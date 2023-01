El mensaje que les dio Messi tras ganar el Mundial y qué pensaron cuando Francia empató el partido en dos minutos: 6 frases de Alexis Mac Allister

Alexis Mac Allister, mediocampista argentino flamante campeón mundial en Qatar 2022, fue recibido con honores por compañeros y empleados en su regreso al Brighton & Hove Albion, club de la Premier League inglesa.

En el hall principal del estadio, decorado con banderas argentinas y una gigantografía proyectada sobre una de las paredes, el staff del Brighton le regaló una cálida ovación al futbolista pampeano, que se abrazó afectuosamente con cada uno de los presentes.

La Copa del Mundo esperaba apoyada sobre uno de los mostradores del lugar y al ser levantada por su ganador dos máquinas hicieron una explosión de papeles multicolores como suele ocurrir sobre los campos de juego en casa consagración deportiva.

“Que bueno verte” y “bienvenido de nuevo a nuestro ganador de la Copa del Mundo” fueron los mensajes del club en las redes sociales para Mac Allister en las redes sociales, quien se reincorporó hoy al club británico después de pasar unas vacaciones y las fiestas de fin de año en la Argentina.

El recibimiento especial del Brighton para Alexis Mac Allister

“Cuando estábamos ahí arriba del micro, en Argentina, nos dimos cuenta de lo que habíamos hecho y me puse a llorar, me metí adentro para que no me vieran. Fue un momento muy especial para mí”, valoró Alexis sobre el gran recibimiento que tuvieron tanto en su arribo al predio de Ezeiza como en la caravana del día siguiente que debió cancelarse debido a las más de cuatro millones de personas que salieron a las calles para saludarlos.

“Messi nos dio las gracias después de la final del Mundial. Nos lo agradeció mucho. También nos mandó un mensaje deseándonos un feliz año nuevo”, contó Mac Allister sobre el mejor jugador del mundo. “Creo que es fácil jugar con Messi, es el mejor jugador de la historia. Yo intento darle la pelota lo más que pueda. Sabemos lo importante que es para nuestro equipo y lo demostró en el Mundial. Se merecía la Copa y me sentí muy bien jugando con él”, agregó en dialogó con el canal oficial del club.

“Hiciste un gol en el Mundial. ¿Qué tan especial fue y qué sentiste en ese momento?”, le preguntaron al ex jugador de Argentinos Juniors y Boca Juniors, que tuvo una destacada participación en Qatar 2022 con un gol clave ante Polonia para la clasificación a la ronda final y una asistencia en el segundo gol de la final ante Francia, marcado por Ángel Di María.

El golazo de Alexis Mac Allister a Polonia

“Creo que fue uno de los momentos más especiales de mi vida. Fue asombroso. No sabía cómo festejar porque estaba muy exaltado. Cada vez que miraba a la tribuna... sabía que mi familia tenía una bandera, entonces, en los festejos buscaba esa bandera. Cuando los vi me emocioné, así que fue un momento muy especial para mí e importante para el equipo”, respondió.

El Mundial de Qatar tuvo momentos turbulentos, como la derrota en el debut ante Arabia Saudita, y de máxima tensión y preocupación, como ocurrió en la final ante Francia, que en dos minutos le empató el juego 2-2 a poco de que se cumplan los 90 minutos reglamentarios.

Estupenda jugada colectiva y gran asistencia de Alexis Mac Allister para el gol de Ángel Di María que significó el 2-0 parcial de Argentina ante Francia

“Con Francia pensamos que teníamos el partido controlado pero en dos minutos nos hicieron dos goles. Al principio fue complicado, pero sabíamos que todavía teníamos tiempo para ganar el partido”, recordó con plena confianza.

Gracias a la gran Copa del Mundo, y como ocurre con la mayoría de sus compañeros de la selección argentina, Alexis Mac Allister comienza a ser sondeado por muchos clubes europeos de renombre. Sin embargo, él mismo se encarga de llevar tranquilidad a la afición del Brighton & Hove Albion.

“Como siempre digo, estoy muy feliz acá. No tengo ningún apuro en irme. Me siento bien, estoy agradecido con el club, mis compañeros y todos los que trabajan en la institución. Estoy concentrado en el próximo partido y en el club”, cerró.

El golazo de Alexis Mac Allister para el triunfo parcial ante Polonia por 2 a 0

