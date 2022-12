César Montes dedicó conmovedor mensaje a Rayados luego de fichar con el Espanyol

César Montes dedicó un mensaje a Rayados luego de que se concretó su fichaje con el Espanyol (Foto: Instagram/@cjasib)

Es oficial, el Real Club Deportivo Espanyol ya presentó a César Montes como su nuevo refuerzo para la Temporada 2023. Luego de que Rayados confirmara que su canterano partiría a Europa como parte de sus metas personales para el próximo año, el Cachorro dedicó un mensaje al equipo que lo formó.

Fue a través de redes sociales que el defensa de 25 años aseguró que sin el apoyo del conjunto de Monterrey no habría llegado a estas instancias pues insistió en que Rayados fue una pieza clave en el inicio de su carrera deportiva. César se tomó el tiempo para dedicar un conmovedor mensaje al conjunto regiomontano.

Lo primero que destacó el Cachorro fue que apenas “la aventura comenzó” y que sin el club de Monterrey no habría tenido la oportunidad de migrar al futbol del viejo continente, por lo que enfatizó que a donde quiera que vaya llevará los colores del equipo regio, así lo redactó César Montes en su cuenta verificada de Instagram:

“Ya es oficial, soy jugador del @rcdespanyol. He luchado muchísimo por hacer realidad este sueño y por fin lo he conseguido. La aventura acaba de comenzar, pero tengo claro que no habría llegado hasta aquí sin ustedes, @rayados. Siempre llevaré ese escudo en el corazón. Ya saben, en la vida y en la cancha”, redactó.

Debido a que el defensa central llegó a Rayados desde las fuerzas básicas del equipo, expresó todo el agradecimiento a todas las personas con las que coincidió en el equipo ya que agregó que todos fueron indispensable en sus casi ocho años con La Pandilla.

“No puedo estar más agradecido a ese club. Desde el primero hasta el último de los empleados con los que coincidí, cada compañero, cada entrenador, todos los miembros del staff con los que me crucé en mis años ahí... Todos ellos me han convertido en el futbolista que soy ahora y me han ayudado a recorrer el camino que me ha traído hasta aquí. Gracias a todos”

*Información en desarrollo

