brillante en el Benfica

El gesto de Enzo Fernández con un hincha del Benfica

Con su magnífico rendimiento en el Mundial de Qatar, el futbolista argentino Enzo Fernández se ha convertido en uno de los mejores jugadores del mundo en su posición y no deja de confirmarlo cada vez que le toca defender la camiseta del Benfica. En el duelo ante Santa Clara, dio dos asistencias y fue elegido Man of the Match. Y como si fuera poco, también ha tenido un noble gesto con un fanático.

Los secretos de la dieta de Enzo Fernández y su “permitido cábala” antes de los partidos Ricardo Ortiz contó detalles del estricto régimen que sigue el volante del Benfica y que es admirado por los principales clubes de Europa VER NOTA

Las Águilas superaron por 3-0 a su rival en este partido disputado en el Estádio de São Miguel en el marco de la Fecha 17 de la Primeira Liga, donde Enzo tuvo una gran actuación y fue elegido como la figura. A los 9 minutos de comenzado el cotejo, el mediocampista de 22 años de la selección argentina lanzó el centro para que Fredrik Aursnes pusiera el 1-0.

Y su otro pase gol fue a falta de 10 minutos para el cierre del encuentro: Enzo Fernández cedió la pelota para que Gonçalo Ramos –el joven artillero que en el Mundial dejó sentado en el banco a Cristiano Ronaldo– ejecute un remate cruzado que derivó en el 3-0 final. En la jugada del segundo gol, también inició la jugada que terminó en gol de Ramos.

Enzo Fernández fue la figura del Benfica en su partido ante el Santa Clara (REUTERS/Pedro Nunes)

Cuando terminó el partido, mientras el ex jugador de River Plate saludaba a los árbitros, una joven fanático invadió el campo de juego y fue directamente a buscarlo para darle un abrazo. Los guardias de seguridad quisieron sacarlo pero Enzo los detuvo y luego le regaló su camiseta número 13.

Ovación y pasillo de campeón: el homenaje postergado de Benfica a Enzo Fernández en la previa al partido con Sporting Lisboa En medio de la polémica por su posible salida al Chelsea, el mediocampista de 21 años fue recibido con cariño por la afición del equipo portugués VER NOTA

Al sumar dos asistencias más, Enzo Fernández acumula ahora cinco pases de gol en 16 partidos para el Benfica en esta Primeira Liga en la que marchan punteros con cuatro puntos de diferencia sobre el Sporting Braga. Con este resultado, las Águilas llegaron a los 44 puntos y se mantienen como los únicos líderes del certamen. Por su parte, Santa Clara quedó con 14 unidades en zona de promoción.

LAS DOS ASISTENCIAS DE ENZO FERNÁNDEZ ANTE SANTA CLARA

Las dos asistencias de Enzo Fernández contra Santa Clara

Seguir leyendo: