Jacky Ickx, el piloto leyenda que hizo una travesía para conocer Argentina: “Es un país fascinante”

Jacky Ickx con la nueva versión del Porsche 911 que homenajea al que que corrió el Rally Dakar en 1984 (@jackyickxofficial)

(Desde Arabia Saudita) “Me llamo Jacky Ickx, soy un ex piloto”. Así le primereó a Infobae el saludo esta leyenda viva del automovilismo que por enésima vez demostró su humildad. En su presentación omitió que ganó seis veces las 24 Horas de Le Mans (1969, 1975, 1976, 1977, 1981 y 1982), un Rally Dakar (1982) y es uno de los “Campeones sin corona” de la Fórmula 1 luego de sus subcampeonatos (1969 y 1970). El belga que cumplió 78 años el pasado 1 de enero es uno de los mejores corredores de la historia y es embajador de la carrera más dura del mundo que por cuarto año seguido se disputa en Arabia Saudita.

Ickx arrancó corriendo en motos y luego pasó a los autos. Protagonizó una época de oro de la F1 junto a pesos pesados como Jackie Stewart, Jochen Rindt, Nicky Lauda, Emerson Fittipaldi, Graham Hill, Pedro Rodríguez, Ronnie Peterson y Carlos Alberto Reutemann, a quien visitó en Santa Fe hace 15 años y en esa oportunidad recorrió el país e hizo 18 mil kilómetros con un auto particular. Ya había conocido esta tierra en los 70 en los Grandes Premios en el Autódromo de Buenos Aires Oscar y Juan Gálvez. En la Máxima corrió en nueve escuderías y algunas de ellas fueron las mejores de esos años: Brabham, Lotus, Tyrrell, pero fue en Ferrari con la que más se identificó pues corrió allí en cinco temporadas.

Con la gentileza que lo caracteriza Jacky aceptó la charla con este medio y habló de varios temas como el presente en la Scuderia de Maranello, su gloria en Le Mans, y su éxito en el Rally Dakar. Se distinguió como un romántico del automovilismo por las diversas disciplinas en las que compitió y en todas tuvo buenos resultados.

Espectacular batalla entre Jacky Ickx, Pedro Rodríguez (BRM) y Clay Regazzoni (Ferrari)

-¿Qué piensa de la F1 actual?

-Parece muy emocionante porque hay muchos pilotos jóvenes y todos son muy buenos. Así que las carreras son interesantes y la F1 tiene mucho éxito en este momento, en términos de audiencia.

-¿Quién es el mejor piloto?

-La única manera de juzgar a un piloto es cuando pertenece al mismo equipo y corren con el mismo auto. Dicen que uno acumula los puntos y el otro los pierde. No lo comparto. Pero es un error intentar comparar a Charles Leclerc con George Russell (McLaren) porque corren con distintos coches. La F1 actual está hecha para gente joven y ellos son los que empujan para estar adelante. Verás que los pilotos 35/36 años están siendo empujados lentamente.

-¿Cómo ve a Ferrari?

-Es un cambio importante cuando estás acostumbrado a tener el mismo jefe luego de cuatro años y sobre todo porque al tener un nuevo jefe (Frédéric Vasseur) nunca es fácil porque incluso si tienes la experiencia, tienes que conocer a todos y es difícil. Sobre Carlos Sainz y Charles Leclerc, son muy buenos pilotos y el año pasado el auto mejoró y pienso que con esa base es para entusiasmarse de cara al año próximo.

Jacky Ickx fue subcampeón de F1 en 1969 y 1970 (Photo by National Motor Museum/Heritage Images via Getty Images)

-¿Cómo hizo para ganar seis veces en Le Mans?

- Porque en aquellos tiempos se podía hacer de todo y yo conduzco de todo. Empecé con motos, corrí también en Can Am (categoría estadounidense). En Le Mans pude correr en los mejores autos y con los mejores compañeros. Era algo distinto a la F1 y quizá sentía una motivación especial. Era un gran desafío correr 24 horas y hacerlo de noche.

-¿Y el Rally Dakar?

