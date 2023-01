Rafa Puente JR mencionó no saber sobre alguna acusación formal sobre Alves

El técnico auriazul dijo no saber mucho sobre la situación legal de Alves

El actual entrenador de los Pumas, Rafel Puente Jr. dio su postura sobre el caso que arrastra del astro brasileño, Dani Alves, quien actualmente atraviesa un problema legal en España por una presunta agresión sexual. Ante ello, el joven estratega señaló que ni el, ni la institución “auriazul” tienen mayor información al respecto.

Dani Alves sería detenido por presunta agresión sexual El jugador de Pumas fue citado a declarar ante las autoridades españolas y contar su versión del caso, pero llegaría en calidad de detenido, por lo que quedaría con antecedentes penales en España VER NOTA

Después de que diferentes medios españoles señalaron que el próximo viernes 20 de enero, Dani Alves será detenido por las autoridades de España para que declare ante los Mossos d’Esquadr, el actual timonel de los universitarios mencionó a través de una entrevista para “W Deportes” que desconoce la situación en la que se encuentra su jugador carioca, pues ellos solo le dieron el permiso para viajar por el reciente fallecimiento de la madre de su esposa.

“Sé lo que ya se expresó en su momento. Desafortunadamente el y su familia sufrieron una sensible y lamentable perdida de su suegra, y pues el recibió la autorización de tu servidor y de la institución para viajar a España y estar acompañando a su familia. Esa es la única información que hasta el momento se tiene y evidentemente estamos a la espera de que regrese para que se reincorpore al equipo”, mencionó Rafael Puente Jr.

RAFA PUENTE HABLÓ SOBRE LA SITUACIÓN DE DANI ALVES

🚨🚨🚨🚨🚨🚨



Ojo a lo que nos dijo el DT de Pumas sobre el astro brasileño 🇧🇷 y su acusación de agresión sexual en España 🇪🇸



🔴EXCLUSIVA🔴 @PasionWFM pic.twitter.com/u0ILgsiCIb — W Deportes (@deportesWRADIO) January 18, 2023

De igual manera, el ex timonel de Lobos BUAP señaló el apoyo que hay por parte de la institución tras el anuncio de su detención para declarar. “Si, seguramente es un tema que tendrá todo el aparato legal de la institución, tocará conversar con el, analizar y ponerse al tanto sobre su situación personal. Te repito que la única información que tengo, es sobre el permiso que se le dio para acompañar a su mujer en este doloroso momento”.

El motivo por el que Dani Alves se ausentará con Pumas para la jornada dos del Clausura 2023 El brasileño se perderá el partido en contra de Santos Laguna por la fecha dos del Clausura 2022 VER NOTA

Posteriormente, expresó su postura sobre el tema y optó por no meterse muy a fondo. “Es un poco imprudente emitir un juicio sobre un tema del cual desconozco; conozco a lo mejor lo mismo que pueden conocer ustedes (los medios de comunicación). Digo rumores porque realmente yo no soy experto en temas legales, ni mucho menos, pero formalmente no me han notificado nada”.

“Por supuesto que no soy de evadir, ni nunca lo he sido, pero en este momento con base a la información que existe, consideraría una total imprudencia de mi parte emitir un juicio o dar una opinión sobre esta situación”.

El Club Universidad Nacional lamenta el sensible fallecimiento de la madre de Joana Sanz, esposa de nuestro jugador Dani Alves.



Descanse en paz. pic.twitter.com/E9bTUrjdYU — PUMAS (@PumasMX) January 13, 2023

Cabe recordar que los presuntos hechos sucedieron el pasado 30 de diciembre en el antro Sutton ubicado en Barcelona, España, en donde una chica presente en el lugar habría alertado muy nerviosa al equipo de seguridad de la discoteca que el ex futbolista del Barcelona le introdujo la mano por dentro de la ropa interior.

“No es tan competitiva”: la crítica de Sebastián Sosa a la Liga MX por desaparecer el descenso El portero uruguayo se sinceró sobre el nivel deportivo del futbol mexicano, por lo que reconoció que no es el mismo de cuando jugó entre 2016 y 2020 VER NOTA

Tan solo un día después, el oriundo de Salvador de Bahía dio su postura y claramente desmintió las acusaciones en su contra. “Sí, estuve en ese sitio, con más gente, disfrutando. Y quién me conoce sabe que me encanta bailar. Estuve bailando y disfrutando sin invadir el espacio de los demás. No se quién es esa señorita. Tú llegas a un baño y no tienes que preguntar quién está ahí. Nunca he invadido un espacio. ¿Cómo lo voy a hacer con una mujer o una chica? No, por Dios”.

Mi Nuevo amigo Goyo 😂 pic.twitter.com/4yjiCWxzv1 — Daniel Alves (@DaniAlvesD2) July 29, 2022

A raíz de sus problemas personales, el futuro de Dani dentro de la Liga MX se torna un tanto incierto, pues su contrato con los universitarios tiene vigencia hasta el verano del presente año. Hasta el momento, el astro brasileño solo puede presumir de dos victoria en su paso por el balompié azteca, siendo estas en la jornada 13 del Apertura 2022 con un 4-1 ante Querétaro, y la jornada 1 del presente certamen contra Juárez por 2-1 en C.U.

SEGUIR LEYENDO: