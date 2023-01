Dramático relato del piloto más ganador del Rally Dakar tras el accidente que lo obligó a abandonar: “No recuerdo nada”

Peterhansel se accidentó cerca de donde también lo hizo Carlos Sainz (Prensa Rally Dakar)

(Desde Arabia Saudita) Stéphane Peterhansel es el piloto más laureado en la historia del Rally Dakar por sus 14 triunfos. El francés estuvo a cargo del desarrollo del flamante Audi RS Q e-tron E2 híbrido (tres motores eléctricos y uno de combustión) y esperaba hacer historia con el auto híbrido alemán, pero se llevó uno de los grandes sustos de su carrera luego del fuerte accidente que tuvo el último viernes en el cual perdió el conocimiento durante cinco minutos y abandonó por la rotura de una vértebra de su navegante, su compatriota Edouard Boulanger.

Cascos, buzos y vehículos ploteados: furor en el Rally Dakar por la selección argentina tras el título logrado en el Mundial de Qatar Los competidores albicelestes homenajearon al equipo de Lionel Scaloni. Diseños en la indumentaria, cambios de looks y hasta sonó el tema “Muchachos” en Año Nuevo VER NOTA

Luego de un fuerte hermetismo del equipo alemán y terminada la actividad del sábado, de la que no participaron las motos ni cuatriciclos por las constantes lluvias y por el cansancio de los pilotos, en especial los de las dos ruedas, quienes pasadas las 20 horas del viernes siguieron llegando, se empezaron a conocer algunos detalles de lo sucedido con Peterhansel.

El invierno saudita atraviesa una temporada de lluvias, pero en las últimas horas las inclemencias del tiempo dieron un respiro y se pudo disputar sin problemas el séptimo parcial que unió Riad con Al Duwadimi, con un tramo de 333 kilómetros de velocidad. Fue una etapa maratón, en la que se organizó una zona de asistencia (reparaciones de los vehículos) luego de terminar el especial, en el kilómetro 94 del enlace (sector no cronometrado).

La intimidad de la visita de Carlos Sainz a su padre en el Rally Dakar: el mal momento que pasó arriba del helicóptero El piloto de Ferrari en la Fórmula 1 acompañó al Matador y reveló un particular episodio que le sucedió mientras seguía el recorrido. Su confesión sobre la carrera que sorprendió a todos VER NOTA

Más tarde en el campamento de Riad, Audi realizó una conferencia de prensa en la que estuvo Infobae. Allí Peterhansel contó el dramático momento que vivió en el accidente: “Tras unos minutos detrás de Nasser (Al-Atiyah) había que volver a apretar para intentar alcanzarlo e intentar ganar el Dakar. Así que comenzamos el sexto día de ayer con una muy buena velocidad, una buena motivación y la sensación con el coche era muy buena. Después de 200 kilómetros, adelantamos a Carlos (Sainz)”.

Stéphane Peterhansel y Carlos Sainz detenidos en el Rally Dakar Redacción:

“Entonces, cuando superé a Carlos, sabes que tu velocidad es buena, porque es rápida. Y después de eso llegamos juntos a la neutralización. Después del kilómetro 7 u 8 de la neutralización, tuvimos un salto de 12 metros y en la caída tuve el golpe. En el accidente, desafortunadamente, perdí la conciencia”, agregó el galo de 57 años.

El Rally Dakar no perdona: el abandono de Orly Terranova, un accidente viral y la tajante sentencia de Kevin Benavides El mendocino, principal exponente en autos, se retiró por un fuerte dolor lumbar a causa de un golpe. El salteño, que pelea por el triunfo en motos, analizó la exigencia. El insólito choque que protagonizó el pampeano David Zille VER NOTA

“Cuando pierdo la conciencia, mis pies estaban en el pedal del acelerador, a fondo. Edouard toma el freno de mano y apaga el motor e hicimos (un giro) 360. Y al final, cuando me despierto unos minutos después, no recordaba lo que pasó. Entonces perdí la memoria durante cinco minutos antes del accidente. En los siguientes 15 minutos no recuerdo nada”, subrayó.

“Justo cuando salgo del auto, veo a Edouard en el suelo con un dolor en la espalda. Y empiezo a darme cuenta de que tenemos un accidente. Le pregunté a Edouard si siente su pierna. Dijo que ‘está bien. Ok. Ahora siento todo’. Entonces, el helicóptero médico llegó muy rápido”, relató.

“Y también me di cuenta de que al mismo tiempo vi el auto de Carlos solo 50 metros después de haber caído, la suspensión estaba completamente destruida. Así que para mí fue muy confuso, porque no me di cuenta realmente de lo que pasó. Debo decir que después de eso, me di cuenta de que la carrera había terminado para nosotros porque el dolor de Edouard era demasiado grande. Y tenemos muy buen personal médico del organizador. Llevaron a Edouard en el helicóptero directo al hospital”, informó.

Stéphane Peterhansel es el más ganador del Rally Dakar con 14 éxitos (REUTERS/Hamad I Mohammed)

“Conmigo se quedaron 30 minutos más y también fueron al hospital con el segundo helicóptero. Hicimos un chequeo completo y desafortunadamente Edouard tenía una vertebra rota, la D5. Es realmente una fractura no complicada, así que no hay ningún problema. Pero necesita operación, por lo que volará mañana a Múnich para que lo opere un especialista. Es joven, es una operación realmente simple, por lo que se recuperará muy rápido”, concluyó.

Respecto de la actividad sabatina, la etapa en autos tuvo como ganador al local Yazeed Al Rajhi (Toyota). El qatarí Nasser Al-Attiyah (Toyota) fue 14°, pero se mantiene adelante en la clasificación general con 1h01m04s sobre el sudafricano Henk Lategan (Toyota).

Los argentinos que siguen corriendo en esta divisional son los mendocinos Juan Cruz Yacopini (Toyota), que fue 21° (13° en la general), y Sebastián Halpern (Mini), que resultó 12° (14°).

Nasser Al-Attiyah sigue liderando la clasificación general y se encamina a su quinto triunfo en el Rally Dakar (REUTERS/Hamad I Mohammed)

En los UTV, en los prototipos ligeros (T3) venció el estadounidense Mitchell Gutrie (BR3). El belga Guillaume De Mevius (Grallyteam) sigue adelante en el global. En esta categoría el pampeano David Zille (Can Am) fue 33° y es 40° en la general.

Mientras que en la T4 (vehículos de serie preparados), se impuso el lituano Rokas Baciuska (Can Am), quien se consolida al mando de la nómina total. En esta especialidad los otros argentinos fueron: Jeremías González Ferioli (Can Am), 8° y 7°. Nicolás Cavigliasso (Can Am), 10° y 30°. Juan Manuel Silva (Yamaha), 33° y 18°.

En camiones, el neerlandés Janus Van Kasteren (Iveco) fue el más rápido del día. El checo Ales Loprais (Praga) fue segundo y se afirmó en la general.

Lo que viene. Será la etapa 8 que unirá Al Duwadimi con Riad y volverá a tener la presencia de las motos y cuatriciclos. Serán 95 kilómetros de enlace hasta la largada, luego 346 kilómetros de un tramo cronometrado y 383 de otro enlace hasta el campamento de la capital. El lunes será el día de descanso.

Seguir leyendo: