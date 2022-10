Quién es Nicolás Paz, la promesa de la selección argentina que el Real Madrid citó ante la baja de Modric y puede debutar en la Champions League

El mediocampista, junto a Messi, cuando fue convocado a la Selección

La presentación del Real Madrid ante el RB Leipzig en Alemania por la Champions League puede representar un hecho rutilante para el fútbol argentino. Es que una gran promesa albiceleste, de apenas 18 años, fue incluido por Carlo Ancelotti en la convocatoria, para cubrir la baja de Luka Modric. Se trata de Nicolás Paz, mediocampista del Juvenil A del Merengue, hijo de Pablo Paz, aquel marcador central surgido de Newell’s, con pasos por Banfield e Independiente, dilatada trayectoria en España y Mundialista en Francia 98 bajo la tutela de Daniel Passarella.

El juvenil nació en Tenerife, pero a pesar de los operativos de seducción de la federación ibérica eligió defender la camiseta de Argentina. En marzo fue citado al combinado Mayor por Lionel Scaloni junto a otros futbolista prometedores como Alejandro Garnacho, nos hermanos Carboni, Thiago Geralnik y Luka Romero. Posteriormente, estuvo bajo la tutela de Javier Mascherano en el Sub 20, que disputó amistosos frente a Estados Unidos. “Viviendo un sueño”, posteó hace siete meses, con una foto junto a Lionel Messi, cuando tuvo la chance de tratarlo de tú a tú.

“Esto es una sorpresa mayúscula, aunque ya sabíamos que el scout en Madrid lo venía siguiendo, no sabíamos que iba a tener esta convocatoria, fue una alegría”, contó papá Pablo cuando se dio el llamado. “Si les cuento cómo salió de la habitación cuando se enteró... Fue tremendo, salió temblando, me dio hasta pena, no podía hablar, la verdad”, reveló el ex Everton de Inglaterra, Tenerife y Valladolid.

Pues bien, su crecimiento también ahora queda reflejado en la Casa Blanca, que lo llevó a Leipzig junto a otros jóvenes como Sergio Arribas, Carlos Dotor y Álvaro Rodríguez. En principio, estará en el banco de suplentes, a la espera de su oportunidad estelar.

El Real Madrid inició la temporada con el pie derecho, en pos de revalidar los títulos que consiguió la temporada pasada en la Liga de España y la Champions. El Merengue lidera el Grupo F con 10 puntos, cuatro más que su rival de este martes y cinco por encima del Shakhtar Donestk de Ucrania.

En el certamen local, por su parte, se encuentra invicto, con un récord de 10 victorias y un empate, con una diferencia de gol de +19. El sábado superó 3-1 al Sevilla para sostener la distancia sobre el Barcelona y por la Orejona debió pedirle ayuda a los jóvenes frente a las bajas. Allí surgió el nombre de Nicolás Paz, que aguarda expectante por la posibilidad de hacer su presentación en la élite.

Seguir leyendo: