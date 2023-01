Las confesiones de Carlos Sainz que revolucionaron el Rally Dakar: el peligro de los accidentes y el dardo a Nasser Al-Attiyah

La respuesta de Carlos Sainz ante la critica de Nasser Al-Attiyah por el cambio de reglamento a favor de Audi

(Desde Arabia Saudita) Tenía ganas de hablar Carlos Sainz y lo hizo con su habitual franqueza. El tres veces ganador del Rally Dakar y bicampeón mundial de rally fue filtro en una rueda de prensa de la que participó Infobae y que se hizo en el sector corporativo de Audi, el equipo para el que corre y que este año presentó una evolución de su auto híbrido que fue diseñado por el argentino Juan Manuel Díaz. El Matador, que arrancó bien la edición 45° de la carrera más dura del mundo, luego vio truncas sus chances de victoria por una rotura en su RS Q e-tron E2.

Este lunes fue el día de descanso y sobre la primera semana analizó que “fue un balance duro. Te preparas todo el año y al quedar sin chances tan rápido es duro. Hay que ser optimistas. Para mí la parte dura fue la rotura de una rótula, ya que estaba liderando la carrera hasta el día de la rotura”.

Entre los puntos positivos fue no haber tenido consecuencias físicas luego de su accidente del pasado viernes, cuando a pocos metros su compañero de equipo, Stéphane Peterhansel, sufrió un duro golpe que lo dejó inconsciente y al otro día dio detalles en un dramático relato. El Matador fue testigo privilegiado del incidente del francés y de su navegante, Edouard Boulanger, quien se llevó la peor parte con la fractura de una vértebra, la D5. “Cuando llegué al coche estaba inconsciente. Fue una situación dura y que nunca quieres que pase. El pobre Edouard se llevó la peor parte, pero Lucas (Cruz, su navegante) y yo seguimos. Stéphane anda con algún dolor de cabeza, pero está bien. Nunca me había encontrado un piloto sin conocimiento”, contó el español que el próximo 12 de abril cumplirá 61 años.

Respecto de la visita de su familia, indicó que “estoy muy agradecido de que hayan venido por esos tres días que estuvieron en el principio. Es bueno que ellos hayan podido vivir el vivac (el campamento) porque cuando vuelves a casa lo cuentas porque lo que ves en la tele nunca es lo mismo, y lo que se vive en el helicóptero es muy espectacular también. Ahora van a entender más todas esas preparaciones y esas cosas raras que su padre o marido hacía”. Además, piensa que su hijo, Carlos, actual piloto de Ferrari en la Fórmula 1, algún día intentará correr el Rally Dakar. “Le gusta el Dakar, pero ahora está obviamente en la F1. El Dakar puede esperar, pero yo creo que, si ya le gustaba, ahora que lo ha conocido le gusta más y por las preguntas que hace, a largo plazo yo creo que algún día lo intentará”, aseguró.

En tanto que, pese a la dureza de los caminos, elogió los recorridos por el gran desafío que genera: “Este Dakar, a pesar del resultado, me gusta mucho más que el del año pasado. Es un Dakar muy completo, estamos conduciendo cuatro o cinco horas. Ahora vamos a una zona de dunas. Ahora hay zonas bonitas. Felicito a la organización por las semanas duras, largas y por el roadbook (hoja de ruta) que no tiene nada que ver con lo que había sido los dos últimos años”.

Más tarde, ante la pregunta de este medio por las críticas de Nasser Al-Attiyah (Toyota) por el incremento de 11 caballos de potencia que recibió Audi, sentenció: “Hay una relación física que es peso-potencia y hay una telemetría que la FIA dispone de ella y si ven que el coche acelera menos... Algo que yo sabía porque no me falta ninguna telemetría, tengo el pelo blanco y si yo me quejo me quejo por algo. No quiero más, quiero igualdad. Y en este caso se vio. Yo digo que la relación peso-potencia no solo hay que contarla en cuanto a aceleración, que es lo que están mirando ahora”. El qatarí disparó en su cuenta de Instagram “¡Qué sorpresa darle a nuestro rival principal 11 CV más! Gracias por matar la carrera temprano”.

Carlos Sainz luego de haberse golpeado cerca de donde lo hizo Stéphane Peterhansel (REUTERS/Hamad I Mohammed)

Luego amplió su concepto y esgrimió que “a los coches hay que pararlos (frenaje) y hay que pasar los baches y cuando pesas cien kilos más cuesta frenarlos y obviamente pasas peor los baches. Nosotros sabemos desde el año pasado a este la ganancia, pero se trata de 100 kilos. Lo sabemos, lo hemos medido. Ni un F1 tiene 10 kilos (de deferencia). Entonces, vamos a ser serios, a entender lo que es la competición, lo que se trata es de jugar todos con las mismas armas. El año pasado se hizo una campaña con que Audi tenía una gran ventaja basado en tiempos. En tiempos no se puede basar. Hay que basarlo en telemetría, en algo sólido. Que es como que a partir de hoy empezamos a valorar los coches por esta segunda semana”.

Y concluyó al respecto recordando que, si en la segunda semana de 2022 el Audi híbrido fue más competitivo, fue porque quienes peleaban por el triunfo, el propio Al-Attiyah y Sébastien Loeb (Prodrive), regularon en esa instancia. “Ahora Loeb va a correr, Nasser va a correr. El año pasado, después del día dos Nasser no tuvo que ‘correr’. No hay que basarse en estos parciales para decir que el coche es rápido o no. Nosotros no teníamos nada que perder y él mucho”, explicó.

Por otro lado, cabe recordar que Audi no compite en el Campeonato Mundial de Rally Raid, algo que le impide sacar referencias en el desarrollo de su auto de cara al Rally Dakar. “Tengo claro que al equipo le vendría bien hacer alguna carrera porque en cada carrera aprendes de cosas, un punto de vista que no se había visto en otra carrera, otras temperaturas, otras condiciones. Es obvio que jugar todas las cartas al Dakar o a una sola carrera, es complicado. Sobre todo porque este año, más que el año pasado, estamos viendo lo complicado que es hacer correr este coche en el desierto. Estamos hablando de un coche tecnológicamente muy complejo, con buenos profesionales detrás, muchos ingenieros, en el que hay cuatro motores, en el que hay que poner a todos de acuerdo y el reto es mayúsculo. Si el reto fuera solo por inferioridad, al revés, deberíamos apoyar a la sustentabilidad. Para que otra marca se le ocurra esta locura y deberíamos empujar para que otras marcas apuesten por la sustentabilidad”, aseveró.

El Matador en acción entre las dunas en la última etapa disputada (REUTERS/Hamad I Mohammed)

Pero subrayó que “este es un gran proyecto, pero es muy complejo e importante. Si estoy en este proyecto desde el inicio, quiero decir que hacer correr este coche, en estas circunstancias en el desierto y resulta que hace dos días tuvimos un salto y de pronto se me paró el coche. Porque hay unas baterías, sensores, el coche piensa que tuviste un golpe, que la complejidad del auto en sí hace que sea mucho más difícil que hacer correr un motor a explosión, dos o cuatro palieres y una caja de cambios. Estamos hablando de otra cosa y eso hay que valorarlo también”.

Cabe recordar que en este milenio cuando las fábricas decidieron involucrarse en el Rally Dakar con nuevas tecnologías no ganaron en sus primeras ediciones. Pasó con Volkswagen con su Touareg del motor diésel debutó en 2006 y lo consiguió en su tercer intento, en 2009, cuando la carrera se mudó a Sudamérica. Los desarrollos son muy complejos y más cuando se trata de la carrera más dura del mundo.

Este martes se retomará la actividad con la novena etapa que unirá Riad con Haradh y serán 358 kilómetros de velocidad y 328 de enlace, los sectores en los que los participantes van desde el campamento hasta la largada y una vez cumplida la parte cronometrada hasta el siguiente parque de asistencia. En el arranque se volverá a pasar un sector de cañones y luego se terminará otra vez en las dunas. La caravana emprenderá rumbo sur y se espera que luego de las lluvias el frío sea otro condimento que deje de afectar a los competidores.

