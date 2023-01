Amaury Vergara promete un buen año deportivo para el Guadalajara

El presidente de los rojiblancos presentó a sus dos flamantes refuerzos para el Clausura 2023

Con la firme intención de darle vuelta a la página y dejar de lado los últimos años de fracaso en la institución, Amaury Vergara señaló durante la presentación de Víctor Guzmán y Daniel Ríos que el 2023 será un buen año en el ámbito deportivo, pues está consciente de que las cosas no han salido bien durante los últimos torneos y el equipo terminó quedando a deber durante los momentos importantes.

Atlético de San Luis anunció la llegada de un refuerzo europeo para el Clausura 2023 Mateo Klimowicz se convirtió en el sexto fichaje del club potosino de cara al inicio del primer campeonato de la Liga MX en 2023 VER NOTA

Previo a su debut dentro del Clausura 2023 en contra de los Rayados de Monterrey en el Estadio BBVA, el conjunto rojiblanco presentó de manera oficial a sus dos refuerzos para el certamen. Aunado a ello, el presidente y dueño del equipo, Amaury Vergara se tomó el tiempo para mencionar las intenciones y objetivos que hay dentro del club para este nuevo año y que los fichajes de Guzmán y Ríos son de suma importancia para la institución.

“Estamos emocionados por la presentación de nuestros refuerzos. Antes de cualquier cosa quiero reiterar a la afición los criterios que utilizamos para hacer toda nuestra planeación estratégica: el deportivo, el perfil del jugador y la viabilidad. Estamos en busca de jugadores que entiendas qué significa estar en Chivas, del peso de la camiseta de esta camiseta, el compromiso, determinación, la mentalidad ganadora”, señaló el propietario del “Rebaño Sagrado”.

Posteriormente, mencionó la importancia de contar con dos atletas que tuvieron parte de su formación como futbolistas en las juveniles del club. “Hemos encontrado dos jugadores que los hemos repatriado a su casa. Coincide que estos valores y compromiso son con los que se han formado en este club. Les deseo muchísimo éxito, en conjunto con ustedes, el plantel, la directiva y la afición, vamos a hacer que este año sea un año exitoso para Chivas”.

Quiénes son los jugadores a seguir en el Clausura 2023 Como cada seis meses, existen diferentes futbolistas que pueden marcar la diferencia con su respectivo club a lo largo de todo el certamen VER NOTA

Desde que Amaury quedó como principal mandamás del “equipo más mexicano de todo el mundo” a finales del 2019, los resultados no han sido los ideales o esperados. En seis torneos, el “chiverío” solo pudo clasificar a dos liguillas (Apertura 2020 y Clausura 2022), aunque en ninguno de esos torneos logró llegar siquiera a la final. Ya en mayo de este 2023, se cumplirán seis años desde su último título de liga, aquel que consiguieron con esa buena plantilla dirigida por Matías Almeyda.

Víctor Guzmán se expresó contento de vestir la camiseta del Rebaño

Por su parte, el “Pocho” Guzmán

Por último, el ex futbolista del Pachuca señaló su sentir respecto a que se ganó a pulso su lugar en uno de los equipos más importantes del continente. “Pienso que es algo que me lo he ganado, nadie me lo regaló. Esas expectativas son porque estoy haciendo las cosas bien. Tuve en números muy importantes. No se me hace que sea una presión, porque cada fin de semana juego con el corazón. Las expectativas pienso que me las he ganado con mis actuaciones y mi manera de entrenar”.

La emotiva carta de despedida del “Canelo” Ángulo a la nación rojiblanca Después de tres años en “La Perla Tapatía”, Jesús Ángulo pone fin a su trayectoria con el club y agradeció todo el apoyo y cariño VER NOTA

Durante el 2022, el oriundo de Jalisco se convirtió en pieza fundamental en su esquema Tuzos de Pachuca, club que fue campeón del Apertura 2022 y que previamente llegó a la final del Clausura 2022 pero que terminó perdiendo en contra de los rojinegros del Atlas. Su constancia y buen rendimientos con los hidalguenses le sirvieron para que las Chivas se fijarán de nueva cuenta en el.

SEGUIR LEYENDO: