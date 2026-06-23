Con amor y estilo mundialista, Laura Esquivel le celebró el cumpleaños atrasado a su novio: “Lo más grande que hay”

Laura apeló a la espontaneidad y demostró que un posteo fuera de fecha puede ser tan emotivo como cualquier otro (Instagram)

En tiempos donde las demostraciones públicas de afecto suelen inundar las redes sociales, Laura Esquivel eligió una manera muy personal y sincera de celebrar el cumpleaños de su novio, Facundo Cedeira. Aunque el saludo virtual llegó con unos días de demora, la exactriz de Patito Feo aprovechó la ocasión para compartir con sus seguidores algunos momentos íntimos y un mensaje cargado de cariño, dejando en claro el gran presente que atraviesa la pareja y la importancia de disfrutar el amor lejos de las urgencias del calendario.

“Mi amor cumplió años el domingo… y estuvimos disfrutando tanto la vida, que no llegué a las redes… ¡TE AMO MI AMOR! te merecés todo lo bueno. Sos lo más grande que hay ¡Qué lindo poder formar parte de tu vida… qué placer! Todo el resto te lo digo personalmente @facucedeira”, escribió Laura en su cuenta de Instagram, acompañando la publicación con una serie de fotos y videos donde se los ve compartiendo cenas románticas, brindis y paseos relajados, muchas veces luciendo la camiseta de la Selección Argentina como guiño recurrente a la pasión futbolera que los une y que en estos días de Mundial que se disputa en los Estados Unidos, México y Canadá surge con más ímpetu que nunca.

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Las imágenes transmiten una complicidad natural: sonrisas amplias, miradas cómplices y gestos espontáneos que hablan de un vínculo sólido y cotidiano. El fútbol aparece como un hilo conductor en la pareja, que no pierde oportunidad para alentar juntos y sumar recuerdos con la celeste y blanca como uniforme no oficial de sus aventuras. Facundo no tardó en responder el gesto con la misma calidez: “Gracias mi vida. Te amooooooo. Qué afortunado soy”.

Laura Esquivel y su pareja celebran un cumpleaños, ambos vestidos con la camiseta de la Selección Argentina

Laura y Facundo sonríen de pie frente a una estrella luminosa sobre una alfombra roja, celebrando el cumpleaños de él

No es la primera vez que Esquivel abre su corazón en redes para hablar de su historia con Facundo, con quien está en pareja desde octubre de 2017. En diciembre de 2021, la actriz sorprendió al mostrar el tatuaje con la inicial de su novio, un símbolo de compromiso y de la huella que él dejó en su vida. “Un día te dejé visible en mi piel para saber que llegaste para dejar tu marca en mí”, escribió en ese entonces, acompañando el posteo con un video de Facundo tocando la guitarra.

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“Te presento ante la vida como mi novio, pero sos mucho más que eso. Acá el título queda corto: sos una persona que trascendió en mi vida”, agregó Laura, describiendo a su pareja como un hombre lleno de felicidad, bondad, cambio, esperanza y fe.

La pareja posa sonriente frente a la cámara, retratando un momento juntos de su relación

Laura y su novio caminando por una calle con edificios y vehículos al fondo

La actriz no escatimó en elogios y continuó: “Sos todo lo bueno, sos futuro, sos familia, sos ese abrazo que necesito, sos aventura, sos iniciativa, sos sacrificio, sos perseverancia”. Facundo, por su parte, también se expresó públicamente: “Te amo mucho, princesa. Vos sos todo eso y más”, respondió en una publicación que reunió cientos de mensajes y muestras de apoyo.

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Según su perfil en redes, Cedeira tiene una activa participación en la UCR, el Comité Débora Pérez Volpin y el Movimiento Juvenil Xeneize, como hincha confeso de Boca Juniors que es. Pero en la intimidad que comparten ambos, los títulos y los cargos quedan en segundo plano frente a un vínculo que se consolida con gestos, recuerdos y la decisión de acompañarse mutuamente.

La actriz Laura Esquivel y su pareja brindan con cócteles en un bar durante una salida nocturna

Facundo, el novio deEsquivel, comiendo pasta en una cena de cumpleaños al aire libre en un restaurante (Instagram)

Con casi medio millón de seguidores en Instagram, Laura demostró una vez más que la exposición pública puede ir de la mano de la autenticidad y el cariño genuino. Su homenaje al amor por su pareja, sencillo pero sentido, destacó la importancia de celebrar el vínculo entre ambos todos los días, más allá de las fechas, y de construir una historia en la que cada imagen y cada palabra dejan huella.

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