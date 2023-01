Cuti Romero explicó por qué le gritó el gol en la cara a Mbappé durante la final del Mundial entre Argentina y Francia

Cristian Romero contó el contexto de su festejo en la cara de Kylian Mbappé

Dentro del proceso liderado por Lionel Scaloni, el nombre de Cristian Romero se convirtió en uno de los pilares fundamentales de la defensa de la selección argentina. El defensor del Tottenham Hotspur de la Premier League superó sus dolencias en la previa del Mundial Qatar 2022 y coronó su actuación con un gran encuentro frente a Francia en el Lusail Iconic Stadium. Dentro de las fotos que quedaron para el recuerdo de la final, una de las más llamativas es de cuando le gritó el 3-2 de la Albiceleste en la cara a Kylian Mbappé.

Minutos antes del segundo tanto de Messi, el Cuti observó una situación que creó malestar en el ambiente. “El otro día también me preguntaron eso y lo aclaré un poco porque al final sale la foto y siempre somos los malos los argentinos. Dije la verdad que me había dado mucha bronca porque cuando Enzo creo que va a hablar con Mbappé y Mbappé lo trató muy mal. Ahí me hizo enojar y justo hace el gol Leo. Me salió de adentro festejárselo en la cara por esa situación que se vivió segundos antes. Pero son cosas que pasan en el momento y también van a quedar para el recuerdo de ese partido. Es un lindo recuerdo más allá de no ser un ejemplo”, reveló en charla con Como Te Va.

Además, opinó sobre la renovación de Lionel Scaloni que todavía no se definió y tendrá reuniones clave sobre el final de enero: “Si fuera por mí, lo firmo de por vida. Pero vamos a ver, ojalá que firme. Para nosotros es el mejor entrenador que hemos tenido, estamos a muerte con él. Vi que el otro día dijo que se juntaban a hablar en Argentina para llegar a un acuerdo y fueron positivas las cosas que dijo. Me deja tranquilo y estamos muy contentos como grupo. Queremos que siga La Scaloneta, lo vamos a atar en el predio si es por nosotros. Que firme y que sea otra linda noticia”.

El Cuti contó que mantiene una gran amistad con Son y que el coreano siempre hinchó por Argentina (Foto: Reuters)

Por otro lado, al ser consultado por qué jugador de calibre internacional le escribió luego de bordar la tercera estrella para Argentina, apuntó a un compañero del plantel en Inglaterra con el que mantiene una gran relación. “Hice una linda amistad que es Son, el coreano del Tottenham. Del primer día que empezamos el Mundial siempre estuvo apoyándonos a nosotros y me mandaba ‘dale hermano, van a ser campeón del mundo’ después del primer partido que habíamos perdido. La verdad que es un gran tipo e hincha de Argentina. Le tengo un aprecio grande”, explicó.

Los Spurs vienen de caer 2-0 en el clásico de Londres frente al Arsenal y este jueves 19 de enero visitarán al Manchester City en el Etihad Stadium por la séptima jornada que quedó pendiente de la Premier League. La posibilidad de enfrentar a Julián Álvarez es una posibilidad y Romero aprovechó la ocasión para enviarle una advertencia al oriundo de Calchín. “Se va a tener que cuidar la Araña, que se ponga canilleras”, concluyó entre risas.

