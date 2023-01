Miguel Herrera recordó su pelea con Christian Martinoli: “No hay buena química”

twitter 163

Uno de los momentos que han marcado la gestión de Miguel Herrera a lo largo de su carrera como entrenador ha sido sin duda alguna su disputa con Christian Martinoli la cual le costó el puesto de técnico de la Selección Mexicana después de la Copa del Mundo de Brasil 2014.

En entrevista con TUDN el ex técnico del Club América, Tigres de la UANL y los Xolos de Tijuana volvió a reconocer su interés por ser nuevamente él quien lleve las riendas del banquillo Tricolor, ahí aprovechó para recordar los motivos de su separación en aquella primera etapa al frente del Tri.

Asimismo, Herrera Aguirre reconoció que nunca busco enmendar su error con el narrador de Azteca Deportes: “Me peleé con una persona, me peleé con Martinoli, no hay buena química, no la habrá nunca, (pero) nunca me peleé con un medio”, reconoció.

(Foto: Twitter/MiguelHerreraDT)

El estratega que se encuentra en búsqueda de equipo durante el Clausura 2023 aseguró que: “hoy pueden decir que me estoy candidateando porque no hay técnico en la selección, porque no tengo trabajo, sé que no soy el único, puede ser que no esté en ese proceso y estoy consciente de lo que pasó”, evocó.

Miguel Herrera es un experimentado en el banquillo tricolor, pues durante la Copa del Mundo de 2014 tomó las riendas de la Selección. Y, pese al buen rendimiento mostrado en su etapa como timonel del Tricolor, este salió por la puerta de atrás, después de la Copa Oro en 2015, tras agredir al conocido periodista deportivo de Azteca Deportes, Christian Martinoli, ya que lo acusaba de meterse con su familia durante las transmisiones de los partidos.

En 33 partido al frente de la selección mexicana, Herrera ganó 15, empató 11 y perdió 7, por lo que tuvo una efectividad de 56.57%. El entrenador mexicano llevó al conjunto nacional al Mundial de Brasil 2014, en dicha competición llegó hasta los octavos de final, donde perdió contra Holanda. Su máximo triunfo fue ganar la Copa de Oro de este año, luego de vencer a Jamaica en la final.

Mexico's coach Miguel Herrera (2nd L) celebrates after his team won a Group A football match between Croatia and Mexico at the Pernambuco Arena in Recife during the 2014 FIFA World Cup on June 23, 2014. Mexico won 3-1. AFP PHOTO / DIMITAR DILKOFF

Si bien algunos aprueban su postura para regresar al Tricolor, hay otros que se oponen tajantemente a este deseo de Herrera, tal fue el caso del compañero de Martinoli en TV Azteca, Luis García quien en una mesa de debate durante Qatar 2022 fue claro en que el proceso de Herrera es cosa de pasado.

“Vamos a pedir que mínimo hayan terminado la primaria, por favor. No podemos bajar el racero de Martino (como persona) que está aquí (arriba) y ahora quieren bajarlo hasta acá. A Martino se le puede cuestionar temas cancha, pero su calidad como persona es intachable”, dijo García a Faitelson, José Ramón Fernández y Martinoli.

Esta no es la primera vez que el también exjugador del Atlante reconoce su deseo por regresar al banquillo del Tri de cara a al Mundial de 2026, que se llevará a cabo de manera conjunta entre Estados Unidos, México y Canadá.

Luis García no quiere el regreso de Miguel Herrera a la Selección Nacional (Foto: Twitter/@MiguelHerreraDT/FarsantesG)

Fue en una pasada entrevista para ESPN donde aseguró que: “la gente de Selección Mexicana me dijo ‘como saliste de selección, tu nombre siempre va a ser un común denominador en la mesa, siempre vas a estar con los candidatos’. He oído mucho que Gerardo Martino se va cuando termine el mundial. Por supuesto (que le gustaría el cargo). Reitero, los resultados tampoco me sacaron de la selección”, arguyó.

