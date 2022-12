Chivas; sus enfrentamientos y curiosidades con Pelé

El conjunto rojiblanco tuvo un largo historial contra el astro brasileño

El mundo deportivo se encuentra de luto por el adiós de Edson Arantes do Nascimento, y México no es la excepción, hecho que se vio reflejado en las redes sociales de los diferentes clubes del balompié azteca, donde publicaron mensajes de despedida hacia “O Rei”. No obstante e independientemente de las menciones reconociendo la grandeza del brasileño, es buen momento para recordar el historial que tuvieron las Chivas con “Pelé”.

Los goles que marcó Pelé en México 1970 El astro brasileño tocó la gloria en México 70′ y se convirtió en el único futbolista en alzar el título mundial en tres ocasiones diferentes VER NOTA

Tanto como futbolista profesional, como atleta ya retirado, el astro brasileño tuvo diferentes visitas a México y siempre generando un enorme revuelo. Sin duda alguna, su consagración con el título mundial en México 1970 es su momento más importante en territorio “azteca”; sin embargo, a nivel de clubes también disputó encuentros en el país norteamericano, destacando sus múltiples duelos contra las Chivas Rayadas de Guadalajara.

Enfrentamientos de Pelé (con Santos de Brasil) vs Guadalajara

En 1959 y con apenas 19 años pero ya siendo campeón del mundo (un año antes en Suecia 1958), Edson Arantes llegó con el conjunto paulista a la Ciudad de México para disputar un pequeño torneo pentagonal de índole amistoso en contra de algunos clubes mexicanos y el Uda Dukla de Praga. Su primer compromiso fue contra el “Rebaño Sagrado” en Ciudad Universitaria; el partido término 4-2 en favor de los sudamericanos con un hat-trick de Pelé.

Se fue el más grande de toda la historia del fútbol #Pele 🇧🇷 afortunados aquellos que gozaron de tu magia.



Viva el 🤴 #Pele#SantosFC 🇧🇷 vs 🇲🇽 #chivas pic.twitter.com/cDkaUV2Dv3 — Roberto (@jr083rt086) December 30, 2022

Cabe resaltar que en aquel entonces, el “Chiverío” vivía un extraordinario momento y comenzó la época del “Campeonísimo” comandada por Salvador “Chava” Reyes. Al término de la primera mitad, el conjunto rojiblanco iba arriba en el marcador por 2-1, pero posteriormente apareció “La Perla Negra” y revirtió el marcador para darle el triunfo a los suyos.

“Fuiste y serás mi referente”: Hugo Sánchez despidió a Pelé con un emotivo mensaje El pentapichichi, en alguna ocasión, dio a conocer que cuando vio al astro en el Mundial de México 1970, se maravilló con su talento VER NOTA

El segundo enfrentamiento entre ambos fue tan solo un par de años después, pero ahora en el Estadio Jalisco. En ese cotejo, el astro brasileño entró de cambio durante el segundo tiempo, pues venía saliendo de una lesión y aunque su equipo volvió a ganar por 6-2, no se pudo hacer presente en el marcador.

Tuvieron que pasar nueve años para que los de la “Perla Tapatía” se volviera a ver las caras con la “Perla Negra”, solo que esta vez defendiendo los colores de la selección brasileña. Para no perder la costumbre, el equipo que defendió el oriundo de Minas Gerais salió con la victoria con un contundente 3-0, siendo una diana por parte del mejor futbolista de la historia.

“Mágico”, así fue el único gol que Pelé le anotó a México en un Mundial El rey del fútbol murió a los 82 años en el Hospital Israelita Albert Einstein de Sao Paulo VER NOTA

En ese mismo año, protagonizaron otro choque, pero nuevamente vistiendo los colores de los “Peixe”, aunque ahora con cede en Estados Unidos, país que acogió los últimos cruces entre el equipo más mexicano del planeta y Edson Arantes do Nascimento. El partido ya mencionado acabó con victoria por 2-1 para los de Sao Paolo con un tanto de Pelé. Tres años más tarde, O Rei los volvió a vacunar en un par de ocasiones repartidos en dos cotejos, ambos con triunfo para los brasileños (1-0 y 2-1).

#QuedateEnCasa



🔹️El Rey PELÉ y Dn Francisco AVILÁN 1973 en los Ángeles.

La foto corresponde al partido amistoso entre el SANTOS 🇧🇷 vs CHIVAS.

El cuadro brasileño derrotó 2-1 a los tapatíos con goles del rey ,mientras que AVILÁN anotó por los MEXICANOS.

@DATOS_CHIVAS pic.twitter.com/E3QpvIJmQV — FÚTBOL RETRO ⚽ (@Shini7o) October 25, 2020

En total, Pelé le marcó un total de siete goles al Guadalajara, siendo así su cliente preferido del balompié azteca.

Mundial de 1970 y el Estadio Jalisco, parte de la consagración del astro brasileño

Como bien se sabe, la primer justa mundialista celebrada en el país azteca, fue el ápice en la carrera de Edson, pues fue ahí donde alzó su tercer campeonato del mundo. Sin embargo, es importante recalcar que durante todo el certamen exceptuando la final, la “Scratch do Ouro” asumió sus duelos en el Estadio Jalisco, la casa de las Chivas Rayadas. En ese recinto, la estrella del fútbol consiguió el pleno de victorias, mismos en los que registró tres goles en su cuenta personal.

Imposible hablar de la historia del futbol en Guadalajara sin mencionar a Pelé. Lo que hizo en el Estadio Jalisco en cada oportunidad que tuvo, quedará para siempre grabado. Pero especialmente será recordado por marcar las vidas de miles de tapatíos. Descanse en paz, 'O Rei'.⚽️👑 pic.twitter.com/yEJ9tP6ROo — Ernaldo Moritz (@Ernaldo58) December 29, 2022

29 de diciembre, misma fecha en la que se fue el máximo ídolo de la institución

Por último, podemos mencionar que la fecha en la que falleció la deidad del fútbol, curiosamente es la misma en la que Salvador Reyes se despidió del mundo, nada más que en diferentes años. El 29 de diciembre del 2012 fue el día en el que “Chava” abandonó este plano terrenal; hasta la fecha, el seis veces campeón con el “Rebaño” es considerado como el máximo ídolo y referente dentro de la institución.

SEGUIR LEYENDO: