“Chivas no debe ser patrocinador de la Liga MX”: Hierro se quejó del sobrecosto de futbolistas mexicanos

El director deportivo de las Chivas del Guadalajara, el español Fernando Hierro, señaló este martes que el equipo rojiblanco no puede convertirse en “patrocinador de la Liga MX” al adquirir jugadores mexicanos que militen en el torneo local a un gran costo económico.

Ante la dificultad de adquirir refuerzos de calidad para este Clausura 2023 que iniciará el próximo 6 de enero, el ex jugador del Real Madrid dijo que una de sus principales tareas es analizar diversos perfiles de futbolistas que puedan encajar en el sistema de juego del director técnico, el serbio-español Veljko Paunovic. Así lo dijo durante la presentación de Víctor Guzmán y Daniel Ríos.

“Soy un tipo directo con los representantes, con los clubes, hay cosas que no se pueden hacer, cosas que entiendo, pero nosotros sabemos el objetivo a dónde podemos llegar y lo tenemos claro, nosotros no podemos ser unos simples patrocinadores de la Liga MX, ese no es nuestro objetivo, nuestro objetivo es mirar fuera. Mirar una liga como la MLS, mirar a Europa, ese es el objetivo final”

En relación a la llegada de otro portero que le haga competencia a Miguel Jiménez Ponce, Hierro recalcó que le pide a la gente confiar en los jugadores que hasta el momento han asignado para el marco tapatío.

“Es un llamado, aquí perdemos y ganamos todos. Aquí somos un equipo, gente que ganamos y perdemos juntos, ese es mi llamado y quiero agradecer y mucho el hecho de que el club en tres días nos puso nuestro estadio con nuestra gente, el estadio se llenó y la gente con la pasión llenó el estadio y ese es el llamado, aquí son importantes todos. Son porteros con presente y futuro y ese es mi llamado. Nosotros, la postura del club es clara, directa, sabemos que tenemos una plantilla competitiva, al cierre del mercado tenemos una buena mezcla de jugadores, refuerzos”

Sobre el regreso de Víctor Guzmán y Daniel Ríos, comentó que sus perfiles fueron buscados específicamente por conocer la filosofía del equipo tapatío debido a su formación en la cantera.

“Todo el mundo debe entender que hay jugadores que pueden venir otros no, hay una realidad económica, si el club quiere vender o no, hemos hablado con gente, pero si no lo quieren vender, no se puede, hemos tenido mucha suerte de encontrar estos dos jugadores, el hecho de que los jugadores entiendan esta filosofía, son niños de casa que han estado en categorías inferiores, tanto en el nombre del club queremos dar las gracias, han reaccionado muy bien, es un placer que estén en nuestra casa”, subrayó.

El regreso de JJ Macías

En otras noticias, el regreso de José Juan Macías a Chivas tendrá que esperar al menos dos semanas más, debido a que el delantero mexicano se encuentra en la última etapa de recuperación de una lesión que en los últimos 14 meses han evitado su regularidad y a su regreso tendrá la competencia de seis futbolistas en su posición que le harán difícil ganarse el puesto.

J.J. Macías no juega un partido desde el 16 de mayo del 2022, han pasado más de siete meses y el panorama que hay en El Rebaño es muy distinto de cuando se lesionó la rodilla derecha. En aquel Clausura 2022 tenía la titularidad asegurada, porque Ángel Zaldívar y Oribe Peralta eran los suplentes, situación que será distinta para el Clausura 2023 con Santiago Ormeño, la llegada de Daniel Ríos, el regreso de Ronaldo Cisneros y el ascenso al primer equipo desde las fuerzas básicas de los jugadores Luis Puente, José ‘Tepa’ González, Zahid Muñoz y André Marioni.

“Si ves nuestra plantilla, tenemos mucha gente joven como Zahid (Muñoz), (André) Marioni, (Luis) Puente, (José) ‘Tepa’, nos han ayudado mucho y después tenemos unos jugadores que nos van ayudar mucho, Alexis Vega, J.J Macías, Roberto Alvarado, tenemos una plantilla competitiva, por lo tanto que nuestra plantilla es profunda, nuestro DT va a tener muchas alternativas”, comentó Fernando Hierro, director deportivo de Chivas en conferencia de prensa.

José Juan Macías declinó ir a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con la Selección Mexicana, a la postre medallista de bronce, forzó su salida de Chivas a préstamo con Getafe y regresó a los pocos meses al rescindir su vínculo con el equipo español al cabo de 200 minutos en siete partdos y sin anotaciones; pero hasta antes de esas decisiones el delantero se fue a su aventura en el futbol europeo como el goleador del Guadalajara, con 12 anotaciones en 33 partidos.





