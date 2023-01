Triunfos argentinos en un arranque accidentado de la segunda semana del Rally Dakar

Luciano Benavides logró su segundo triunfo en una etapa (REUTERS/Hamad I Mohammed)

(Desde Arabia Saudita) Este martes arrancó la segunda semana del Rally Dakar en Arabia Saudita y otra vez los pilotos argentinos cumplieron con buenas actuaciones, ya que vencieron en tres categorías. En motos está la lucha más fuerte con tres pilotos separados en solo cinco minutos, entre ellos Kevin Benavides (KTM), que busca su segunda victoria en la carrera más dura del mundo. Su hermano Luciano (Husqvarna) arrancó con el pie derecho la jornada y se llevó su segundo festejo en un parcial.

Luego del día de descanso se reinició la actividad con la novena etapa que unió Riad con Haradh, con 358 kilómetros de velocidad y 328 de enlace. Esta segunda parte tiene recorridos más cortos que la semana anterior, pero presenta más arena y las grandes dunas comienzan a prevalecer.

En las dos ruedas el menor de los Benavides volvió a tener un manejo prolijo y repitió su triunfo que logró el viernes en la etapa 6 y es séptimo en la general. En tanto que Kevin fue séptimo en el parcial, pero en el global clasificatorio está tercero a 5m09s del líder, el estadounidense Skyler Howes (Husqvarna), quien aventaja por apenas 3 segundos al australiano Toby Price (KTM).

La caída de Joan Barreda Bort que terminó con el abandono del piloto español por la fractura de una vértebra

En la categoría hubo una baja importante y fue la del español Joan Barreda Bort (Honda), quien sufrió una caída, voló y cayó fuerte. Fue en el kilómetro 16 del tramo cronometrado. Lo atendieron y luego lo hospitalizaron. A las 20.20 hora local (6 más que en Argentina) se confirmó que sufrió la fractura de la vértebra L2. Ya había tenido una fractura de la falange distal del dedo gordo de su pie izquierdo, cuando golpeó con una piedra tras perder el equilibrio en la segunda etapa.

En cuatriciclos venció el lituano Laisvydas Kancius y segundo llegó el argentino Francisco Moreno, que volvió a ser segundo en la general, pero a 1h19m39s del francés Alexandre Giroud, que fue cuarto en la jornada. Todos los pilotos de esta especialidad corren con Yamaha.

En tanto que en autos hubo una mañana accidentada por el vuelco que sufrió el español Carlos Sainz con su Audi, quien a pese a los daños en su coche híbrido continuaría en carrera. En la divisional se impuso el francés Sébastien Loeb (Prodrive). Nasser Al-Attiyah (Toyota) está regulando su diferencia en la cima y se encamina a su quinto triunfo en el Rally Dakar.

Kevin Benavides es tercero en motos en una lucha sin cuartel entre los pilotos de adelante (REUTERS/Hamad I Mohammed)

En los UTV, los vehículos areneros, hubo otro triunfo argentino y fue en la divisional T3, con el pampeano David Zille (Can Am). Guillaume De Mevius (Grallyteam) resultó segundo y se mantiene en la vanguardia de las posiciones generales. En la T4 (prototipos preparados), venció el polaco Eryk Goczal (Can Am). El argentino Jeremías González Ferioli (Can Am) fue cuarto y es quinto en la nómina total.

Por último, en camiones, el neerlandés Janus Van Kasteren (Iveco) fue el más rápido. El checo Ales Loprais (Praga) fue cuarto y se afirma como puntero de la clasificación general.

El pampeano David Zille festejó por primera vez en un parcial en el Rally Dakar (FotoP)

Resultados del resto de los argentinos según la etapa y su posición en la clasificación general de cada categoría:

Motos. Franco Caimi (Hero), 10° y 14°. Stefano Caimi (KTM), 30° y 28°. Diego Llanos (Rieju), 25° y 85°.

Cuatriciclos. Manuel Andújar, 5° y 3°. Pablo Copetti, 6° y 4°. Alejandro Fantoni, 10° y 10°. Carlos Verza, 11° y 9°. Todos corren con Yamaha.

Autos. Juan Cruz Yacopini (Toyota), 16° Y 10°. Sebastián Halpern (Mini), 9° y 11°.

UTV (T4). Nicolás Cavigliasso (Can Am), 5° y 29°. Juan Manuel Silva (Yamaha), 16° y 16°. Ramón Núñez (Can Am), 38° y 30°.

Lo que viene. Se trata del último tercio de la carrera y que irá de Haradh a Shaybah. Tendrá 114 kilómetros cronometrados, pero entre los protagonistas ninguno se fía ya que el tránsito por las dunas es cada vez más duro y puede haber alguna sorpresa con otro golpe de efecto, de los que ya abundaron en esta competencia.

