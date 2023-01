Profundo dolor en Newell’s por la muerte de Horacio García, mano derecha de Gabriel Heinze

Horacio García falleció a los 63 años

Horas de profundo dolor se viven en el Parque de la Independencia. Es que la sorpresiva noticia de la muerte de Horacio García dejó un semblante de tristeza en Newell’s. El secretario técnico de Gabriel Heinze falleció a los 63 años.

“Lamentamos informar el fallecimiento de Horacio García, director de fútbol profesional. El club expresa su más profundo pesar y envía sinceras condolencias a familiares, amigos y personas cercanas a Horacio, en este duro y triste momento”, fue el mensaje de la institución que se leyó en los canales oficiales de sus redes sociales. La mano derecha del Gringo estaba directamente ligado al mercado de pases leproso. Incluso participó del evento en el que anunciaron la incorporación de Bruno Pittón.

El ex marcador lateral izquierdo de Unión y San Lorenzo firmó a préstamo por un año en la entidad rojinegra. “El Club Atlético Newell’s Old Boys anuncia que el futbolista Bruno Pittón se convirtió en el cuarto refuerzo de Gabriel Heinze de cara a la próxima temporada”, fue el mensaje que publicó el club en sus redes sociales. .

Horacio García fue uno de los responsables de la llegada del santafesino de 29 años surgido de Sportivo Las Parejas antes de afirmarse en primera división, luego tuvo un paso de mayor a menor en el Ciclón y finalmente hizo su primera experiencia en el exterior en el Emelec de Ecuador.

Acera de su llegada, el director técnico Heinze declaró: “Lo pienso para tener alternativas por la banda izquierda, pero para ayudar a crecer a los demás porque tenemos ahí a dos chicos muy jóvenes (por Martín Luciano y Marco Campagnaro)”.

“Estamos armando algo lindo en Newell’s. Se está haciendo hincapié en muchos aspectos que quizás no son visibles, antes de hablar del juego en sí. Tenemos un proyecto en el que lo primero que queremos es que el jugador crezca”, comentó el entrenador en conferencia de prensa. “Los chicos están trabajando muy bien”, agregó el DT.

El Gringo comentó que siempre “tiene la mejor de las ilusiones” y que las intenciones suyas son hacer “un gran campeonato”. “Estoy muy bien, muy contento y tranquilo. Vivía en Rosario hasta que me tuve que ir por trabajo, es la ciudad que yo elegí en su momento. No salgo mucho pero estoy muy contento. Cada mañana que vengo al predio, lo hago contento, muy bien. Yo he decidido venir acá”, detalló.

Newell’s comenzará el campeonato frente a Platense, en condición de visitante, con el descenso lejos luego de la última temporada. Por último, Heinze les mandó un mensaje a los jugadores con dudas de continuar: “El que no quiera estar, que se vaya, que luche por sus deseos”.

