El último mensaje de Pelé a México para el Mundial 2026

Durante la ceremonia en la que se revelaron las sedes oficial para el próximo mundial, Pelé expresó su cariño por México

Poco después de las 13:00 horas del jueves 29 de diciembre, el mundo del futbol se conmocionó con la noticia del fallecimiento de Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé. A los 82 años de edad murió el máximo referente del futbol brasileño.

Entre las últimas apariciones que tuvo Pelé —antes de que su estado de salud se agravara— fue en la ceremonia en la que presentaron las sedes oficiales para la Copa Mundial 2026, la cual se realizará en México, Estados Unidos y Canadá. En aquel evento, a través de un videomensaje, el Rey mandó unas palabras con dedicatoria especial a México, país que lo vio campeón en 1970

Desde su hogar, Pelé grabó un video en el que enalteció su cariño por el país azteca y reconoció la importancia que tuvo el Estadio Azteca, junto con el público, el día en el que se coronó campeón mundial por tercera ocasión en su carrera deportiva.

Pelé recordó el Mundial de México 70 cuando se confirmaron las sedes para 2026 (Foto: Twitter/@Jovenesfutmx)

Antes de que las autoridades de la FIFA y de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) confirmaran al Coloso de Santa Úrsula como sede mundialista por tercera ocasión, Pelé recordó lo que vivió en en Mundial 70 y consideró que México sobresalió entre todos los lugares que conoció gracias al balompié.

“Un lugar, un país que no puedo olvidar por el cariño, por la atención que ellos me dieron y por cómo me trataron hasta el día de hoy digo nuevamente fue México”

En aquel mensaje, el tricampeón mundial empezó recordando la habitual pregunta que le hicieron para conocer sobre su legado deportivo y consideró que solo le faltó conocer la Luna. Así lo expuso el ex goleador de Brasil: “De todos los viajes de toda mi carrera, todo el mundo pregunta ‘¿Pelé, qué piensas? ¿cuál fue el mejor, en cuál te divertiste más?’. A veces bromeo, solo me faltó ir a la Luna ¿verdad? me faltó jugar en la Luna”, inició.

En esta foto del 17 de junio de 1970, aparece Pelé y el resto de la selección brasileña, antes de la semifinal mundialista ante Uruguay, en Guadalajara (AP Foto/Staff/Strumpf, archivo)

Debido a la calidad con la que llegó al Mundial 70, se convirtió en el futbolista que rompió barreras y nacionalidades ya que el Estadio Azteca se llenó en la final Brasil vs Italia solo para ver al Rey Pelé hacer su magia en la cancha. Por ello, con motivo de que en 2026 el estadio que lo vio levantar su tecer título, el ex delantero aplaudió la calidez del público mexicano.

“México, el pueblo mexicano fue tan cariñoso con Brasil, fue tan bueno con Brasil. Digo con Brasil porque soy brasileño y ellos me trataron y trataron a la selección brasileña maravillosamente, olvidando el futbol”





