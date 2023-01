El festejo a lo Messi de Busquets y el cruce de declaraciones de Ancelotti y Xavi en la conferencia: lo que dejó la final de Supercopa de España

El capitán del Barcelona celebró el primer título del elenco culé tras la partida de La Pulga

Barcelona mostró su mejor repertorio futbolístico y se impuso sin atenuantes al Real Madrid por la Supercopa de España. En el estadio Rey Fahd en Riad, capital de Arabia Saudita, el conjunto culé triunfó por 3-1 con goles del juvenil español Javi, luego de una excelente maniobra colectiva y una brillante asistencia del polaco Robert Lewandowski, quien convirtió el segundo e igualó un récord del brasileño Ronaldo.

En el complemento, el otro juvenil español, Pedri, convirtió tras una excelente jugada colectiva del Barcelona, que sufrió el descuento sobre el final del encuentro por obra del francés Karim Benzemá, quien capturó una serie de rebotes en el área rival. De esta manera, el Blaugrana se tomó revancha de la final de la edición pasada.

En los festejos de campeón hubo un momento que trajo los recuerdos de la coronación de Argentina en el Mundial de Qatar tras vencer en la final a Francia por penales. Y es el modo en el que celebró Sergio Busquets. El capitán del Barcelona fue pegando saltitos con el trofeo en mano hasta que luego lo levantó, muy similar al gesto que llevó a cabo su amigo y ex compañero, Lionel Messi con la Albiceleste.

El entrenador del Merengue habló luego de la caída en Arabia Saudita por la Supercopa de España

“Es verdad, el momento del equipo no es bueno y tenemos que aguantar porque este equipo tiene la calidad para volver y se competitivo en todas las competencias que tenemos”, reconoció Carlo Ancelotti, en la conferencia de prensa posterior al encuentro.

Al entrenador del Real Madrid no le cayó nada bien que hablaran de “humillación” por el amplio dominio desde el juego que tuvo el Barcelona y soltó una provocadora frase: “Como he dicho, estamos muy dolidos porque Real Madrid suele ganar las finales, hemos perdido una final, pero nos queda un montón de temporada con muchos titulos que tenemos que jugar y lo vamos a hacer hasta el final. No soy el tipo, ni en mi cabeza se habla de humillación, eso es demasiado, en el deporte a veces ganas y a veces te ganan”.

Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, también habló en la rueda de prensa y lanzó un tiro por elevación. “Yo me quedo con el cómo. Más más que con el título, a mí me importa muchísimo el cómo se juega aunque haya gente que diga que no. Lo de hoy ha sido extraodrinario, y el título y contra el Madrid..., pero no podemos frenar, no varía mucho ganar o perder debemos seguir porque tenemos tres títulos por delante en esta temporada. Nos da mucha confianza sobre todo interna, porque todavía hay mucho ruido externo. Pero esto nos brinda mucha tranquilidad y a los jugadores también porque el trabajo ha dado muchos frutos”.

En otro orden, destacó la confianza que le brindó el presidente Bartomeu: “Me une con él una relación de amistad y me alegro mucho porque ha apostado mucho por este proyecto. Me alegro por él y por la junta directiva que ha apostado fuerte y no era nada fácil”. En relación a la nueva generación de futbolistas, Xavi agregó: “Es una generación muy buena, hoy se ha notado ese hambre de títulos. Teníamos un año y medio sin títulos, tres años solo consiguiendo una Copa. Ojalá sea un punto de inflexión”.

Y para terminar, elogió de gran manera a Gavi, una de las figuras del partido ante el Real Madrid: “Es un chico que nos emociona a todos. Cuando lo ves competir así, pone un alma, un corazón y un carácter que lo imprime y contagia al equipo con 18 años. Tiene una capacidad de liderazgo innato, le sale de adentro. Le sale este coraje y rabia para jugar al futbol que es espectacular. Ya lo he dicho, y no me canso de elogiarlo, que no frente, no tiene techo este chico”.

