Con Garnacho, Soulé y Luka Romero a la cabeza: quiénes son las joyas europeas del futuro en la selección argentina

Todos los jóvenes que podrían vestir la camiseta de la selección argentina

La selección argentina campeona en el Mundial de Qatar comenzará un nuevo proceso mundialista con la mirada puesta en 2026, pero el futuro parece estar asegurado. Esto es porque el semillero Albiceleste tiene grandes talentos en nuestras tierras, pero también a otros tantos nacidos fuera del territorio nacional. Son jóvenes futbolistas que han comenzado su carrera en Europa, empiezan a resonar en diversas ligas y también están en el radar de otras selecciones.

Los primeros que se vienen a la cabeza para analizar esta situación son Alejandro Garnacho, Matías Soulé o Luka Romero, pero los casos abundan en el fútbol internacional con jóvenes que explotan sus habilidades en La Masía de Barcelona, Juventus, Real Madrid, Inter, Manchester United y en el ascenso inglés, entre otros. A continuación, repasaremos los 15 jugadores menores de 21 años que podrían integrar el futuro recambio de la Selección, como así también habrá un apartado dedicado a los que se quedaron afuera del elenco nacional por aceptar la citación de otras selecciones, colgaron los botines tempranamente u otras razones.

• NICOLAS MANCIPAR

Nicolás Mancipar cuenta con nacionalidad argentina por sus padres y española debido a su origen de nacimiento

Nació el 13 de febrero de 2008, 9 años después de que su padre haya emigrado a España por una beca de estudio en la carrera de ingenieria. Sus primeros pasos en el fútbol sucedieron en los campeonatos oficiales de la Federación Catalana, con la camiseta del FC Sant Cugat Esports. Jugó 4 temporadas en ese club hasta que el Barcelona llamó a su puerta, ya que lo invitaron a una prueba de tres meses en la Ciudad Deportiva Joan Gamper. Llegó para el curso 2018/19 y nunca más se fue del Blaugrana. Se desempeña como lateral izquierdo o segundo marcador central, puestos en los que tiene como referentes a Nicolás Otamendi sumado al defensor del club Jordi Alba y los ex jugadores de la entidad, Gerard Piqué y Clement Lenglet.

• SIMONE CINQUEGRANO

Simone Cinquegrano podría defender las camisetas de Argentina e Italia

El lateral derecho de 18 años nació el 25 de junio de 2004 en Italia. Sus comienzos en el deporte ocurrieron en el AC Fiorano, de la sexta división, pero su gran paso ocurrió en julio de 2021, cuando llegó al Sub 18 del Sassuolo. A pesar de que aún no tuvo oportunidades en el plantel profesional, el jugador de 1.74 de estatura ya jugó 6 partidos en la Liga Primavera, que nuclea a los conjuntos Sub 19 de la Serie A, máxima categoría del país.

• FRANCO CARBONI

Franco Carboni está cedido hasta fin de temporada en Cagliari (Getty Images)

El hijo mayor del ex futbolista Ezequiel Carboni comenzó su carrera en Lanús, pero emigró en 2019 al Catania de Italia. Un año más tarde, llegó al Inter, pero la falta de minutos hizo que el joven de 19 años se fuera a préstamo al Cagliari. El futbolista que puede jugar en Argentina e Italia ya anotó un gol en su único partido jugado en la Sub 18 de la Azzurra y además disputó un cruce con la Sub 20 de la Celeste y Blanca, mientras que en el elenco italiano no logró tener mucha continuidad: disputó 5 de 14 encuentros como titular con una asistencia en la entidad que disputa la Serie B.

• NIKO TAKAHASHI

Niko Takahashi puede elegir representar a Argentina, Japón o España

El jugador de 17 años radicado en España que nació el 17 de agosto de 2005 tiene padre argentino, madre japonesa y está en condiciones de defender a las tres selecciones. Integra las inferiores del Barcelona, pero sus primeros pasos fueron en el equipo de fútbol sala del pueblo La Floresta, en San Cugat, elenco de la región en el que militó dos años. El ex jugador del Cornellá recibió un llamado para sumarse a las juveniles del conjunto nipón, pero la llegada de la cuarentena por el COVID-19 se lo impidió. Semanas después, fue citado para la Sub 16 de España, donde desarrollaron un microciclo de trabajo en Marbella. Actualmente, se desempeña en el Juvenil B de la entidad española, a tres escalas de distancia para llegar al plantel profesional a cargo de Xavi Hernández.

• NICOLÓ MERINGOLO

Nicoló Meringolo acumula 10 partidos y un gol con la Sub 17 de la Vecchia Signora.

Nació el 5 de julio de 2006 en el municipio de Pinerolo, Turín. Su cercanía con la ciudad lo hizo relacionarse desde un primer momento con la Juventus y, a pesar de haber jugado siete partidos con la Sub 17 de Italia, fue citado a la Sub 15 de la Argentina en julio de 2022. Más allá de tener 16 años, fue convocado para poder ser observado por primera vez con la camiseta nacional. El zaguero central que puede jugar como lateral derecho podría ser tenido en cuenta para el Sudamericano Sub 17, que se desarrollará entre el 30 de marzo y 23 de abril de 2023 con sede en Ecuador.

• NICOLÁS PAZ

Fue convocado por Carlo Ancelotti para el cruce ante RB Leipzig de octubre pasado en la UEFA Champions League (Getty Images)

El futbolista de 18 años es una de las mayores promesas de la cantera del Real Madrid, institución a la que llegó procedente del Tenerife, y ya fue convocado a la selección argentina para la última doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas en marzo pasado. Luego de compartir entrenamientos con Lionel Messi, regresó al Merengue, donde metió 5 goles en 5 partidos en la UEFA Youth League (liga juvenil Sub 19 en la que participan los equipos de la Champions League). Es un volante ofensivo que se destaca por su altura (1.85M) y que tiene mucha llegada al área rival. Más allá de esa citación en Argentina, aún puede representar a España.

• VALENTÍN CARBONI

Valentín Carboni jugó dos partidos con la camiseta del Inter a nivel profesional (Getty Images)

El volante ofensivo de 17 años emigró hacia el Viejo Continente al mismo tiempo que su hermano, Franco, y quedó seleccionado como una de las 60 promesas del fútbol mundial por el diario británico The Guardian en septiembre de 2022. “Alto, habilidoso y con una técnica impecable, tiene olfato de gol, siendo especialmente peligroso en el aire”, describió el medio al jugador nacido el 5 de marzo de 2005. Es una de las joyas en la cantera del Inter, debutó con el Neroazzurro el 1 de octubre último en la derrota 2-1 ante Roma, vistió la camiseta de la Selección de Italia en divisiones menores (4 goles en 11 partidos con la Sub 17), pero aceptó conformar la convocatoria preliminar de Scaloni al igual que Paz.

• MATÍAS SOULÉ

Matías Soulé con la camiseta de la Juventus (Getty Images)

Con 19 abriles, es una de los diamantes en bruto que brilla en la Juventus. El jugador que posee nacionalidad argentina e italiana nació en Mar del Plata, realizó sus primeros pasos en los clubes Banco Nación, Argentinos del Sud y Kimberley de esa ciudad balnearia, saltó a Vélez Sarsfield y se fue a la Vecchia Signora por la patria potestad. Es un enganche clásico, pero en Italia abandonó el centro para potenciarse como un extremo derecho, hecho que lo llevó a ser comparado con Ángel Di María. En la actual temporada, ya jugó 5 partidos en la Serie A con un total de 120 minutos sin goles ni asistencias.

• LUKA ROMERO

Luka Romero en un partido de la Lazio (Getty Images)

Su nombre pasó a la historia el 24 de junio de 2020 como el jugador más joven de toda la historia en debutar dentro de la primera división española a los 15 años. Tras no arreglar su contrato con el Mallorca, se fue libre a la Serie A en 2021 para buscar destacarse con la camiseta de la Lazio, donde ya jugó 15 partidos en el primer equipo con un gol. La carrera como jugador de su padre hizo que su nacimiento se dé en México aunque tiempo después se radicó en España. Es seguido desde cerca desde hace tiempo por la Albiceleste y aquí tuvo minutos en la Sub 15, Sub 16, Sub 17 y Sub 20, pero aún no tuvo rodaje en la mayor.

• MATEO SCIANCALEPORE

Uno de sus festejos con la camiseta de la selección argentina

Nació en España, tiene padres argentinos y realizó sus primeros pasos en el Espanyol de Barcelona. Este joven se desempeña como centrodelantero, cuenta con un muy buen panorama, una correcta visión de juego, un gran primer pase sumado a un buen juego aéreo que lo hicieron merecedor de una convocatoria a la Sub 17 dirigida por Pablo Aimar a mitad de 2022, a pesar de que aún puede representar al país europeo.

• FELIPINHO

El entrenador del Preston avisó que desean promoverlo al plantel profesional cuanto antes

El delantero Felipe Rodríguez-Gentile milita en la categoría Sub 18 del Preston North End de la segunda división de Inglaterra y, más allá de haber nacido en Brasil, sus padres son argentinos lo que le abre la posibilidad en la Celeste y Blanca. Bajo el apodo de Felipinho, demuestra partido a partido todas sus cualidades ofensivas y en la reciente victoria de su equipo por 6-1 ante el Rotherdam United en la Youth FA Cup anotó cinco de los goles. Con 18 anotaciones en los últimos 10 encuentros, desde Argentina ya lo observan con mayor detalle de cara al futuro.

“Queremos tenerlo en el equipo. Vendrá y entrenará con nosotros en algún entrenamiento muy pronto, cuando termine la escuela. Es una locura, ¿verdad? Es un talento fantástico y tenemos que seguirlo de cerca, y lo estamos haciendo, por supuesto”, declaró Ryan Lowe, entrenador del primer plantel, dando a entender que tienen decidido promoverlo en cuanto puedan en charla con Lancs Live.

• ALEJANDRO GARNACHO

El festejo de Alejandro Garnacho en uno de sus goles con el Manchester United (Getty Images)

Nacido el 1 de julio de 2004, Garnacho es una de las grandes figuras de este recambio. El joven de 18 años atraviesa un gran presente en el Manchester United con un total de 12 partidos, 3 goles y 3 asistencias además de ser una pieza de recambio muy utilizada por parte del entrenador Erik ten Hag. Sus comienzos en el Atlético Madrid motivaron distintas convocatorias a La Furia Roja en la Sub 17 y la Sub 18, en esta última jugó 3 amistosos sin goles. También recibió la citación de la selección argentina en marzo último y ha disputado 5 partidos con 4 goles en la Sub 20 a cargo de Javier Mascherano. Aún no tomó la decisión sobre a cuál país elegirá; tiene tiempo hasta cumplir los 21 años, según la normativa de FIFA.

• FEDERICO OLIVA

Federico Oliva

Este joven es uno de los que cuenta con triple nacionalidad porque el futbolista de 18 años nació en Chicago, Estados Unidos, a donde habían emigrado sus padres desde Argentina por trabajo. Tiempo después, se radicaron en España, y en 2012 fue presentado en el Atlético Madrid, pero en la última temporada se fue al Almería. Sus entrenadores destacan el gran cambio de ritmo, su uno contra uno y su facilidad para convertir, a pesar de partir desde la banda. Este año cumplió los 10 de residencia que se necesitan para poder ser convocado al elenco español, pero la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) ya le avisó que cuentan con él para el futuro.

• PEDRITO JUÁREZ

Pedrito Juárez

A pesar de su corta edad, los cazatalentos que siguieron a Pedrito Juárez localizaron a un diamante en bruto que la rompe en el Barcelona. El niño nacido en 17 de febrero de 2014 en Salta se fue hacia los Estados Unidos en 2016 por un emprendimiento laboral de su padre que duró hasta 2020, cuando el trabajo motivó otra mudanza con destino a la región europea. Su participación en el Atlètic Sant Just durante un año acercaron el interés del Barsa y el Espanyol, los clásicos rivales de la ciudad, pero se impuso el conjunto Blaugrana. A pesar de tener 8 años, fue el capitán del equipo que salió campeón con dos fechas de antelación del Grupo 2 de la Primera División catalana dentro de una categoría en la que juegan niños de 9 a 10. Hace un tiempo, había cobrado notoriedad gracias a una jugada, donde apiló a todos sus rivales en la Ciudad Deportiva Joan Gamper para ganar el encuentro por 6-5 en los últimos segundos.

