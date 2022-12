Gignac confía en que su hijo defenderá los colores de la selección mexicana para el 2034

Si aún quedaba alguna duda del cariño y amor que tiene André Pierre Gignac por México, el ariete francés volvió a dar una seña de su enorme apego. Esto después de haber mencionado durante un programa de Fox Sports que su hijo Edén defendería los colores de la camiseta “Tricolor” para el Mundial del 2034, pues su “retoño” apenas tiene siete años de edad, pero ya mostró un gusto por el fútbol y así seguir los pasos de su padre.

Curiosamente, el “Bomboro” tuvo a su tercer hijo (Primero con su actual esposa) en los primeros días que aterrizó en México para defender los colores de los Tigres de Nuevo León; a raíz de ello, Edén como lo bautizaron, tuvo la nacionalidad mexicana y prácticamente ha crecido toda su vida en el país “azteca”. Si bien, el delantero galo ya tuvo otros dos hijos con su actual pareja, su comentario durante la transmisión fue enfatizando en su hijo de siete años de edad.

Los GIGNAC’s, les deseamos lo mejor del mundo, un Feliz Año 2022, SALUD para sus familias, PAZ y mucho AMOR ❤️ Cuídense 🙏🏻 pic.twitter.com/Hhh6IOOYsk — Gignac Andre-pierre (@10APG) January 1, 2022

El comentario se dio a raíz de que durante el programa deportivo, en la mesa de debate se estaba hablando sobre los posibles prospectos que hay para tomar la batuta de la selección mexicana. Posteriormente, Alex Blanco le preguntó al atacante de los Tigres sobre quién creía que podía ser uno de los nuevos talentos para el Tricolor, a lo que Gignac no dudó dos veces para candidatear a su hijo.

“La verdad es un tema complicado para mi, pero yo esperaría hasta el 2034 para que un atacante que se llama Eden Gignac. El nos va a ayudar mucho; es mexicano y es zurdo” señaló el ariete nacido en Martigues, Francia, pero que desde hace algunos años, adquirió su carta de nacionalidad mexicana y en reiteradas ocasiones expresó su amor por el país norteamericano.

Pese a ser ya un futbolista naturalizado mexicano y expresar abiertamente su cariño por México, André Pierre Gignac ya no es un atleta que pueda ser considerado para defender los colores del combinado azteca, pues su pasado en las filas de la selección mayor de Francia hacen imposible su incorporación con la camiseta del Tri. De hecho, en los útimos meses, el ex futbolista del Olympique de Marsella reconoció que de no haber jugado con el combinado europeo, le hubiera encantado defender los colores del tricolor.

Gignac lleva ya 7 años en la liga MX. REUTERS/Daniel Becerril

Como bien se sabe, el delantero de los conjunto felino disputó encuentros de manera oficial con el combinado mayor de los “Blues” y más recientemente con la selección olímpica durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. De hecho, en un par de ocasiones tuvo la oportunidad de enfrentarse contra el país que hoy es su casa (Mundial de Sudáfrica 2010 y Olímpicos de Tokio 2020).

En total, ya son 39 los encuentros que “el Bomboro” participó con el combinado europeo y teniendo un total de 11 goles. De hecho, en esos 39 partidos con Francia, fueron 23 los que fueron de manera oficial, mientras que 16 los hizo en encuentros amistosos. En esos 23, se contemplan eliminatorias para la Eurocopa, la Eurocopa, Mundial y Juegos Olímpicos.

Por último, el máximo goleador histórico de los Tigres sorpresivamente comentó que le gustaría que Argentina y Messi sean los campeones de la justa mundialista. “Hoy en Argentina quieren ganar la Copa del Mundo por Messi. Yo soy francés, pero me encantaría que Messi levantará la Copa del Mundo porque se lo merece, por toda su carrera... A día de hoy su comportamiento es el de un líder”.

