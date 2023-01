Las emotivas despedidas entre Pachuca y Nico Ibañez

El cuadro hidalguense y el delantero argentino se dieron el último adiós

Siendo ya parte de la plantilla de los Tigres de Nuevo León para las siguientes temporadas, el delantero argentino, Nicolás Ibáñez, así como los Tuzos de Pachuca se tomaron el tiempo para escribir un mutuo mensaje de despedida, en el cual agradecen todo lo que lograron cosechar juntos, destacando el reciente título del Apertura 2022.

Qué falta para que Nico Ibáñez sea el nuevo jugador de Tigres El delantero argentino estaría cerca de convertirse en uno de los refuerzos de la escuadra dirigida por Diego Cocca para este Clausura 2023 de la Liga MX VER NOTA

Un campeonato de goleo, 35 anotaciones, dos finales continuas y un trofeo de Liga MX, son parte de las cosas que el atacante y el cuadro hidalguense lograron durante su etapa juntos. Son tres los torneos en los que el ariete argentino defendió la camiseta de los de la Bella Airosa y a pesar de que no fue un tiempo tan amplio, bastó para ganarse el cariño de la afición tuza, así como a la gente dentro del club.

🫶🏻 | Con el mismo corazón con el que te recibimos, hoy te decimos... ¡Gracias por todo, Nico!#PachucaSomosTodos🤍💙 pic.twitter.com/W2bJCGv236 — Club Pachuca 🌟 (@Tuzos) January 18, 2023

“35 veces gritamos tu nombre y juntos celebramos un campeonato... ¡Gracias por los goles y éxito, Nico!”, son las palabras con las que los actuales monarcas del fútbol mexicano se despidieron de su actual goleador a través de un emotivo video en el cual citan las palabras que dio Ibáñez tras emigrar con el conjunto regiomontano.

Presidente del Pachuca señaló que Nico Ibañez no quería irse del club A pesar de estar a gusto con los Tuzos, la directiva del club y Nico no tuvieron mayor inconveniente para darle salida con destino a los Tigres VER NOTA

“Hoy me despido de una gran institución, la más ganadora del siglo XXI; de un lugar y de personas que me dieron todo para cumplir mi sueño de ser campeón en el fútbol mexicano y de consolidarme como campeón de goleo 2022. Porque el sentimiento de respeto y amor a esta institución jamás cambiará. Muchas gracias a toda la afición por el cariño que me brindaron, voy a estar eternamente agradecido” son las palabras del delantero que se aprecian durante el video.

👊🏼 | 35 veces gritamos tu nombre y juntos celebramos un campeonato... ¡Gracias por los goles y éxito, Nico!#PachucaSomosTodos🤍💙 pic.twitter.com/r8FRBtvVAU — Club Pachuca 🌟 (@Tuzos) January 19, 2023

Posteriormente, el oriundo de Venado Tuerto posteó en sus redes sociales unas fotografías de su paso con los Tuzos y en las cuales, vuelve a escribir un nuevo mensaje de agradecimiento. “Llego el momento de despedirme del club que me dio la posibilidad de ser campeón de la liga mx y que me ayudo a crecer profesionalmente y personalmente en todos los aspectos”.

Tigres vs Pachuca: dónde y a qué hora ver la Jornada 2 del Clausura 2023 Los felinos dirigidos por Diego Cocca buscarán sumar su primera victoria en casa con su afición, pero se medirán ante el vigente campeón de la Liga MX VER NOTA

“Voy a estar agradecido por siempre a esta gran familia que es el club Pachuca , a toda la gente que trabaja en club a mis compañeros al cuerpo técnico dirigentes médicos utileros cocineros prensa a todos , y a toda la afición que siempre me apoyó y me trato de la mejor manera . Me voy del club más ganador de México y feliz por pasar a ser parte de tu gran historia. Gracias por todo mis Tuzos, los llevaré siempre en el corazón”, sentenció el ahora delantero de los “Incomparables”.

Cabe recordar que el ariete sudamericano arribó a territorio mexicano en el Clausura 2018 para defender la camiseta del Atlético San Luis dentro de la Liga de Ascenso. De hecho, Nico fue pieza fundamental para que el conjunto potosino logrará su regreso al máximo circuito tras ser bicampeón de la “Liga de Plata”. Con los rojiblancos, disputó 115 partidos y logró marcar 57 goles, mismos que le sirvieron para llegar con el cuadro hidalguense.

Ahora, dentro de su nueva aventura con el cuadro regiomontano, “Nickiller” tendrá una mayor exigencia a nivel personal, pues compartirá vestidor con los dos últimos campeones de goleo en la Liga MX (previo a su título de goleo), pues Gignac y Nicolás López hicieron lo propio durante el Clausura 2022 y Apertura 2021 respectivamente. No obstante, la directiva auriazul depositó su confianza en el para ser el principal acompañante del francés en la ofensiva del equipo.

SEGUIR LEYENDO: