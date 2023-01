Miguel Herrera aclara que el festejo de Gignac no fue para él

El ariete galo festejó efusivamente su tanto frente a los Guerreros

Pese a toda la controversia que surgió el pasado fin de semana a raíz del festejo de gol que hizo André Pierre Gignac en el triunfo de los Tigres 0-3 ante Santos, donde emuló tener un bastón y caminar como un anciano, donde gran parte de aficionados y medios señalaron que fue una indirecta o guiño hacia su ex entrenador, Miguel Herrera. No obstante, fue el mismo “Piojo” quien se encargó de desmentir esos rumores y aclaró que su relación con el francés se mantiene bien.

Fue durante una entrevista para un programa de Fox Sports, donde el ex entrenador de los Tigres de Nuevo León aclaró todas las especulaciones que nacieron a raíz de la celebración por parte del “Bomboro”, pues se pensó que lo había hecho con afán de darle un mensaje a Miguel por sus declaraciones al termino del Apertura 2022, en donde señaló que el conjunto “felino” ya se había vuelto viejo.

Llegó el segundo de Tigres 🐅



Aprovecharon el planteamiento agresivo de Santos y Gignac la mandó a guardar. pic.twitter.com/nIwvoKFqBf — TR (@Somos_TR) January 9, 2023

El ex timonel de la Selección Mexicana dijo que fue el mismo ariete galo quien lo contactó apenas culminó el encuentro contra “La Comarca Lagunera” para aclarar la situación. “Como se lo dije a él, porque luego luego me escribió eh. Terminó el partido y empezaron todas las redes sociales a explotar ese rollo, y la verdad que saliendo del estadio me escribió luego luego y me dijo: ‘Miguel, tú sabes que año y medio pasamos extraordinario y no fue para ti”.

“Mira, André, si fue o no para mí, yo siempre me voy a quedar con el profesionalismo que tú me mostraste, con la actitud, con la determinación. Hiciste lo que siempre te pedí, trabajaste como te pedí. Y además la puerta la abrí yo por una palabra que se usó mal, algo que se salió de contexto pero que al final la usé la palabra”, mencionó el ex estratega del América para aceptar que de cualquier forma, aceptaba el error que cometió en aquel momento.

¿Qué le dijo Gignac a @MiguelHerreraDT por el festejo que hizo en cancha de Santos? 😳😳😳😳#PuntoFinal 📺⚫ pic.twitter.com/LwXJ2tqhz0 — foxdeportes.eth (@FOXDeportes) January 10, 2023

Posteriormente, Herrera se dijo contento por el buen nivel que mantiene el atacante del cuadro regiomontano. “Nada me da más gusto que él siga manteniendo ese nivel. Lo dije, no son eternos y lo seguiré diciendo. Ningún técnico ni directivo somos eternos. Lo único importante en el futbol, es la pelota; si la pelota rueda, el futbol tendrá nombres. Vendrán otras figuras, otros grandes. Se lo dije a André, Si fue para mí, está perfecto; yo sigo con esa misma admiración a su persona como cuando yo llegué”.

Aunque hasta el momento, Gignac no ha aclarado oficialmente para quien o por qué motivo hizo ese festejo, ahora mucho se comenta de que fue con dedicatoria para algunos aficionados franceses que, durante el Mundial de Qatar 2022 lo señalaron como un futbolista veterano. De hecho, hubo un seguidor en específico de los “Blues” que durante una entrevista para el Canal 6, señaló que el ex delantero del Marsella ya debía retirarse.

Cabe recordar que tras la eliminación en los cuartos de final del Apertura 2022 ante Pachuca, la directiva de “Los Incomparables” optó por darle las gracias al Piojo, pues después de tres torneos al frente del equipo, no logró llegar siquiera a la final de algún certamen. En sus primeras dos campañas, se quedó en la antesala de la disputa por el título y cayó en las semifinales ante León y Atlas respectivamente.

(Foto: Twitter/@TigresOficial)

Bajo las ordenes de Miguel, el delantero galo tuvo un nivel más que decente y a lo largo de tres torneos, logró marcar un total de 25 goles y siendo campeón de goleo del Clausura 2022 con 11 anotaciones en la fase regular; además de contribuir con otros tres goles en la fiesta grande, siendo un hat-trick en la semifinal de vuelta ante los Rojinegros del Atlas.

