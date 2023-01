Lionel Scaloni, íntimo: la videollamada que sorprendió a Messi, el temor a volar y cómo nació su historia de amor con Elisa Montero

Cómo nació la historia de amor de Lionel Scaloni y Elisa Montero

Aunque aún perdura la euforia por bordar la tercera estrella sobre el escudo de la AFA tras conquistar la Copa del Mundo en Qatar 2022, el director técnico Lionel Scaloni se animó a una charla distendida en España, en la que contó por primera vez cómo nació su historia de amor con Elisa Montero, su temor a volar, el primer encuentro con Lionel Messi y con qué jugador de su plantel se identifica.

Scaloni, que no suele brindar detalles sobre su vida privada, relató cómo conoció a la madre de sus hijos y la travesía que pasó para volver a contactarla. El tema se inició cuando le consultaron por qué vive en Mallorca pese a ser el entrenador de la Albiceleste. “Me casé con una mallorquina. Cuando vine a jugar en 2008 conocí a la que hoy es mi esposa. Se llama Elisa. La conocí en una gira en Mallorca. Ya teníamos nuestra edad. Ella 30 y yo 31. Me tenía que volver a Italia, porque estaba cedido por Lazio”, comenzó su relato ante el medio español Cadena Cope.

Ante este escenario, el oriundo de Pujato comenzó con su periplo para volver a contactarla. “Estuve 4 meses para encontrar su teléfono. No había Instagram, nada. No fue fácil. Ella jugaba voley y toqué todos los clubes para ver si la conocían, nadie me pasaba su teléfono. Cuando lo conseguí pasaron 3 meses. Y me tenía que volver a Italia”, rememoró. Y luego, añadió: “Empezamos a hablar, a salir. Yo me tenía que volver y le dije que me tenía que volver, que me gustaría que venga. Y a los 2 meses vino conmigo. Allá tuvimos a Ian, nuestro hijo mayor, y después al más chiquito, Noah, que nació acá en la isla”.

Lionel Scaloni junto a su pareja Elisa Montero luego de vencer a Francia en la final del Mundial de Qatar 2022

Igualmente, Scaloni no le cerró la puerta a la posibilidad de vivir en el país en un futuro. ”En cuanto a lo familiar, no creo que hubiese problema porque Elisa es muy arraigada a mi familia, cada vez que vamos a mi pueblo está muy bien, ella es familiera y no habría inconveniente, pero por lo pronto conviene estar viviendo afuera por la tranquilidad y porque hay un montón de jugadores argentinos viviendo afuera”, manifestó.

Durante la entrevista también explicó su temor a subirse a un avión: “Le tengo terror a los aviones, la paso mal. Encima la pastilla para dormir no me duerme, así que voy todo cagado. Desde la época de La Coruña, que siempre hay mal tiempo, yo volaba en la cabina de los charters porque me tranquilizaba más, pero en vuelo regular no podés ir en cabina”.

Si bien el estratega remarcó que, según su punto de vista, no tendría espacio en el actual plantel de la selección argentina; no obstante, reconoció con qué jugador se identifica: “Por lo que yo era como jugador, en la Selección argentina de hoy no tendría lugar. Ni siquiera para acompañar, como fui al Mundial 2006. Me identifico con Rodrigo De Paul, pero él juega mucho mejor que yo. Por eso el nivel está bastante más alto que antes”.

Lionel Scaloni reconoció que se identifica con Rodrigo De Paul

Lionel también aprovechó la oportunidad para respaldar al Dibu Martínez, quien fue criticado durante su participación en el torneo por alguna de sus actitudes ante los rivales: “Tiene una personalidad que al grupo le ha dado un montón. Necesitábamos una personalidad así, en algunas cosas yo me identifico cuando estaba en la Selección, con una actitud increíble, siempre con buena cara y encima es un gran arquero. Lógico que hay actitudes y seguramente Emiliano no estará contento por eso pero de ninguna manera tiene un sentido negativo lo que hizo, es un gran chico, es un nene. Fue un descubrimiento y nos dio una alegría enorme”.

“Vi varias veces la atajada de Dibu sobre el final porque la pasan a cada rato en la tele y sí que es una imagen pesada, creo que si la vuelvo a ver capaz que entra. Fue una jugada clave para nosotros porque si se terminaba todo ahí hubiese sido muy injusto”, contó sobre el accionar del arquero del Aston Villa ante el remate de Randal Kolo Muani.

Los elogios de Lionel Scaloni a Lionel Messi

Durante la nota, por su puesto, se habló sobre Lionel Messi, capitán y figura de la selección argentina. Para el DT, no hay dudas con respecto a su talento: “El mejor de la historia. Maradona genial y para nosotros fue... Pero bueno, si me tengo que quedar, lógico con Leo. Tengo algo especial”. Y luego, añadió: “Durante el año, cuando tengo que hablar algo le escribo sin problema, no mucho, cuando realmente hace falta, pero sí, tengo una relación fluida”.

“Estábamos en Valencia con Pablo Aimar dirigiendo la Sub 20 en el Torneo de L’Alcudia y nosotros íbamos a dirigir a la Selección por seis partidos, de manera interina, y lo primero que hicimos fue hacer una videollamada con él porque aunque no estaba viniendo era el capitán de la Selección. Lo llamamos, le dijimos que íbamos a asumir, su primera reacción fue reírse porque además estaba Pablo, con quien tiene una gran relación. Nos dijo ‘me parece bárbaro, espero que les vaya bien’ y lo primero que le dijimos fue ‘te esperamos, te esperamos con los brazos abiertos’. Nosotros teníamos que hacer una especie de casting, mirar y llamar jugadores, que todo el mundo venga a jugar con la Selección y que cuando él venga vea el potencial o que había material, y así fue. Vino a los siete u ocho meses y encontró un grupo increíble”, develó.

Scaloni también explicó cómo es entrenar al mejor del planeta: “Obviamente que desde lo técnico no se le puede decir nada, ni a él ni a muchos. Eso lo deciden ellos. Él para presionar y robar balones es el número uno: cuando ve sangre, la roba mejor que nadie. ¿Si algo no le gusta? Ni idea, yo siempre digo que no podés estar mirándolo 24 horas. Estás entrenando y tus ojos tienen que estar en el entrenamiento. Te aseguro que la actitud de cualquier jugador puede ser igual o peor que la de él, entonces si estás mirándolo continuamente te genera algo diferente, por eso es que a los entrenamientos yo los llevo normal”.