- En aquellos días eran tres semanas, no dos como ahora. El Dakar es fantástico por dos cosas: primero recorrés un país y descubrís a su gente. Luego porque es muy difícil y demandante. La gente habla a menudo de un país, pero ellos no saben realmente lo que es hasta cuando van a ese país, como es el caso de Arabia Saudita. Una vez ahí puedes juzgar. Este es un país fantástico, increíble. El Dakar es la aventura por un lado y el descubrimiento por el otro.

-¿Qué es más importante, ganar un Rally Dakar o ser campeón de F1?

-Depende de lo que te guste. A algunas personas les gusta la F1, a otras les gustan las carreras todoterreno. Como dije, puedes descubrir otros aspectos de la vida. Puedes descubrir un país intelectualmente. Los dos son importantes. Aquí tienes gente que ama el automovilismo, pero al mismo tiempo tienes la oportunidad de aprender algo sobre el enorme país.

Jacky Ickx con el actor francés Claude Brasseur, su navegante en el triunfo en el Rally Dakar en 1983 junto a la Mercedes-Benz 280 GE (Photo by Universal/Corbis/VCG via Getty Images)

-¿El no ser campeón de F1 es una deuda pendiente?

-Pero no se puede ganar todo y eso no es un problema para mí.

Luego de sus inicios en las motos, Ickx pasó a los autos rápido se convirtió en referente. Fue campeón de la Fórmula 2 Europea en 1967 en un momento en que allí también corrían varios pilotos de F1. En la Máxima corrió 116 Grandes Premios, logró 8 victorias, 25 podios, 13 poles positions y 14 récords de vuelta. En el Mundial de Sports Prototipos (actual FIA WEC, donde corre Pechito López), fue bicampeón en 1982 y 1983. Otro de sus apodos es “Monsieur Le Mans” donde venció en seis oportunidades y con tres marcas, Ford, Mirage y Porsche. Es el segundo más ganador en la historia de la competencia más importante de resistencia en pista detrás del danés Tom Kristensen (8). En tanto que, en el Rally Dakar, se impuso en 1983 con un Mercedes-Benz 280 GE.

Por otro lado, guarda una gran imagen de la Argentina y confesó que hizo 18 mil kilómetros recorriendo el país con un auto particular. Además, recuerda de forma muy especial al Lole Reutemann al que visitó en su casa en Santa Fe.

Homenaje a Jacky Ickx, conocido como "Monsieur Le Mans", por sus seis victorias en las míticas 24 Horas

-¿Qué recuerda de Argentina?

-Es un país fascinante y los argentinos son realmente gente totalmente excepcional. Cuando corrí allí en F1 me impactó mucho la emoción de su gente en el Autódromo de Buenos Aires. Hay mucho fanatismo, desde la época de Juan Manuel Fangio y José Froilán González. Ese entusiasmo que tuvieron con Diego Maradona y ahora tienen con Lionel Messi, que es la máxima estrella en este momento. Tengo muchos recuerdos hermosos de Argentina, pero el aspecto humano es el que más me gustó.

-¿Alguna historia?

-Recuerdo que una vez cuando era piloto estaba comiendo en un lugar de San Telmo y nos cruzamos con un señor que empezó a llorar porque dijo que “yo amo a Ferrari, te amo a ti. Estuve allí cuando estabas compitiendo y vi todas tus carreras”. No lo podía creer.

-¿Y en la época del Rally Dakar en Argentina?

-Hace unos 15 años estuve allí y visité a Carlos Reutemann en su casa en Santa Fe. Luego fui a recorrer el país e hice 18 mil kilómetros con un auto particular. Fui por la Ruta 40 y me encantó Comodoro Rivadavia, Bariloche y Buenos Aires también es una ciudad hermosa. Me acuerdo que estaba en Palermo e iba a correr todos los días. Y también el bar La Biela (está en Recoleta y es personalizado de automovilismo), muy pintoresco.

-¿Cómo recuerda a Carlos Reutemann?

-Tenía cara de actor y, en cierto modo, podría haber sido una estrella de cine también. Pero como piloto fue fantástico, uno de los mejores de la época. Era una gran persona, con muchos valores y llegó lejos en la F1. Hacía vibrar a 100 mil personas en el Autódromo de Buenos Aires a pesar del calor que hacía. Cuando pienso en el entusiasmo argentino me hace recordar a Carlos y eso me hace sonreír.

Jacky Ickx en este Rally Dakar. Es una leyenda viviente del automovilismo

