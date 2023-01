La fuerte decisión de Deschamps con sus ex compañeros de la selección tras el escándalo entre Zidane y el presidente de la Federación de Francia

El seleccionador se alejó de sus ex compañeros y estuvo ausente en el reciente cumpleaños de Zinedine Zidane (Foto: Reuters)

A partir de la derrota con Argentina en la final del Mundial Qatar 2022, el caos se desató en el fútbol francés. El presidente de la federación Noël Le Graet fue separado de su cargo por los fuerte dichos contra la leyenda Zinedine Zidane, que repercutió en todo el mundo y tuvo hasta una respuesta de varios referentes de la selección. Lejos de que se calmen las aguas, un integrante de Les Bleus campeones en la edición 1998 reveló que en el último tiempo el conflicto se estiró con Didier Deschamps.

Según informó L’Equipe, todos los años el plantel ganador de la primera estrella tiene una cena a fin de año. En 2022, la misma se aplazó para finales de enero por la Copa del Mundo pero la polémica se remonta a diciembre de 2021 cuando grandes figuras como Zinedine Zidane, Fabien Barthez, Youri Djorkaeff, Bixente Lizarazu, Alain Boghossian, Vincent Candela, Frank Leboeuf, Bernard Diomède, Lilian Thuram y Christophe Dugarry se juntaron para compartir una comida. Una de las ausencias que sorprendió en la gala fue justamente la del actual seleccionador.

Luego de los comentarios de Le Graet contra la figura de Zizou, la camada del 98′ quedó disgustada con Deschamps por no salir a defender a su ex compañero. Además, las palabras de Kylian Mbappé a los pocos minutos de que se haga público el ataque lo hundió aún más al director técnico. “Tenemos la impresión de que eligió un poco su lado, el lado de la Federación. Es su trabajo”, comentó Christophe Dugarry en RMC Sport.

Dugarry contó detalles de la ruptura de la relación entre Dechamps y los campeones del 98' (Foto: AFP)

El delantero que supo defender la camiseta de grandes equipos como el FC Barcelona y el Milan, reveló que Didier no está en el chat de los campeones. “No quiero traicionar un secreto pero nos comunicamos siempre, tenemos un grupo de WhatsApp. Honestamente, todos estamos sorprendidos. ¡Tocaron a nuestro Zizou! Todos nos sentimos atacados. El entrenador no está en este grupo, pero no nos tiene bloqueados como escuché en algún lado”, agregó al respecto.

El seleccionador volvió a alejarse aún más de quienes fueron sus compañeros al no dar el presente en el cumpleaños de Zidane. “Didier Deschamps no estuvo en Marruecos, el último fin de semana de junio de 2022, por el festejo de 50 de Zizou”, explicó L’Equipe. Dugarry aclaró que el técnico “estaba bien invitado” pero que rechazó la propuesta por “varias razones”, como la pérdida de su padre entre ellas.

Los portales franceses recordaron la frase que el seleccionador le dijo a su plantel una vez que tocaron la gloria en Rusia 2018: “Os unirá de por vida este título”. Sin embargo, Deschamps se mantiene lejos de respetar la frase y sus ex compañeros se lo hacen notar.