• NICOLÓ TRESOLDI

Nicoló Tresoldi con la camiseta del Hannover 96 de Alemania (Getty Images)

El futbolista nacido el 20 de agosto de 2004 en la ciudad italiana de Cagliari está radicado en Alemania, pero es hijo de argentinos, condiciones que le otorgan la posibilidad de vestir las tres camisetas. De hecho, ha jugado 4 partidos con 2 tantos en distintos amistosos con la Sub 19 teutona y destila sus mejores virtudes en el Hannover 96, conjunto de la segunda división de ese país. El centrodelantero del equipo ha disputado 10 partidos sin goles con un total de 379 minutos entre torneo local y Copa de Alemania.

• MATEO KLIMOWICZ

Mateo Klimowicz con la camiseta del Stuttgart de Alemania

El volante ofensivo nacido el 6 de julio de 2000 debutó con 16 años en Instituto de Córdoba, donde fue ídolo su padre, Diego, pero fue transferido a los 19 hacía la Bundesliga para vestir la camiseta del Stuttgart. El futbolista ya disputó los Juegos Olímpicos Tokio 2020, Eurocopa Sub 21 y Eliminatorias de Eurocopa con Alemania, pero rechazó los últimos llamados porque ya tiene 21 y, de jugar un partido con la selección, quedará imposibilitado de aceptar una citación a la selección argentina. En una entrevista con Infobae, el joven cedido esta temporada al San Luis de México confesó cuál era su máximo referente: “Soy argentino así que mi ídolo es Lionel Messi, no importa cuánto nos diferenciemos como jugadores. Él es mi ídolo desde que tengo 10 años”.

• VALENTINO FATTORE SCOTTA

Valentino Fattore Scotta es el nieto del Gringo Scotta, vieja gloria de Sevilla

El lateral derecho argentino del Sevilla llegó a la entidad española en edad infantil. Se desempeña en el equipo filial del elenco de Andalucía, pero ya tuvo rodaje con el primer equipo, ya que su debut data de un amistoso ante Schalke 04 en 2018 por el trofeo Antonio Puerta en el estadio Ramón Sánchez Pizjuan. Su nombre es historia pura en la institución porque su abuelo, Héctor Gringo Scotta, jugó allí entre 1976 y 1980. Además, ya fue convocado a la Sub 19 de España para jugar un amistoso ante Italia. Pero, como tiene 21 años, si disputa algún partido en el primer equipo de La Furia Roja ya no podrá hacerlo para la Albiceleste.

• NCIOLÁS MELAMED

La imagen de Nicolás Melamed en el Espanyol

El nieto de Felipe Ribaudo, argentino campeón del mundo con Estudiantes en la Intercontinental 1968, comenzó a tener rodaje esta temporada en el Espanyol de Barcelona. El futbolista nacido el 11 de abril de 2001 en la ciudad de Castelldefels jugó un total de 13 partidos con dos goles y una asistencia, mientras que también fue citado a la Sub 17, Sub 19 y Sub 21 de España, pero está en las mismas condiciones de los últimos dos casos mencionados.

• NICOLÁS BARATTUCCI

Nicolás Barattucci en medio de una práctica con Mallorca

El ex compañero de Luka Romero en Mallorca es una de las jóvenes promesas en la entidad española. Su padre, Luis, fue un exfutbolista de Racing en 1989, pero tras su retiro se radicó en Mar del Plata hasta que emigró a las Islas Baleares, donde nacieron Nicolás junto a sus otros dos hermanos. El delantero se desempeña en las categorías formativas y aún no ha tenido posibilidades de escalar al plantel profesional.

Los otros futbolistas que se han quedado afuera del recambio en la selección argentina

En abril de 2021, la Dirección de Scouting Internacional creada en el seno de las selecciones juveniles argentinas detectó 302 futbolistas nacidos entre 2001 y 2011 en condiciones de ser convocados. Uno de ellos era Maurizio Pochettino, hijo de Mauricio, ex entrenador del París Saint-Germain (PSG). El extremo derecho de 21 años nacido en Barcelona, pero con raíces argentinas, se formó en las inferiores del Southampton y el Tottenham. Su debut profesional ocurrió en el Watford, cuando ingresó el 1 de mayo de 2021 por 5 minutos en la caída contra el Brentford. Actualmente, se desempeña en el Gimnástic de Tarragona, en la tercera categoría de España y aún no ha convertido goles en los 10 encuentros disputados entre los últimos dos clubes.

Los otros casos, que han tenido un camino dispar, son Mariano Konyk, Juan Agüero y Neal Maupay. El primero era un zaguero central formado en las inferiores del Valencia, que saltó al Barcelona B en 2017. La carrera del mendocino se precipitó en 2020 con 22 años, momento en que se retiró del fútbol en el Osasuna, a causa de una larga lucha contra las lesiones. Por otro lado, el extremo derecho se inició en La Masía sumado a que llegó a las inferiores del Atlético Madrid y el Villarreal. Fue citado a la Sub 16 y Sub 17 de España, donde vistió la número “10”; a pesar de estar en el radar de la estructura argentina, no tuvo oportunidades en la máxima categoría. Debió emigrar al San Fernando del ascenso español y ahora milita en el Lleida Esportiu, de la cuarta categoría. En último orden, el centrodelantero francés del Everton de Inglaterra se nacionalizó argentino por su madre, pero aún no recibió un llamado por parte de Lionel Scaloni.

Giovanni Reyna, Rogeli Funes Mori, Hernán Galíndez, Andrés Cubas y Santiago Giménez, los que se alejaron de la selección argentina

En la vereda opuesta, hay cinco jugadores que se alejaron por completo de la Celeste y Blanca. El caso más emblemático es el de Giovanni Reyna, el joven de 20 años que pudo jugar para Argentina (por su abuelo), Portugal (por su abuela paterna) e Inglaterra, lugar en donde nació, pero se inclinó por los Estados Unidos. Llegó a ese país con cinco años y allí dio sus primeros pasos en el fútbol al ingresar en las divisiones inferiores del New York City FC. “Sí, hubo opciones para ir a otras selecciones, pero desde el principio siempre tuve claro que quería jugar en Estados Unidos”, reconoció el jugador convocado al último Mundial.

Christian Giménez fue un destacado delantero que pasó por Boca Juniors, Independiente y se transformó en ídolo del Cruz Azul de México. El hijo del Chaco, Santiago Giménez, nació en la Argentina, pero por la carrera de su padre debió vivir en México a temprana edad y se inició en La Máquina Cementera. Fue tentado por su país natal, pero el Chaquito tomó la determinación de vestir la camiseta del Tri, donde convirtió 2 goles en 9 partidos. Tiempo atrás, el -ahora- ex entrenador del Sub 20 nacional, Fernando Batista, había revelado este interés: “Hablé con Reyna y con el hijo del Chaco Giménez. Pero bueno, optaron por otras selecciones”.

Esta misma selección dirigida por Gerardo Martino cobijó a Rogelio Funes Mori. El mendocino se nacionalizó por la falta de oportunidades en su país y, luego de cumplir los requisitos correspondientes, obtuvo la ciudadanía mexicana. La carencia ofensiva en el equipo del Tata obligó a su citación en la última Copa del Mundo. Además, Hernán Galíndez llegó a taparle penales a Lionel Messi en la Rosario natal de ambos, pero sus caminos se bifurcaron porque el arquero se consolidó en Ecuador, donde fue convocado por Gustavo Alfaro para jugar el certamen mundialista. En contrapartida, el volante con pasado en Boca Juniors, Andrés Cubas, había rechazado a Paraguay esperando una oportunidad en la Albiceleste, ya que tuvo continuidad en el Sub 20, pero el misionero terminó realizando los trámites para obtener la doble nacionalidad en favor de la Albirroja.