Alexis Vega detalló que rechazó ofertas de Europa por quedarse en Chivas

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group C - Mexico v Poland - Stadium 974, Doha, Qatar - November 22, 2022 Mexico's Alexis Vega reacts REUTERS/Jennifer Lorenzini

Uno de los nombres que se revalorizaron tras la Copa del Mundo Qatar 2022 fue sin duda alguna la de Alexis Vega, delantero del Rebaño Sagrado, quien detalló que tras su participación mundialista tuvo acercamiento con algunos clubes del Viejo Continente.

Fue en una entrevista con TUDN donde el atacante de las Chivas de Guadalajara reconoció que la meta de emigrar al balompié europeo sigue intacto, a pesar de que declino algunos acercamientos de dos equipos que se mostraron interesados en contratar sus servicios.

“El sueño está intacto, poder jugar en Europa. En realidad sí hubo pláticas con dos equipos, pero nada concreto, solo preguntan. Estoy tranquilo en que si algún día un equipo me va a querer va a venir a preguntar y poner el dinero para que yo pueda emigrar, y si no, como lo dije cuando renové, yo me quedé aquí, feliz”, compartió con TUDN.

(Foto: Instagram/ @alexisvega.9)

El ex del Deportivo Toluca dijo que no tiene ninguna prisa en salir hacia Europa, pues se remontó a los casos de varios futbolistas que han regresado a México sin pena ni gloria tras apresurarse en su decisión de salir al Viejo Continente.

“Hay casos en donde a veces nos apresuramos solo por cumplir el sueño de jugar en Europa y en seis meses o en un año estás de vuelta. Con un equipo con el que hubo pláticas en Europa me quería llevar, quería que en seis meses jugara y si no me iba bien, regresar cedido a otro equipo del futbol mexicano”, evocó.

“No le veo chiste ir a jugar seis meses en lo que tardas de adaptación presión y que te adaptes de la mejor manera y por situaciones de esas tomas las decisiones de no ir a no apresurar el proceso. Ahora estoy enfocado en Chivas, estoy súper feliz con mi familia de quedarnos tiempo acá”, agregó Vega Rojas.

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group C - Argentina v Mexico - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - November 26, 2022 Mexico's Alexis Vega in action with Argentina's Lisandro Martinez REUTERS/Molly Darlington

El delantero de 25 años reconoció el esfuerzo por parte de la directiva encabezada por Fernando Hierro y el nuevo técnico rojiblanco, Veljko Paunović de sumar refuerzos que puedan aportar a la camiseta de las Chivas durante este Clausura 2023.

“Estoy en un gran equipo, con la gente que me quiere muchísimo, así que estoy tranquilo por esa parte y ahora estoy enfocado en Chivas. Se armó un proyecto importante, donde trajeron refuerzos, un cuerpo técnico, estoy seguro que haremos cosas importantes”, resaltó.

Luis García demérito el nivel de Alexis Vega

El delantero de Chivas habría sido puesto como una opción para el Chelsea Football Club por su destacada participación en el Mundial. Entre la prensa mexicana el rumor tomó fuerza, así que se viralizó la noticia que dentro de la directiva del Chelsea estarían buscando los servicios de Alexis Vega.

(Foto: Twitter/@Chivas)

Sin embargo, para Luis García, Vega no tiene la calidad adecuada para tal club y demérito su actividad con el Tri. Consideró que no tiene lo necesario para dar ese paso en su carrera, así lo comentó en una de sus transmisiones de YouTube durante el Mundial.

El cronista de Azteca Deportes pidió no creer en aquellas especulaciones, pues apuntó que “no tiene el nivel” para tal equipo: “No te creas esas cosas, Alexis Vega no tiene el nivel para jugar en el Chelsea”, sentenció.

