El entrenador dejó en el banco a Dibu Martínez y el Aston Villa sufrió una de las peores derrotas de su historia en la FA Cup

La figura de Emiliano Martínez se agigantó tras haber sido uno de los pilares fundamentales para que Argentina se quedara con el Mundial Qatar 2022. Desde su regreso al Aston Villa, el entrenador Unai Emery utilizó en sólo un partido de tres disputados al ganador del Guante de Oro otorgado por la FIFA y este domingo el sueco Robin Olsen volvió a aparecer como titular en el encuentro correspondiente a la tercera ronda de la FA Cup frente al Stevenage de la cuarta división de Inglaterra.

Lejos de vivir un compromiso tranquilo como indicaban los papeles en la previa, los Villanos bajaron la guardia en los minutos finales y sufrieron una de las derrotas más duras de su historia. El cuadro de la Premier League alegró temprano a sus hinchas con el gol de Morgan Sanson a los 33 minutos de la primera mitad y todo daba a entender que en ese instante comenzaban a cerrar la clasificación los dirigidos por el técnico español.

A falta de seis minutos para el cierre del encuentro, Leander Dendoncker perdió el balón en una salida desde el fondo y terminó cometiendo un penal como último hombre que le costó un penal además de la expulsión. El Villa Park extrañó más que nunca la habilidad del Dibu para detener los disparos desde los doce pasos: Jamie Reid remató cruzado y Olsen voló hacia el otro palo en lo que fue la igualdad 1-1 para el pequeño club del ascenso.

El Stevenage ya estaba tocando la gloria al forzar un replay en su cancha, pero lo que no sabían sus aficionados es que en un puñado de segundos se convertiría en la pesadilla del Aston Villa. La visita jugó un córner corto sobre el minuto 90 ante la distracción de los defensores y el volante Dean Campbell se encontró dentro del área grande listo para disparar al arco. Un remate rasante al primer palo obtuvo una floja respuesta del guardameta sueco y el cuadro de la Cuarta División estampó el 2-1.

El momento en el que cambió el partido: Reed remató cruzado y Olsen voló hacia el otro palo (Foto: Reuters)

Más allá de los cinco minutos de adición que otorgó el árbitro Graham Scott, los Villanos no pudieron hacer nada con un futbolista menos y totalmente golpeados anímicamente. Los dirigidos por Emery quedaron eliminados en la tercera ronda de la FA Cup por séptima temporada consecutiva: la última vez que avanzaron más allá de dicha instancia en este torneo fue en la temporada 2015/2016.

“Estoy muy sorprendido. Pero puede pasar cuando tienes buenas ocasiones para marcar y no las aprovechas. Ellos también tuvieron chances. Nuestro error fue grave y ellos marcaron. Después de eso, en los últimos cinco minutos, estábamos un poco alterados y no controlamos nuestras mentes. Es un proceso. En otros partidos no hemos estado finos. Tenemos que mejorar, tenemos que aprender, tenemos que intentar encontrar una solución”, explicó el entrenador español ante los micrófonos.

El Aston Villa ya quedó sin chances tanto en la FA Cup como en la Carabao Cup, además de no tener ninguna competencia internacional por delante. El calendario hasta mitad de año es únicamente de Premier League y este viernes 13 de diciembre recibirá al Leeds United en el Villa Park. Probablemente, Emiliano Martínez recupere la titularidad ya que el cuadro de Birmingham no puede relajarse al estar a siete puntos de la zona de descenso y a seis de la zona de Conference League y Europa League.

