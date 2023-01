Qué se sabe de Uriel Antuna y su posible salida de Cruz Azul

Uriel Antuna podría dejar a Cruz Azul para la temporada de 2023 (Instagram/ @urielantuna90)

El mercado de fichajes de invierno empezó a generar especulaciones en torno al futuro que podría tener Uriel Antuna. A escasos días de que empiece la actividad en la Liga MX con la Jornada 1 del Clausura 2023, Cruz Azul estaría analizando la salida de su mediocampista ofensivo y así motivar al Brujo para cumplir su sueño de consolidarse en el futbol europeo.

Jesús Corona aceptó que Cruz Azul debe tener refuerzos El portero titular y capitán del equipo de La Noria habló sobre el desempeño deportivo de su equipo luego de haberse quedado con el trofeo de pretemporada en la Copa por México VER NOTA

A pesar de que Antuna ya tuvo actividad con la Máquina Cementera en la Copa MX, y ya trabajó la pretemporada con el equipo de Raúl Potro Guzmán, tendría una oportunidad de salir del México.

En días recientes trascendió que el equipo Panathinaikos Fútbol Club, de Grecia, estaría interesado por hacerse de los servicios de Antuna para el inicio de la temporada de invierno de 2023; sin embargo, diversos obstáculos por parte de la directiva de La Noria estarían impidiendo la salida del jugador de 25 años.

Tras su participación en Qatar 2022 con el Tri, Uriel Antuna podría irse al futbol europeo nuevamente (REUTERS/Matthew Childs)

Medios de Grecia se encargaron de difundir las pláticas que actualmente tienen ambos equipos para llegar a un acuerdo y así fichar a Antuna, quien ha sido calificado como el Speedy Gonzales por parte de los medios griegos. A pesar de que actualmente no hay un acuerdo en concreto, el interés por el Panathinaikos sería genuino ya que habría lanzado al menos dos ofertas millonarias.

Por qué Andrés Guardado ya no quiere retirarse en Atlas El mediocampista de 36 años ya estaría considerando el término de su carrera deportiva, pero su sueño de concluir su trayectoria con la Furia se complicó VER NOTA

El Gazzetta de Grecia fue el sitio que comparó a Uriel Antuna con la caricatura del ratón veloz, ya que dentro de su estilo de juego, su velocidad en la cancha es una de sus cualidades, por lo que argumentó que el ex jugador de Chivas estaría persiguiendo al Panathinaikos y tener una segunda etapa en el futbol de Europa.

Fue el equipo griego quien se acercó en primera instancia con la Máquina Cementera para conversar sobre la posibilidad de llevarse al también seleccionado nacional. Y la primera oferta que habrían ofrecido fue de 3.5 millones de euros, según Sport 24, cantidad que en moneda mexicana sería cerca de 72 millones de pesos.

EL BRUJO IS BACK 🧙‍♂️ pic.twitter.com/nPoZHYYnSy — CRUZ AZUL (@CruzAzul) December 14, 2022

A pesar de que la escuadra griega intentó formalizar la negociación, en La Noria se negaron ya que habrían alzado el precio de su jugador y en lugar de aceptar la cantidad ofrecida, Cruz Azul le pidió al Panathinaikos 7 millones, hecho que complicó la salida del Brujo Antuna pues duplicaron la primera oferta.

Paul Aguilar reapareció con un gol y su peculiar festejo con un equipo llanero El excampeón con las Águilas del América no se ha retirado como futbolista profesional y, aunque no ha logrado encontrar un equipo, continuó con su trayectoria en el ámbito amateur VER NOTA

Una vez que el equipo del Trébol conoció las exigencias de los cementeros, replanteó el fichaje y lanzó una segunda oferta por Uriel Antuna pues haría lo posible por llevárselo. En la segunda reunión que tuvieron los equipos, la escuadra de Grecia aumentó el valor que podría pagar y ofreció cerca de cinco millones de euros, según reportes desde Grecia.

Y es que la directiva del equipo Panathinaikos argumentó que no podía pagar más por el ex jugador del Manchester United, ya que desde su perspectiva, el Brujo Antuna no tendría ese valor en el mercado, así que trabajarían con los cinco millones.

Cruz Azul quiere quedarse con un porcentaje de la carta de Uriel Antuna (Foto: Twitter/@LigaBBVAMX)

Parte de los impedimentos que complicaron las negociaciones fue que Cruz Azul buscaría quedarse con un porcentaje de la carta de Antuna, en consecuencia no lo cederían por completo. Es decir que si la Máquina vende a Uriel Antuna, la condición que pondría es que conservaría estimado del 20%; sin embargo, el equipo de Grecia buscaría quedarse con el 100% de la carta de derechos.

Será en cuestión de días conocer si ambas escuadras llegan a un acuerdo, pues hasta el momento tanto Cruz Azul como Panathinaikos no han compartido información oficial sobre Uriel Antuna.

SEGUIR LEYENDO: