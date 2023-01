El inesperado dardo del Huevo Acuña a la dirigencia del Sevilla: “No tuve el respaldo del club”

Marcos Acuña, campeón con la selección argentina en el Mundial Qatar 2022, fue el autor del primer tanto del Sevilla, dirigido por su compatriota Jorge Sampaoli, que venció como local al Getafe por 2 a 1 en la continuidad de la 16ta. fecha de la Liga de España. El Huevo marcó de cabeza, a los 36 minutos del primer tiempo, gracias al centro que ejecutó el mediocampista croata Iván Rakitic, y luego el delantero español Rafa Mir (35m. ST), ingresado en el segundo período, convirtió el segundo. El atacante español Borja Mayoral (42m. ST) descontó para la visita.

Los campeones del Mundo, Acuña, Gonzalo Montiel y Alejandro Gómez fueron homenajeados en la previa por Sevilla en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, donde recibieron una gran ovación por parte de los hinchas y fueron los encargados del puntapié inicial. Montiel sigue suspendido y Papu se recupera de la lesión en el tobillo derecho que sufrió en el Mundial de Qatar. También integró la formación inicial del equipo andaluz el volante argentino Erik Lamela, ex River Plate, y en la visita fue relevo el defensor mendocino Fabrizio Angileri.

*El análisis del Huevo Acuña del triunfo del Sevilla ante el Getafe.

Tras el encuentro, el Huevo Acuña mostró su alegría por haber desarrollado una gran actuación, con gol incluido, que le permitió al Sevilla salir momentáneamente de la zona de descenso con 15 puntos por diferencia de gol sobre Cádiz; mientras que Getafe bajó al 15to. lugar con 17 unidades. Sin embargo, también aprovechó el momento para lanzar un dardo a la dirigencia del elenco sevillista.

“En algún momento se ha puesto en duda tu compromiso con el Sevilla. ¿Qué tenés para decir sobre esto?”, fue la pregunta del periodista pos partido. “Eso quería aclarar”, comenzó, directo, el ex futbolista de Racing Club. “Se dijeron muchas mentiras de mis lesiones y creo que no tuve el respaldo del club. Eso me entristeció un poco porque soy jugador del Sevilla y el club tendría que haber salido a aclarar la lesión que yo tenía. Siempre estuve comprometido con el club”, contestó tajante el Huevo, quien venía sufriendo cuestionamientos desde hace varios meses respecto a su estado físico.

Marcos Acuña criticó a la dirigencia del Sevilla por no respaldarlo ante las críticas por sus lesiones (EFE / Ballesteros)

En otro orden, analizó el juego frente al Getafe: “En el primer tiempo tuvimos que irnos con más ventaja. Ellos tuvieron que salir a jugar, nos metimos atrás y se complicó un poco. Pudimos hacer otro, ellos lo hicieron al final pero les supimos aguantar y nos llevamos un buen resultado”. Y agregó: “Tenemos que seguir mejorando. Se vieron cosas que venimos trabajando pero tenemos que seguir adelante con nuestra idea y sacar esto adelante todos juntos”.

En tanto, luego del encuentro y a través de las redes sociales, su compañero Erik Lamela compartió un alentador mensaje para el Huevo en Instagram: “¿Haces goles de cabeza ahora? La magia de levantar la Copa del Mundo. Te mereces lo mejor amigo, a seguir trabajando duro. Vamos mi Sevilla”.

El elogio de Erik Lamela al Huevo Acuña (Instagram)

