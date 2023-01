Así fue la partida de Lionel Messi de la Argentina rumbo a Francia: cuándo volvería a jugar en el PSG

Lionel Messi partió de la Argentina rumbo a Francia, donde se sumará a los entrenamientos del PSG. El capitán de la selección campeona del mundo en Qatar viajó junto a su esposa Antonela Roccuzzo y sus tres hijos Thiago, Mateo y Ciro. Tras pasar las Fiestas de Fin de Año en su Rosario natal, La Pulga retorna el club parisino con la felicidad de haber logrado la Copa del Mundo, su máximo anhelo.

Cerca de las 22, Messi y su familia arribaron al Aeropuerto Internacional Rosario “Islas Malvinas”, que contó con un importante operativo de seguridad. De igual modo, decenas de personas se hicieron presentes y con vista al sector de embarque, despidieron a su ídolo al grito de “dale campeón”.

Así Despidieron A Messi De La Argentina

Apenas aterrice en suelo francés, Leo tendrá la jornada del martes libre, ya que el plantel del PSG no realizará entrenamientos, y recién se sumará este miércoles a las prácticas del equipo. El mejor jugador del mundo no podrá reencontrarse con sus compañeros el francés Kylian Mabppé y el marroquí Achraf Hakimi, quienes fueron licenciados y se mostraron juntos viendo un partido de NBA entre Brooklyn Nets y San Antonio Spurs en Brooklyn.

El próximo encuentro de París Saint-Germain será este viernes ante el Chateauroux en el duelo por los 32avos. de final de la Copa de Francia. Habrá que ver qué decisión tomará el entrenador Christophe Galtier, aunque es difícil que el argentino juegue desde el inicio con apenas dos prácticas. Luego, PSG volverá a jugar ante Angers por la 17ma fecha de la Ligue 1. Será el miércoles 11 en el estadio Parque de los Príncipes. Probablemente, Lionel Messi diga presente y sea homenajeado por la reciente coronación con Argentina en el Mundial de Qatar 2022.

El elenco francés buscará recuperarse de la última derrota ante Lens (3-1), que le hizo perder el invicto, aunque se mantiene como su escolta a cuatro unidades. El mejor jugador del mundo se había perdido el triunfo sobre la hora ante Racing de Estrasburgo, el miércoles pasado por la liga local.

El mensaje de fin de año de Lionel Messi.

Lionel Messi y su esposa, Antonela Roccuzzo

”Termina un año que jamás podré olvidar. El sueño que siempre perseguí por fin se cumplió. Pero eso no valdría tampoco nada si no fuera porque puedo compartirlo con una familia maravillosa, la mejor que se puede tener”, admitió el astro rosarino, de 35 años, a través de sus posteos en redes sociales. El goleador albiceleste en la última Copa del Mundo (7 tantos) también recordó a “los amigos que me apoyan siempre y no dejaron que me quedara en el piso cada vez que me caí”.

”También quiero tener un recuerdo muy especial para todas las personas que me siguen y me bancan, es increíble poder compartir este camino con todos ustedes”, puntualizó el actual futbolista del París Saint-Germain. ”Sería imposible llegar hasta donde llegué sin tanto aliento que recibí de toda la gente de mi país como de París, Barcelona y de tantas otras ciudades y países desde los cuales vengo recibiendo cariño”, aclaró el exjugador del Barcelona.

”Ojalá que este año haya sido también maravilloso para todos y les deseo toda la salud y la fuerza para seguir siendo felices en 2023. Un abrazo enorme a todos!”, finalizó Messi.

